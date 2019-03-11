Головні новини 11 березня: вбивча негода в Україні і нова провокація Росії на Азові

Потужний штормовий вітер влаштував в Україні деревопад: негода забрала декілька життів. Росія влаштувала нову провокацію на Азовському морі. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження проти Авакова: міністра можуть звільнити. З Мангера зняли електронний браслет. Коли скіфське золото повернуть Україні. Такими були головні новини понеділка, 11 березня, в Україні та світі.

Потужна негода в Україні

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У більшості областей України 11 березня вирувала потужна негода. Вітер із корінням виривав дерева, рекламні щити, зривав дахи із будинків і навіть повалив вежу мобільного оператора в одному з українських міст. На жаль, не обійшлося без жертв. В результаті негоди загинули три людини.

Так, у місті Коростишів на Житомирщині потужний вітер зірвав покрівлю з будівлі, яка впала на двох жінок. Одна з постраждалих померла, друга наразі у важкому стані перебуває у реанімації.



Фото з місця інциденту у Коростишеві

На Вінниччині через вітер загинуло дві людини . 10 березня на 11-річну дівчинку впало дерево, коли вона стояла з мамою на тролейбусній зупинці. Дитина загинула на місці. Вже 11 березня у Хмільнику, що також на Вінниччині, через падіння дерева загинула 29-річна жінка.

Чималої шкоди наробив вітер і у Києві. Там позривало дахи будинків та попадало багато дерев. На вулиці Лисенка зірвало частину даху з шестиповерхового будинку на дорогу і тротуар. Окрім того, під Верховною Радою потужний вітер повалив величезне дерево. Дивом ніхто не постраждав. Величезне хвойне дерево впало прямо біля під'їзду, через який на роботу заїжджає на авто з охороною спікер парламенту Андрій Парубій.



Під стінами Верховної Ради впала смерека

Своєю чергою, у місті Южноукраїнськ штормовий вітер повалив вежу мобільного оператора Vodafone. На щастя, ніхто не постраждав: вежа впала у лісистій місцевості.

Дивіться відео: падіння вежі мобільного оператора в Южноукраїнську

Вже 12 березня вітер має дещо вщухнути. Сильні пориви до 15 – 20 метрів за секунду ще можуть спостерігатися вночі 12 березня на півночі Лівобережжя.

Більше про наслідки негоди – у матеріалі.

Нова провокація на Азові

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Під час виходу українського морського буксира "Корець" в Азовське море військові виявили надводні кораблі Росії. Український буксир виходив в море для відпрацювання завдань з бойової підготовки. Під час виходу з пункту базування на дистанції близько 10 морських миль військові виявили корабель ФСБ РФ "Краснодарець".

Під час рейсу корабель ФСБ зблизився із буксиром на півтори милі, ліг на паралельні курси і продовжив слідування курсом "Корця".

Наблизившись до нашого буксира по лівому борту на відстань близько трьох морських миль, російський корабель дав повний хід і швидко збільшив відстань, після чого взяв "Корець" на супровід. Водночас другий корабель йшов по правому борту, а третій тримався на великій відстані десь попереду,

– пояснили в ООС.

У штабі також зазначили, що вихід у море та виконання заходів бойової підготовки буксиром "Корець" прикривалися дивізіоном артилерії, на бойовому чергуванні перебували вертольоти армійської авіації та літаки винищувальної та штурмової авіації.

Морський буксир «Корець» здійснив плановий вихід в море #ООС #операція_ОС З метою виконання поставлених командуванням Об’єднаних сил завдань, а також відпрацювання заходів бойової підготовки морський буксир «Корець» здійснив плановий вихід в море. Під час виходу з пункту базування на дистанції близько 10 морських миль був виявлений надводний корабель, після візуального спостереження його ідентифікували як сторожовий корабель. Він зблизився із буксиром на півтори милі, ліг на паралельні курси і продовжив слідування курсом «Корця». Непроханим гостем виявися сторожовий корабель ФСБ РФ «Краснодарець» (проект 10412, шифр «Світляк»). Наблизившись до нашого буксира по лівому борту на відстань близько трьох морських миль, російський корабель дав повний хід і швидко збільшив відстань, після чого взяв «Корець» на супровід. У той же час другий корабель йшов по правому борту, а третій тримався на великій відстані десь попереду. Не дивлячись на «неприємне сусідство», на борту буксира «Корець» відпрацювали питання протидиверсійної оборони корабля, виконали вправи практичних стрільб із штатного корабельного озброєння та стрілецької зброї. Вихід у море та виконання заходів бойової підготовки буксиром «Корець» прикривалися дивізіоном артилерії, на бойовому чергуванні перебували вертольоти армійської авіації та літаки винищувальної та штурмової авіації. Всі завдання на вихід в море було відпрацьовано. Разом переможемо! Слава Україні! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 10 березня 2019 р.

Суд може позбавити Авакова міністерського крісла

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Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо невідповідності міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вимогам займаної посади. Позивач стверджує, що він порушує статтю закону щодо вимог до міністрів, серед яких – знання української мови.

Так, позивач просить суд зобов'язати прем'єр-міністра Гройсмана подати у парламент подання на звільнення Авакова в установленому порядку. Справу розглядатимуть за спрощеною процедурою протягом 60 днів і без виклику сторін.

У коментарі журналістам 24 каналу юрист Василь Мірошніченко пояснив, чи може суд позбавити Авакова міністерського крісла за незнання мови.

З точки зору закону – можуть. Якщо високопосадовець не відповідає займаній посаді, тоді трудовий кодекс передбачає, зокрема, й для посадових осіб, це як підставу для звільнення. Як водія можуть звільнити за невміння кермувати автомобілем певного класу, так і для міністра незнання мови, є підставою для звільнення, на мою думку,

– пояснив експерт.

З Мангера зняли електронний браслет

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Підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру повернули закордонний паспорт, а також зняли електронний браслет стеження. Все тому, що Шевченківський районний суд Києва відмовився подовжувати йому запобіжний захід.

Тим часом адвокати Мангера готують апеляційну скаргу на рішення Шевченківського районного суду Києва про відсторонення його від посади голови Херсонської облради на один місяць.

Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк: дивіться відео

Коли скіфське золото повернуть Україні?

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Апеляційний суд в Амстердамі має прийняти рішення щодо повернення скіфського золота рівно через три місяці, 11 червня.

11 березня суд в Амстердамі розпочав розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму щодо рішення про повернення в Україну скіфського золота. Захищати власність України до Амстердама вилетів потужний десант – представники міністерства юстиції, культури, внутрішніх справ та працівники музею історії України, де і мають зберігатися експонати, поки Крим не буде деокуповано.

Ця справа вже стає класикою гібридної війни, коли демократичні інструменти використовуються в маніпулятивних цілях. Справа скіфського золота для росіян, які контролюють кримські музеї, є елементом когнітивної війни. Вони "вичавлюють" всі медійні соки і створюють образ переможних борців за "своїх" і "справедливість",

– вважає перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.

За її словами, Росія усвідомлює слабкість своєї правової позиції і вибирає у справі про скіфське золото іншу тактику. У ній їх "перемога" оцінюється не фактом повернення артефактів в Крим, а фактом затягування процесу їх повернення до Києва.

Так, апеляційний суд Амстердама вибрав 11 червня 2019 року орієнтовною датою оголошення рішення у справі про скіфське золото.