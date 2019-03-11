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      "Акт цензури": в Австрії жорстко висловилися про недопуск свого журналіста в Україну

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      Крістіан Вершютц, якому Україна заборонила в'їзд
      Крістіан Вершютц, якому Україна заборонила в'їзд / фото з відкритих джерел

      Скандал довкола недопуску австрійського журналіста із прокремлівськими поглядами Крістіана Вершютца в Україну продовжує набирати обертів. Так, 11 березня МЗС Австрії викликало на розмову посла України у Відні Олександра Щербу через резонансну справу.

      24 канал повідомляв, що Україна заборонила в’їзд шефу українського бюро австрійського телеканалу ORF Крістіану Вершютцу. СБУ вважає, що австрійський журналіст становив загрозу для національної безпеки та працював за кремлівськими вказівками. Окрім того, сам Вершютц заявляв про загрози для його життя в Україні.

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      Попри це, в Австрії таку заборону називають актом цензури з боку України та додають: така позиція є несумісною із принципами Угоди про асоціацію з ЄС.

      Генеральний секретар Йоганес Петерлік під час розмови із українським послом Щербою закликав Україну скасувати заборону на в'їзд австрійському журналісту, а також надати йому акредитацію в зоні конфлікту на українській стороні від лінії розмежування.

      Ми глибоко стурбовані діями українського уряду проти незалежного журналіста. Це неприпустимий односторонній акт цензури і він несумісний з цінностями і принципами Угоди про асоціацію з ЄС,
      – додав генеральний секретар.

      Окрім того, голова МЗС Австрії Карін Кнайссль має намір винести питання заборони в’їзду пропагандиста Вершютца в Україну на обговорення міністрів закордонних справ ЄС.

      Хто такий Вершютц та що він говорить про Росію і Україну?Крістіан Вершютц – шеф українського бюро австрійського телеканалу ORF. Наприкінці липня 2018 року він оприлюднив свій репортаж про відвідування окупованого Криму, в якому стверджував про "успіхи РФ у будівництві аеропорту в Сімферополі і будівництві Кримського мосту". У публікації також мовиться про "значний прогрес у розвитку півострова з моменту його добровільного приєднання до Росії, а також поступове подолання міжнародної ізоляції Криму".

      Крістіан Вершютц
      Австрійський пропагандист Кремля Крістіан Вершютц

      Інший репортаж стосувався "поліпшення життя кримськотатарського народу на території півострова". При цьому наводиться висловлювання одного з представників руху, в якому стверджується, що "тільки Володимир Путін повністю реабілітував татар. І саме за Росії стало можливим будівництво головної мечеті, адже українська влада не видавала ні землі під забудову, ні дозволу на будівництво". Окрім того, Вершютц полюбляє поширювати на своїй Facebook-сторінці фейки від Russia Today.

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      Теги: Новини політики Україна – Росія СБУ Журналісти Австрія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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