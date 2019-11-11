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      Главные новости 11 ноября: увольнение Геруса и референдум по рынку земли

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      Новости Украины сегодня 11 ноября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 11 ноября / Коллаж 24 канала

      Президент Зеленский сменил своего представителя в Кабинете Министров. Украинский лидер также пояснил, при каком условии украинскую землю смогут скупать иностранцы. Завершилось разведение войск возле Петровского. В деле о бракованных бронежилетах для ВСУ под стражу взяли генерала Марченко. Расистский скандал на матче "Шахтера" и "Динамо". Такими были главные новости 11 ноября.

      Самые главные новости за сегодня в Украине и мире.

      Отставка Геруса

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      Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете Министров. Соответствующий указ глава государства подписал 11 ноября. Герус находился на этом посту с 22 мая. До этого он был членом команды Зеленского и отвечал за энергетику, жилищно-коммунальное хозяйство и антимонопольное регулирование.

      Также Андрей Герус является действующим народным депутатом Верховной Рады от "Слуги народа" и председателем Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

      Кстати, недавно Герус подрался с лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Радикал назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля. Сам Герус обвинил Ляшко в работе на олигарха Рината Ахметова, которому невыгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмены схемы "Роттердам +".

      Герус уже отреагировал на собственное увольнение и подчеркивает: оно не связано с недавней дракой с Ляшко.

      Всевозможные сенсационно-конспирологические версии, в частности, связанные с инцидентом (пока) дважды судимым безработным гражданином О. Ля. – это действительно весело,
      написал он на своей фейсбук-странице.

      Свое увольнение политик связывает с неэффективностью на должности. Он утверждает, что из-за депутатской деятельности не имел возможности посещать заседания правительства.

      Теперь же представителем президента в Кабмине будет Алексей Перевезенцев. Раньше он был государственным секретарем Министерства экономического развития и торговли, а перед этим – директором юридического департамента в министерстве.

      Больше про Алексея Перевезенцева – читайте в материале 24 канала.

      Иностранцы и рынок земли: объяснение Зеленского

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      Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу внедрения рынка земли.

      Он отмечает, что украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. Что же касается иностранцев, то такое право они смогут получить только после соответствующего одобрения на референдуме.

      В частности, в своем обращении Зеленский напомнил, что вскоре Верховная Рада будет рассматривать вопрос о внедрении рынка в Украине.

      Последние 20 лет этим вопросом манипулируют. Старые политики запугали простых людей и посеяли в их головах ряд мифов, где убеждают, что этого нельзя делать,
      – подчеркнул президент.

      Вместе с тем, он сказал, что вопрос введения рынка земли является очень "чувствительным", поэтому принято решение между 1 и 2 чтением в действующий проект закона внести правки:

      1. Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами.
      2. Иностранцы и компании, которые имеют среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на референдуме.

      Он добавил, что в ближайшее время Верховная Рада также разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума.

      Зеленский обратился к украинцам по поводу внедрения рынка земли: видео

      Возле Петровского уже развели войска

      Важно: В России и Франции сделали новое заявление о дате нормандской встречи

      Разведение сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка – Петровское Донецкой области завершилось с обеих сторон.

      С 12 ноября возле Петровского планируется начало следующей фазы – участок будут разминировать спасатели. В пресс-штабе ООС отметили: по графику разминирование территорий должно завершиться за неделю.

      После этого начнется демонтаж фортификационных сооружений и укреплений.

      розведення військ розведення сил Донбас
      Что предусматривает разведение сил на Донбассе/ инфографика 24 канала

      Где уже произошло разведение войск на Донбассе?Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе Станицы Луганской и №2 в районе Золотого. Оба участка расположены в Луганской области.

      Все разведения происходят в рамках минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате.

      Генерала Марченко взяли под стражу

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      Печерский райсуд взял под стражу генерал-майора, начальника управления материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко в деле о покупке некачественных бронежилетов. Суд определил как альтернативу содержанию под стражей залог в размере 76 миллионов гривен.

      Марченко подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов для ВСУ по завышенной цене. В этом же деле суд должен избрать меру пресечения еще для 4 подозреваемых.

      Что известно о деле с некачественными бронежилетами?Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов "Корсар" для украинских военных стоимостью 176 миллионов гривен. Из этого количества 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными: они простреливались. Общая стоимость убытков составила 61 миллион гривен. ГБР изъяло 11 тысяч бронежилетов, потенциально опасных для жизни военнослужащих.

      ГБР выяснило, что к закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам причастны 5 чиновников Минобороны. По данным следствия, чиновники знали, что бронежилеты не соответствовали техническим требованиям.

      Больше о деле и позиции подозреваемого – в материале 24 канала.

      Расизм на футболе

      Актуально: Что такое расизм: его показательные проявления в Украине, в футболе и в быту

      Центральный матч 14 тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо" остановили из-за расистских кричалок киевских ультрас в адрес бразильцев. Не выдержав оскорблений, игрок "горняков" Тайсон показал оскорбительный жест в сторону болельщиков, за что был удален с поля.

      Расистские выкрики с трибун довели футболиста "горняков" до слез. Его пришлось успокаивать партнерам и даже соперникам.

      Как Тайсон получил красную карточку: видео момента

      После матча футболист написал в своем инстаграме, что именно так его возмутило.

      Люблю свою расу, бьюсь за свой цвет, все, что делаю, для нас, для любви. Я никогда не замолчу перед лицом такого нечеловеческого и жалкого акта. Мои слезы были от возмущения, неприятия и беспомощности, что я не могу ничего сделать в этот момент,
      – подчеркнул он.

      Как еще отреагировали на расистский скандал в футболе – читайте в материале Спорта24.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Расизм на матче Шахтер – Динамо Расизм Андрей Герус – новости Рынок земли
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