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      Главные новости 11 августа: Путин съездил в Крым и столкновения в Иерусалиме

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      Новости Украины сегодня 11 августа 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 11 августа / Коллаж 24 канала

      Путин притворился байкером и посетил оккупированный Крым: в МИД Украины уже отреагировали. В Иерусалиме – столкновения между верующими. Мощный ураган в Китае и масштабные пожары на Канарах. Пять лет российского плена Станислава Клыха. Такими были главные новости 11 августа.

      Важнейшие новости Украины и мира за сегодня

      Байкер Путин в Крыму

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      Президент России Владимир Путин посетил оккупированный Крым. В Севастополе глава Кремля принял участие в байк-шоу "Тень Вавилона", которое организовали приспешники Кремля из клуба "Ночные волки".

      В рамках действа Путин возглавил колонну байкеров. Ехал он за рулем "Урала" с каляской, и, что интересно, был одет в кожанку. Заметим, что в коляску его мотоцикла сел так называемый "глава Совета министров" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

      Путін байкер Крим
      Путин за рулем, Аксенов – в коляске изображают из себя байкеров в оккупированном Крыму

      Из-за того, что Путин в очередной раз посетил временно оккупированныех территориях Украины – АР Крым и Севастополь, не согласовав такой шаг с официальным Киевом, МИД Украины выразил "решительный протест". Украинское внешнеполитическое ведомство отметило, что эта поездка, как и все предыдущие, совершившиеся российскими чиновниками, – грубое нарушение со стороны российской стороны государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

      Больше о приспешниках Путина и его очередном визите на аннексированный полуостров – здесь.

      Столкновения между верующими в Иерусалиме

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      В Иерусалиме произошли массовые столкновения между мусульманами и сотрудниками полиции. Вследствие них пострадали по меньшей мере 14 человек.

      Дело в том, что мусульмане и иудеи не поделили Святое место. Так, мусульмане 11 августа отмечают один из самых своих праздников – Курбан-Байрам. А у иудеев наоборот – день траура – Тишина Бе Ав.

      Обычно Храмовую гору в Иерусалиме закрывают для посторонних посетителей во время мусульманских праздников. А когда иудейские и мусульманские праздники приходятся на один день, еврейские организации просят не закрывать проход для иудеев.

      Поэтому и возник конфликт. И даже привел к столкновениям. Мусульмане пытались не допустить евреев на Храмовую гору и к мечете Аль-Акса. Чтобы остановить беспорядки, израильским правоохранителям даже пришлось применить свето-шумовые гранаты.

      Столкновения в Иерусалиме: смотрите видео

      Смертельный тайфун в Китае и пожар на Канарах

      На восточное побережье Китая обрушился мощный тайфун "Лекима". Он унес жизни уже по меньшей мере 28 человек, еще два десятка считаются пропавшими без вести.

      В провинции Чжэцзян, где сейчас эпицентр стихии пострадали почти 498 тысяч человек. Из нее уже временно переселили более 750 тысяч жителей.

      Тайфун вблизи Шанхая: видео

      Тайфун повредил сельскохозяйственные угодья на площади 173 тысяч гектаров и уничтожил поля на площади более 20 тысяч гектаров.

      Всего с супертайфуна пострадали более 3 миллионов человек, разрушено не менее 200 жилых домов, еще более 3 тысяч зданий повреждены.

      Общие экономические потери в результате тайфуна "Лекима" составили почти 2 миллиарда долларов.

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      Другая беда – на Канарах. На третьем по величине острове архипелага, Гран-Канария, бушуют масштабные пожары. Пламя охватило более тысячи гектаров.

      Укротить огонь пожарным не удается из-за большой территории, на которой он распространился. Спасатели уже эвакуировали около тысячи человек.

      Гран-Канарія
      Гран-Канария – в огне/ фото The Sun

      Пожар начался в районе Джункалилло, в муниципалитете Артенара. Сейчас он движется в сторону национального парка Пинар-де-Тамадаба. Огонь распространяется достаточно быстро и его невозможно контролировать.

      Сложность тушения пожара заключается в том, что в регионе в ближайшее время не следует ожидать осадков, а воздух прогреется до +30 градусов. При этом максимальная скорость ветра будет 70 километров в час.

      Пожар на Канарских островах: видео

      Какова причина пожара? Огонь мог возникнуть из-за искры от сварочного аппарата, с которым работал 55-летний испанец. Его уже арестовали.

      Пять лет плена

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      Пятый год в российском плену находится украинец Станислав Клых. Его в России приговорили к 20 годам за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов.

      Клых отрицает обвинения. Он вообще никогда не бывал в Чечне, однако российскому правосудию на такие заявления пленника во время процесса было плевать.

      Станіслав Клих
      Станислав Клых

      В 2017 году украинский политзаключенныйподвергся страшным пыткам и принудительному психиатрическому лечению по решению руководства российской тюрьме, где он содержится.

      У Клыха случаются критические состояния здоровья: проблемы с почками, ногами и сердцем. Врачи у него подозревали рак, однако не нашли. Клых неоднократно голодал в знак протеста против осуждения Сенцова и других пленников Кремля, в последний раз такую голодовку он устраивал в мае этого года.

      Журналисты 24 канала пообщались с мамой пленника. Пишет ли сын из заключения, когда семья в последний раз видела Станислава и как его ждут дома – в эксклюзивном интервью.

      blog_ava
      Янина Соколова о скандальном обращении грузинского ведущего, обматерившего Путина
      11 августа
      226
      Теги: Пожар Новости политики Новости Украины Владимир Путин Новости Израиля Украинцы в плену РФ Стихийный бедствия столкновения Аннексия Крыма
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