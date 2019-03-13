Главные новости 13 марта: новая акция от "Нацкорпуса" для Порошенко и приговор Манафорту

Петр Порошенко прибыл в Чернигов, а там его уже ждали члены партии "Национальный корпус" с акцией. Бывшему советнику Виктора Януковича и экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа объявили второй приговор. Многодетным семьям в Украине будут платить больше. Парламент Великобритании не поддержал выход из ЕС. Такими были главные новости среды, 13 марта, в Украине и мире.

"Где отрубленные руки?"

Члены партии "Национальный корпус" встретили президента Петра Порошенко в Чернигове 13 марта и устроили акцию. Причина та же – снова требовали наказать участников коррупционных сделок в "Укроборонпроме" и отчитываться о ходе расследования уголовных дел.

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При этом собравшиеся скандировали: "Свинарчука за решетку!", "Где отрубленные руки?" и "Слава Украине!"

Главное требование "Нацкорпуса" – заключить уволенного с должности заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына. Журналисты выяснили, что эти лица могут иметь отношение к хищениях в "оборонке".

Смотрите видео акции "Нацкорпуса" в Чернигове:

Отметим, что Порошенко в Чернигове участвовал в Раде регионального развития. После этого президент выступил на сцене возле Екатерининской церкви, где активисты и собрались.

Что было в Черкассах с активистами и Порошенко?

Там 9 марта Нацкорпус попытался прорваться на сцену к Порошенко, все закончилось стычками – тоже по случаю визита в город Порошенко. Требования участников акции были теми же: честного расследования дела о коррупции в "Укроборнпроме" и заключение Олега Гладковского и его сына Игоря. Во время акции между членами "Нацкорпуса" и полицией вспыхнули столкновения, поскольку активисты пытались прорваться к сцене, где выступал Порошенко. В результате инцидента пострадали 22 правоохранителя.



В полиции говорят, что члены "Нацкорпуса" провоцировали на драку прохожих, применили к правоохранителям газ раздражающего действия, физическую силу, зажгли файеры и попытались заблокировать кортеж президента.



После столкновений правоохранители открыли 2 дела и задержали ряд активистов. При этом члены организации заявляли о незаконных задержаниях братьев и даже похищении с применением силы, а также массовых обысках в их квартирах.

Видео выхода Порошенко появилось на его Facebook-странице. Он пришел мимо "Нацкорпуса" под крики "Позор!" и "Ху*ло!" и отказался отвечать на вопросы участников акции.

Вы видите, как президента принимают? Стыд вам!

– воскликнул в ответ Порошенко.

В центре собралось немало полиции, а людей в церковь пропускали только через металлоискатель. В ожидании президента возле филармонии потерял сознание пожилой мужчина. Он упал на асфальт и ударился головой. Мужчину быстро подняли и предоставили ему медицинскую помощь.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?

Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковський вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.



Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (бизнес-партнер президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь". В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков в Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

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Один приговор плюс другой приговор равно 7,5 лет для Манафорта

Экс-советнику Виктора Януковича и экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа объявили второй приговор. Его приговорили к 3,5 годам тюрьмы по обвинению в заговоре, связанном с его деятельностью в Украине.

Спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул против Манафорта два обвинения в заговоре, связанными с его лоббистской деятельностью для пророссийских политических деятелей в Украине.

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Кто такой Пол Манафорт?

Это американский юрист, лоббист и политический консультант. Он был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Находился под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.



Манафорта обвиняют в мошенничестве с банками и правительством, а также неуплате налогов на миллионы долларов доходов, полученных от работы политтехнологом с украинскими политиками, прежде всего из окружения экс-президента Януковича. В середине февраля суд округа Колумбия признал, что Манафорт нарушил условия соглашения с прокурором. Согласно выводам, он целенаправленно врал в трех случаях из пяти, которые рассматривают в рамках процесса.



Ранее суд присяжных в Вирджинии признал Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов о мошенничестве с налогами, еще по десяти пунктам присяжным не удалось достичь согласия. Правда, Манафорт пошел на сделку со следствием суда столичного округа Колумбия, признав себя виновным по двум обвинениям – в сговоре и попытке влиять на свидетелей по его делу. Частью соглашения было сотрудничество с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера, однако Мюллер заявил, что Манафорт нарушил договоренности и врал под присягой.

По этим статьям Манафорту грозило до 10 лет тюрьмы. Манафорта уже осудили за мошенничество в налоговой и банковской сферах до почти 4 лет тюрьмы. В целом Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы.

