Главные новости 11 мая: отмененный визит адвоката Трампа и ответ Минкульта относительно УПЦ КП

Адвокат президента США Трампа, Рудольф Джулиани, отменил свой визит в Украину и встречу с Владимиром Зеленским. В Минкульте рассказали, существует ли еще Украинская православная церковь Киевского патриархата. Россия приказала боевикам Донбасса обязательно получить паспорта РФ. Садовый готов бороться за пост премьера. Такими были главные новости субботы, 11 мая, в Украине и мире.

Отмененный визит

Читайте также: Закон о языке будет подписан: суд отказался рассматривать требование о запрете

Персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, который должен был приехать в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, передумал и отменил свой визит. Причиной такого решения стали "изнурительные атаки", которым он подвергся после анонсирования своей поездки.

Также Джулиани предположил, что в Украине он окажется в среде людей, которые являются врагами Трампа, в некоторых случаях и врагами США, а еще – "в среде уже осужденного человека, которого признали причастным к оказанию помощи демократам в расследовании 2016 года".

Исходя из того, что я слышал от двух очень надежных людей я убежден, что президент (Зеленский – 24 канал) окружен людьми, которые являются врагами президента Трампа, и людьми, которые, по меньшей мере в одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему,

– сказал Джулиани.

Адвокат Трампа даже назвал одну фамилию "врага Трампа в окружении Зеленского". Так, Джулиани назвал фамилию нардепа Сергея Лещенко. По словам Джулиани, Лещенко помог Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году.

Есть человек, который был разоблачен в помощи демократам на выборах 2016 года. У меня есть его имя. Его имя – Лещенко, который опубликовал "черную книгу",

– заявил адвокат Трампа.

Почему Джулиани хотел встретиться с Зеленским?

Чтобы убедить Зеленского продолжить расследование в интересах Белого дома. Это расследование относительно вмешательства России в президентские выборы США 2016 года и об участии сына экс-вице-президента Джозефа Байдена в работе украинской газовой компании.



Джулиани также хотел рассказать Зеленскому "все, что я знаю о людях, которые его окружают, и насколько важно провести полное, справедливое расследование".



Однако американские журналисты были убеждены, что адвокат Трампа так пытался помочь лидеру США в президентской кампании 2020 года. Сам Джулиани утверждал, что не вмешивается в выборы, а "вмешиваемся в расследование, на которое имеем право".

Что известно о "черной книге" и при чем здесь Пол Манафорт?

Отметим, что в 2016 году Лещенко опубликовал "черную книгу" или "черную бухгалтерию" "Партии регионов" – список секретных платежей, сделанных партией голове избирательного штаба республиканцев Полу Манафорту и другим своим консультантам. Манафорт заработал в Украине в качестве политического консультанта 60 миллионов долларов.

Существует ли УПЦ КП: ответ Минкульта

Читайте также: Какие планы у Зеленского на первые 100 дней работы на посту президента

Информация о якобы возобновлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата не соответствует действительности. Об этом заявили в Министерстве культуры.

В Минкульте напомнили, что деятельность такого религиозного объединения как УПЦ КП было прекращено путем объединения и присоединения к образованной Православной церкви Украины. Так решил поместный собор бывшей УПЦ КП 15 декабря 2018 года – накануне Объединительного собора.

В министерстве добавили, что религиозное объединение УПЦ КП и религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ" фактически и юридически прекратили свою деятельность.

Отметим, что 9 мая патриарх Филарет заявил, что Киевский патриархат, который он возглавлял до объединения церквей в ПЦУ, до сих пор существует. После этого в СМИ поползли слухи о восстановлении в Украине УПЦ КП.

Боевики на Донбассе – первые в очереди за российскими паспортами

Читайте также: Удержание ребенка в посольстве Дании: двухлетнего мальчика вернули матери

Российское командование приказало пророссийским боевикам из оккупированного Донбасса обязательно получить российское гражданство. О таком распоряжении русские командиры сообщили боевикам соединений и частей первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

Российская оккупационная администрация также усиливает меры по русификации населения оккупированных Донетчины и Луганщины.

Масштабы пропаганды растут за счет интенсивного распространения в оккупационных СМИ разъяснений и комментариев так называемых специалистов по оформлению российских паспортов, а также рассылки информационных SMS,

– сказал спикер Минобороны.

Кроме того, руководство ФСБ России ввело дополнительные ограничения относительно пересечения неконтролируемого украинской властью участка границы с РФ. Прежде всего ограничения касаются тех, кто имеет отношение к оккупационным администрациям или проходит службу в рядах российских оккупационных войск и в силовых структурах пророссийских боевиков.

Эти люди могут пересекать российско-украинскую границу только при условии служебной командировки. Перед этим они должны проинформировать российскую сторону о времени, месте и цели поездки.

Так, добровольно-принудительно получателями российских паспортов могут стать "чиновники" местных оккупационных администраций, участники силового блока боевиков: так называемые народная милиция, военизированные структуры (армия), МЧС и другие.

Кстати, координатор "Информационного сопротивления" и нардеп Дмитрий Тымчук предостерег жителей оккупированного Донбасса от получения российских паспортов. он отметил что скрыть двойное гражданство от украинской стороны не удастся.

Садовый заявил о своих планах на премьерское кресло

Читайте также: Зеленский может отменить ряд последних кадровых назначений Порошенко

Глава "Самопомочи" и мэр Львова Андрей Садовый заявил, что готов возглавить список "Объединения "Самопомич" на предстоящих парламентских выборах и сможет побороться за пост премьер-министра.

Об этом он рассказал однопартийцам во время отчетного съезда "Самопомочи", который проходит в субботу, 11 мая, в Киеве

"Я бы очень хотел, чтобы после инаугурации нового Президента таланты и успешные менеджерские достижения были использованы для развития нашей страны. Моя деятельность на посту городского головы Львова плавно подходит к концу. И как я уже говорил ранее, не намерен баллотироваться в следующей каденции", – отметил Садовый.

Он заверил, что готов идти в парламент, возглавлять список "Самопомочи", если будет доверие однопартийцев.

Я готов бороться за пост премьер-министра и наводить порядок в стране,

– заявил Андрей Садовый.

Как "Самопомич" будет взаимодействовать с Зеленским на посту президента?

Андрей Садовый утверждает, что "Самопомич" всегда действовала в интересах Украины. Поэтому, будет ли поддерживать его политсила новоизбранного президента Владимира Зеленского, будет касаться решений, которые тот будет принимать.



Мэр Львова добавил, что сначала нужно посмотреть на первые шаги будущего президента и кого он будет предлагать на важные должности. Если политика Зеленского будет проукраинской и стоять на защите интересов государства, "Самопомич" готова конструктивно и качественно сотрудничать с ним.