Главные новости 11 августа: Путин съездил в Крым и столкновения в Иерусалиме
Путин притворился байкером и посетил оккупированный Крым: в МИД Украины уже отреагировали. В Иерусалиме – столкновения между верующими. Мощный ураган в Китае и масштабные пожары на Канарах. Пять лет российского плена Станислава Клыха. Такими были главные новости 11 августа.
Важнейшие новости Украины и мира за сегодня
Байкер Путин в Крыму
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Президент России Владимир Путин посетил оккупированный Крым. В Севастополе глава Кремля принял участие в байк-шоу "Тень Вавилона", которое организовали приспешники Кремля из клуба "Ночные волки".
В рамках действа Путин возглавил колонну байкеров. Ехал он за рулем "Урала" с каляской, и, что интересно, был одет в кожанку. Заметим, что в коляску его мотоцикла сел так называемый "глава Совета министров" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
Путин за рулем, Аксенов – в коляске изображают из себя байкеров в оккупированном Крыму
Из-за того, что Путин в очередной раз посетил временно оккупированныех территориях Украины – АР Крым и Севастополь, не согласовав такой шаг с официальным Киевом, МИД Украины выразил "решительный протест". Украинское внешнеполитическое ведомство отметило, что эта поездка, как и все предыдущие, совершившиеся российскими чиновниками, – грубое нарушение со стороны российской стороны государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Больше о приспешниках Путина и его очередном визите на аннексированный полуостров – здесь.
Столкновения между верующими в Иерусалиме
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В Иерусалиме произошли массовые столкновения между мусульманами и сотрудниками полиции. Вследствие них пострадали по меньшей мере 14 человек.
Дело в том, что мусульмане и иудеи не поделили Святое место. Так, мусульмане 11 августа отмечают один из самых своих праздников – Курбан-Байрам. А у иудеев наоборот – день траура – Тишина Бе Ав.
Обычно Храмовую гору в Иерусалиме закрывают для посторонних посетителей во время мусульманских праздников. А когда иудейские и мусульманские праздники приходятся на один день, еврейские организации просят не закрывать проход для иудеев.
Поэтому и возник конфликт. И даже привел к столкновениям. Мусульмане пытались не допустить евреев на Храмовую гору и к мечете Аль-Акса. Чтобы остановить беспорядки, израильским правоохранителям даже пришлось применить свето-шумовые гранаты.
Столкновения в Иерусалиме: смотрите видео
Смертельный тайфун в Китае и пожар на Канарах
На восточное побережье Китая обрушился мощный тайфун "Лекима". Он унес жизни уже по меньшей мере 28 человек, еще два десятка считаются пропавшими без вести.
В провинции Чжэцзян, где сейчас эпицентр стихии пострадали почти 498 тысяч человек. Из нее уже временно переселили более 750 тысяч жителей.
Тайфун вблизи Шанхая: видео
Тайфун повредил сельскохозяйственные угодья на площади 173 тысяч гектаров и уничтожил поля на площади более 20 тысяч гектаров.
Всего с супертайфуна пострадали более 3 миллионов человек, разрушено не менее 200 жилых домов, еще более 3 тысяч зданий повреждены.
Общие экономические потери в результате тайфуна "Лекима" составили почти 2 миллиарда долларов.
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Другая беда – на Канарах. На третьем по величине острове архипелага, Гран-Канария, бушуют масштабные пожары. Пламя охватило более тысячи гектаров.
Укротить огонь пожарным не удается из-за большой территории, на которой он распространился. Спасатели уже эвакуировали около тысячи человек.
Гран-Канария – в огне/ фото The Sun
Пожар начался в районе Джункалилло, в муниципалитете Артенара. Сейчас он движется в сторону национального парка Пинар-де-Тамадаба. Огонь распространяется достаточно быстро и его невозможно контролировать.
Сложность тушения пожара заключается в том, что в регионе в ближайшее время не следует ожидать осадков, а воздух прогреется до +30 градусов. При этом максимальная скорость ветра будет 70 километров в час.
Пожар на Канарских островах: видео
Какова причина пожара? Огонь мог возникнуть из-за искры от сварочного аппарата, с которым работал 55-летний испанец. Его уже арестовали.
Пять лет плена
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Пятый год в российском плену находится украинец Станислав Клых. Его в России приговорили к 20 годам за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов.
Клых отрицает обвинения. Он вообще никогда не бывал в Чечне, однако российскому правосудию на такие заявления пленника во время процесса было плевать.
Станислав Клых
В 2017 году украинский политзаключенныйподвергся страшным пыткам и принудительному психиатрическому лечению по решению руководства российской тюрьме, где он содержится.
У Клыха случаются критические состояния здоровья: проблемы с почками, ногами и сердцем. Врачи у него подозревали рак, однако не нашли. Клых неоднократно голодал в знак протеста против осуждения Сенцова и других пленников Кремля, в последний раз такую голодовку он устраивал в мае этого года.
Журналисты 24 канала пообщались с мамой пленника. Пишет ли сын из заключения, когда семья в последний раз видела Станислава и как его ждут дома – в эксклюзивном интервью.