Судья Эми Берман Джексон Федерального окружного суда в Вашингтоне осудила Манафорта из-за совершения им ряда преступлений.

Трудно переоценить количество лжи и объем мошенничества, а также количество денег,

– отметила она.

Среди обвинений: отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более десяти лет.

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Парламент Британии снова провалил голосование Brexit

Депутаты парламента Великобритании таки не поддержали решение о том, чтобы выход Британии из Евросоюза прошел без соглашения. Против решения проголосовали 312 депутатов, 308 – поддержали такое решение.

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Что важно – голосования не имеет обязательной юридической силы и не исключает выхода Британии из ЕС в целом. Теперь депутаты британского парламента имеют шанс проголосовать за отсрочку Brexit.

Что такое Brexit?

Выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из ЕС проголосовало 51,9% человек. А за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% британцев.



Окончательная дата выхода Британии из ЕС – 29 марта 2019 года. Затем начинается 21-месячный переходный период – до конца 2020 года. Его могут продлить 1 раз, максимальная продолжительность пока неизвестна.

Это голосование состоится в четверг, 14 марта: если депутаты проголосуют за отсрочку – и ЕС с этим согласится – Великобритания не покинет ЕС, как планировалось, 29 марта.

Многодетным семьям в Украине будут платить больше

С 1 апреля многодетным семьям в Украине будут доплачивать 1629 гривен на ребенка до уже назначенного пособия. А с 1 июля доплата будет несколько выше – такое решение 13 марта принял Кабинет министров.

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Каждая многодетная украинская семья получит на третьего, четвертого, пятого и каждого следующего ребенка до 6-летнего возраста ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева. Среднемесячный размер выплаты многодетным семьям составит с 1 апреля 1626 гривен на ребенка, а с 1 июля – 1699 гривен.

Право на выплату получат 158,8 тысячи детей, подсчитали в Минсоцполитики. На программу будут тратить более 200 миллионов гривен в месяц.

На какие льготы имеют право дети из многодетных семей?

бесплатное получение лекарств по рецептам врачей;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию в государственных и коммунальных медучреждениях, а также компенсацию расходов на протезирование зубов;

первоочередное обслуживание в поликлиниках, аптеках и первоочередную госпитализацию;

бесплатный проезд во всех видах городского общественного транспорта (кроме такси), в поездах и водном транспорте пригородного сообщения. Бесплатно дети могут ездить и в автобусах пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных;

бесплатные оздоровление и отдых в соответствии с Законом "Об оздоровлении и отдыхе детей".

Какие документы нужны для оформления многодетной семьи?

Один из родителей должен обратиться в структурное подразделение районных госадминистраций, городскую госадминистрацию Киева, исполнительные органы городских, районных в городах (в случае их образования) советов (в Центр предоставления административных услуг) по месту регистрации и представить следующие документы:

заявление одного из родителей о выдаче удостоверений;

копии свидетельств о рождении детей;

копии свидетельства о браке (кроме родителей, не состоящих в браке);

копии страниц паспорта гражданина Украины родителей с данными о фамилии, имени, отчестве, дате выдачи паспорта и месте регистрации;

копию вида на жительство родителей, если они являются иностранцами или лицами без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях;

справку о составе семьи;

фотографии (родителей и детей в возрасте от 6 до 18 лет) размером 3х4;

справку из общеобразовательного, профессионально-технического, высшего учебного заведения (для лиц от 18 до 23 лет, обучающихся по дневной форме обучения);

справку о регистрации места жительства или пребывания лица во время обучения (для лиц от 18 до 23 лет, обучающихся по дневной форме обучения);

справку структурного подразделения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае его образования) совета о том, что родителям по месту регистрации удостоверения не выдавались (в случае, когда место прописки родителей разное);

в случае рождения ребенка за пределами Украины – копии свидетельства о рождении ребенка с нотариально заверенным переводом на украинский язык.

Исполнителю хита "Феличита" запретили въезд в Украину

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Итальянский певец Альбано Карризи (творческий псевдомним – Аль Бано) теперь в "черном списке" – спеть свой хит "Феличита" из сцен Украины в ближайшее время он вряд ли сможет.

Ему запретило въезд Министерство культуры Украины. Артиста по представлению СБУ внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Его обвиняют в государственной поддержке аннексии Крыма.

Артист по этому поводу уже повозмущался – заявил, что с ним обращаются, "как с террористом". Аль Бано утверждает, что никогда не говорил ничего плохого об Украине.