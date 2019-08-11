Головні новин 11 серпня: Путін з'їздив до Криму та сутички в Єрусалимі

Путін прикинувся байкером та відвідав окупований Крим: в МЗС України вже відреагували. В Єрусалимі – сутички між вірянами. Потужний ураган в Китаї та масштабні пожежі на Канарах. П'ять років російського полону Станіслава Клиха. Такими були головні новини 11 серпня.

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Байкер Путін у Криму

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Президент Росії Володимир Путін навідався до окупованого Криму. У Севастополі очільник Кремля узяв участь у байк-шоу "Тінь Вавилона", яке організувало посіпаки Кремля з клубу "Нічні вовки".

У межах дійства Путін очолив колону байкерів. Їхав він за кермом триколісного "Уралу", і, що цікаво, був одягненим у шкірянку. Зауважимо, що у візок його мотоцикла сів так званий "голова Ради міністрів" окупованого Криму Сергій Аксьонов.



Путін за кермом, Аксьонов – у колясці вдають із себе байкерів в окупованому Криму

Через те, що Путін укотре відвідав тимчасово окуповані території України – АР Крим і Севастополь, не узгодивши такий крок з офіційним Києвом, МЗС України висловило "рішучий протест". Українське зовнішньополітичне відомство наголосило, що ця поїздка, як і усі попередні, які здійснили російські посадовці, – грубе порушення з боку російської сторони державного суверенітету та територіальної цілісності України.

На «Урале»: Владимир Путин приехал на байк-шоу под Севастополем pic.twitter.com/w1CQKXiflv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 10, 2019

Більше про посіпак Путіна та його черговий візит на анексований півострів – тут.

Сутички між вірянами в Єрусалимі

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В Єрусалимі зав'язалися масові сутички між мусульманами та співробітниками поліції. Внаслідок них постраждали щонайменше 14 людей.

Річ у тім, що мусульмани та юдеї не поділили Святе місце. Так, мусульмани 11 серпня відзначають одне з найбільших своїх свят – Курбан-Байрам. А в юдеїв навпаки – день жалоби – Тиша Бе Ав.

Зазвичай Храмову гору у Єрусалимі закривають для сторонніх відвідувачів під час мусульманських свят. А коли юдейські та мусульманські свята припадають на один день, єврейські організації просять не закривати прохід для юдеїв.

Через це і виник конфлікт. І навіть призвів до сутичок. Мусульмани намагались не допустити юдеїв до Храмової гори та мечеті Аль Акса. Аби зупинити безлади, ізраїльським правоохоронцям навіть довелося застосувати світло-шумові гранати.

Сутички в Єрусалимі: дивіться відео

Смертельний тайфун у Китаї і пожежа на Канарах

Східне узбережжя Китаю накрив потужний тайфун "Лекіма". Він забрав життя вже щонайменше 28 людей, ще два десятки вважаються зниклими безвісти.

В провінції Чжецзян, де зараз епіцентр стихії, постраждали майже 498 тисяч осіб. З неї вже тимчасово переселили понад 750 тисяч жителів.

Тайфун поблизу Шанхая: відео

Тайфун пошкодив сільськогосподарські угіддя на площі 173 тисяч гектарів та знищив поля на площі понад 20 тисяч гектарів.

Загалом від супертайфуну постраждали понад 3 мільйони осіб, зруйновано не менше 200 житлових будинків, ще понад 3 тисячі будівель пошкоджені.

Загальні економічні збитки внаслідок тайфуну "Лекіма" склали майже 2 мільярди доларів.

Typhoon, Landslide in Eastern China Kill 13 https://t.co/LR31XoGbdE pic.twitter.com/btIpn73Nw8 — Andy Vermaut (@AndyVermaut) August 10, 2019

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Інше лихо – на Канарах. На третьому за розміром острові з архіпелагу, Гран-Канарії, вирують масштабні пожежі. Полум’я охопило понад тисячу гектарів.

Приборкати вогонь пожежникам не вдається через велику територію, на яку він поширився. Рятувальники вже евакуювали майже тисячу осіб.



Гран-Канарія – у вогні/ фото The Sun

Пожежа почалася в районі Джункалілло, в муніципалітеті Артенара. Зараз вона рухається у бік національного парку Пінар-де-Тамадаба. Вогонь поширюється досить швидко та його неможливо контролювати.

Складність гасіння пожежі полягає у тому, що в регіоні найближчим часом не слід очікувати опадів, а повітря прогріється до +30 градусів. При цьому максимальна швидкість вітру буде 70 кілометрів на годину.

Пожежа на Канарських островах: відео

Якою є причина пожежі? Вогонь міг виникнути через іскру від зварювального апарату, з яким працював 55-річний іспанець. Його вже заарештували.

П'ять років полону

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П’ятий рік у російському полоні перебуває українець Станіслав Клих. Його у Росії засудили до 20 років за, нібито, участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років.



Клих заперечує обвинувачення. Він взагалі ніколи не бував у Чечні, проте російському правосуддю на такі заяви бранця під час процесу було начхати.



Станіслав Клих

У 2017 році український політв’язень зазнав страшних тортур і примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують.

У Клиха трапляються критичні стани здоров'я: проблеми з нирками, ногами і серцем. Лікарі у нього підозрювали рак, проте не знайшли. Клих неодноразово голодував у знак протесту проти ув'язнення Сенцова та інших бранців Кремля, востаннє таке голодування він влаштовував у травні цього року.

Журналісти 24 каналу поспілкувалися із мамою бранця. Чи пише син з ув’язнення, коли сім’я востаннє бачила Станіслава і як його чекають вдома – в ексклюзивному інтерв’ю.