Главные новости 11 ноября: увольнение Геруса и референдум по рынку земли

Президент Зеленский сменил своего представителя в Кабинете Министров. Украинский лидер также пояснил, при каком условии украинскую землю смогут скупать иностранцы. Завершилось разведение войск возле Петровского. В деле о бракованных бронежилетах для ВСУ под стражу взяли генерала Марченко. Расистский скандал на матче "Шахтера" и "Динамо". Такими были главные новости 11 ноября.

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Отставка Геруса

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Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете Министров. Соответствующий указ глава государства подписал 11 ноября. Герус находился на этом посту с 22 мая. До этого он был членом команды Зеленского и отвечал за энергетику, жилищно-коммунальное хозяйство и антимонопольное регулирование.

Также Андрей Герус является действующим народным депутатом Верховной Рады от "Слуги народа" и председателем Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Кстати, недавно Герус подрался с лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Радикал назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля. Сам Герус обвинил Ляшко в работе на олигарха Рината Ахметова, которому невыгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмены схемы "Роттердам +".

Герус уже отреагировал на собственное увольнение и подчеркивает: оно не связано с недавней дракой с Ляшко.

Всевозможные сенсационно-конспирологические версии, в частности, связанные с инцидентом (пока) дважды судимым безработным гражданином О. Ля. – это действительно весело,

– написал он на своей фейсбук-странице.

Свое увольнение политик связывает с неэффективностью на должности. Он утверждает, что из-за депутатской деятельности не имел возможности посещать заседания правительства.

Теперь же представителем президента в Кабмине будет Алексей Перевезенцев. Раньше он был государственным секретарем Министерства экономического развития и торговли, а перед этим – директором юридического департамента в министерстве.

Больше про Алексея Перевезенцева – читайте в материале 24 канала.

Иностранцы и рынок земли: объяснение Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу внедрения рынка земли.

Он отмечает, что украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. Что же касается иностранцев, то такое право они смогут получить только после соответствующего одобрения на референдуме.

В частности, в своем обращении Зеленский напомнил, что вскоре Верховная Рада будет рассматривать вопрос о внедрении рынка в Украине.

Последние 20 лет этим вопросом манипулируют. Старые политики запугали простых людей и посеяли в их головах ряд мифов, где убеждают, что этого нельзя делать,

– подчеркнул президент.

Вместе с тем, он сказал, что вопрос введения рынка земли является очень "чувствительным", поэтому принято решение между 1 и 2 чтением в действующий проект закона внести правки:

Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами. Иностранцы и компании, которые имеют среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на референдуме.

Он добавил, что в ближайшее время Верховная Рада также разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума.

Зеленский обратился к украинцам по поводу внедрения рынка земли: видео