Боевики оккупированного Донбасса обнародовали результаты так называемых "выборов" глав псевдореспублик и депутатов "Народных советов". По делу умышленного убийства активистки Екатерины Гандзюк суд арестовал помощника нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игоря Павловского. В США на 96-м году жизни скончался создатель комиксов Стэн Ли. Такими были главные новости субботы, 10 ноября, в Украине и мире

Кто "возглавил" оккупированный Донбасс

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11 ноября состоялись так называемые "выборы", а уже 12-го числа боевики подсчитали 100% бюллетеней.

Так, по итогам результатов "голосования", на оккупированной части Донецкой области наибольшую поддержку среди "избирателей" (60,85%) "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, в то же время неподконтрольные Киеву территории Луганщины возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник, за которого "проголосовало" 68,9% человек.

Кроме того, большинство в так называемых "Народных советов" (так боевики называют нечто вроде парламента – 24 канал) получили и "партии" новоиспеченных главарей. В частности, в Донецкой области политсила Пушилина "Донецкая республика" получила 72,5%, а в Луганской "общественное движение" Пасечника под названием "Мир Луганщине" продемонстрировал результат в 74,12% голосов.

По мнению оккупантов, их фейковые выборы прошли мирно. Также они заявили, что провокаций со стороны официального Киева не было.

По их словам, явка составила около 80%.

Добавим, в то время, как весь цивилизованный мир осуждает как проведение, так и результаты псевдовыборов, в России наоборот считают, что Киеву следует начать переговоры с новоиспеченными главарями псевдореспублик уже сейчас. Также здесь заявили, что попытки вернуть Донбасс силовым путем "закончатся очень печально".

В то же время стало известно, что помощник президента России Владислав Сурков уже направил приветствие "с победой на выборах" Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

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"В поздравлении говорится о том, что высокая явка показала всему миру, что на Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева", – заявил директор Центра политической кон ' юнктури в России Алексей Чеснаков.

Арест Игоря Павловского, помощника нардепа от БПП Паламарчука: что об этом известно

В субботу, 10 ноября, по делу об умышленном убийстве активистки Екатерины Гандзюк в Херсоне задержали помощника нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игоря Павловского. Уже 12-го числа Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения – в частности он был арестован по 3 декабря текущего года без альтернативы внесения залога.

По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, Павловского арестовали на время проведения расследования уголовного производства с возможностью продления меры пресечения. Также в ГПУ добавили, что тот подозревается в организации убийства активистки.

В СБУ, которая занимается делом убийства Гандзюк, со своей стороны отметили, что Павловскому вынесено подозрение как соучастнику. В то же время пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская добавила, что что его арестовали только до 3 декабря, а не на 2 месяца (60 суток), как это обычно бывает, поскольку истекает срок следствия.

Кто такой Игорь Павловский?

Это помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука. Согласно открытой информации, является заместителем общественного формирования по охране общественного порядка "Черный туман". Организация была создана весной 2018 года в Новой Каховке: в нее входят бывшие бойцы добробатов, участники боевых действий. По информации издания Newsroom, другие местные ветеранские группы обвиняют "Черный туман" в "крышевании" интересов Паламарчука.

Кто такой Николай Паламарчук?

Это народный депутат от БПП, бывший работник органов внутренних дел, генерал полиции. Считается "смотрящим" президента Порошенко в Херсонской области, неоднократно местная община его обвиняла в коррупции и рейдерстве сельхозпредприятий.





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Кто еще отказался признавать решение Константинополя по автокефалии для Украины

Кроме РПЦ и церквей, фактически входящих в ее состав, с решением Вселенского патриархата по Томосу для Украины не соглашается и Сербская церковь.

Соответствующее решение принял Архиерейский собор Сербской православной церкви по итогам собора, состоявшегося в Белграде.

Так, Сербская церковь отказалась признать каноничность Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Кроме того, во время собора в Белграде УПЦ КП и УАПЦ окрестили "раскольническими группами Украины" и назвали решение Константинопольского патриархата об их признании "канонически необоснованным".

Священнослужители также отметили, что по украинскому вопросу они даже призывают провести Всеправославный собор.

Собор предлагает Константинопольскому патриархату и всем другим малым автокефальным православным церквям как можно скорее рассмотреть вопрос на Всеправославном Совете, чтобы подтвердить и укрепить соборность и единство,

– говорится в решении собора в Белграде.

Что интересно, в свое время Сербская православная церковь объявила неканоническими Черногорскую и Македонскую церкви.

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Между тем, Храм святых Константина и Елены на территории российского генконсульства в Стамбуле начал проводить богослужения. Такие действия являются якобы ответом РПЦ на "многочисленные просьбы" местных верующих, которые не хотели ходить в храмы Константинопольского патриархата из-за действий Варфоломея относитльно Украины.

Так, первую литургию отслужил исполняющий обязанности настоятеля храма священник Георгий Сергеев, назначен главой РПЦ Кириллом.

Российский иерей Георгий, со своей стороны, объяснил такой шаг решением Священного Синода о невозможности евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Причиной прекращения общения в РПЦ считают "грубое нарушение канонов" о предоставлении автокефалии Украины.

По его словам, русскоязычные православные верующие в Турции теперь будут иметь "опеку" от Московской патриархии. Именно поэтому, добавляет он, РПЦ назначила настоятеля и начала регулярные богослужения в историческом русском посольском храме.

Умер Стэн Ли

В США на 96-м году жизни скончался создатель известных супергероев из мира Marvel, писатель и сценарист Стэн Ли.

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Как рассказала его дочь, художник ушел из жизни в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, куда его на скорой доставили из дома.

Добавим, что с начала года в создателя мира Marvel уже возникали проблемы со здоровьем. Так, в начале февраля 2018 его срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыханием.