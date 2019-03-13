Головні новини 13 березня: нова акція від "Нацкорпусу" для Порошенка та вирок Манафорту

Петро Порошенко прибув у Чернігів, а там його вже чекали члени партії "Національний корпус" із акцією. Колишньому раднику Віктора Януковича та екс-очільнику передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа оголосили другий вирок. Багатодітним сім'ям в Україні платитимуть більше. Парламент Британії не підтримав вихід з ЄС. Такими були головні новини середи, 13 березня, в Україні та світі.

"Де відрубані руки?"

Члени партії "Національний корпус" зустріли президента Петра Порошенка у Чернігові 13 березня влаштували акцію. Причина та ж – знову вимагали покарати учасників корупційних оборудок в "Укроборонпромі" та звітувати про перебіг розслідування кримінальних справ.

Читайте також: Чинний генерал Нацгвардії координував дії силовиків щодо розгону Майдану: розслідування

При цьому присутні скандували: "Свинарчуків за грати!", "Де відрубані руки?" та "Слава Україні!"

Головна вимога "Нацкорпусу" – ув’язнити звільненого з посади заступник секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина. Журналісти з’ясували, що ці особи можуть мати стосунок до розкраданнях в "оборонці".

Дивіться відео акції "Нацкорпусу" в Чернігові:

Зазначимо, що Порошенко у Чернігові брав участь у Раді регіонального розвитку. Після цього президент виступив на сцені біля Катерининської церкви, де активісти і зібралися.

Що було у Черкасах із активістами та Порошенком?Там 9 березня Нацкорпус спробував прорватись на сцену до Порошенка у Черкасах, все закінчилось сутичками – теж з нагоди візиту до міста Порошенка. Вимоги учасників акції були тими самими: чесного розслідування справи про корупцію в "Укроборнпромі" та ув’язнення Олега Гладковського та його сина Ігоря. Під час акції між членами "Нацкорпусу" та поліцією спалахнули сутички, оскільки активісти намагались прорватись до сцени, де виступав Порошенко. Внаслідок інциденту постраждали 22 правоохоронців.



У поліції кажуть, що члени "Нацкорпусу" провокували на бійку перехожих, застосували до правоохоронців газ дратівливої дії, фізичну силу, запалили фаєри і спробували заблокувати кортеж президента.



Після сутичок правоохоронці відкрили 2 справи та затримали низку активістів. При цьому члени організації заявляли про незаконні затримання побратимів та навіть викрадення з застосуванням сили , а також масові обшуки у їхніх помешканнях.

Відео виходу Порошенка з'явилося на його Facebook-сторінці. Він прийшов повз "Нацкорпус" під вигуки: "Ганьба!" та "Ху*ло!" і відмовився відповідати на запитання учасників акції.

Ви бачите, як президента приймають? Сором вам!

– вигукнув у відповідь Порошенко.

У центрі зібралось чимало поліції, а людей до церкви пропускали лише металошукач. В очікуванні президента біля філармонії втратив свідомість літній чоловік. Він впав на асфальт та вдарився головою. Чоловіка швидко підняли і надали йому медичну допомогу.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з’ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



Згідно з даними розслідування, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь". В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських , Букіна та інших фігурантів скандалу.

Читайте також: Мажорне мародерство в "Укроборонпромі": як у світі реагують на корупційний скандал в Україні

Один вирок плюс інший вирок дорівнює 7,5 років для Манафорта

Екс-раднику Віктора Януковича і екс-очільнику передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа оголосили другий вирок. Його засудили до 3,5 років в'язниці за звинуваченнями у змові, пов'язаній з його діяльністю в Україні.

Спецпрокурор Роберт Мюллер висунув проти Манафорта два звинувачення у змові, пов'язаними з його лобістської діяльністю для проросійських політичних діячів в Україні.

Читайте також: Без корупції: коли покарають велику рибу та чому в телевізорі зрада

Хто такий Пол Манафорт?Це американський юрист, лобіст і політичний консультант. Він був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Перебував під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.



Манафорту закидають шахрайство з банками та урядом, а також несплату податків на мільйони доларів доходів, отриманих від роботи політтехнологом з українськими політиками, передусім з оточення екс-президента Януковича. У середині лютого суд округу Колумбія визнав, що Манафорт порушив умови угоди з прокурором. Відповідно до висновків, він цілеспрямовано брехав у трьох випадках з п'яти, які розглядають в рамках процесу.



Раніше суд присяжних у Вірджинії визнав Манафорта винним за 8 з 18 пунктами щодо шахрайства з податками, ще за десятьма пунктами присяжним не вдалося досягти згоди. Щоправда, Манафортпішов на угоду зі слідствомв суді столичного округу Колумбія, визнавши себе винним за двома звинуваченнями – у змові та спробі впливати на свідків у його справі. Частиною угоди було співробітництво з офісом спецпрокурора Роберта Мюллера, проте Мюллер заявив, що Манафорт порушив домовленості та брехав під присягою.

За цими статтями Манафорту загрожувало до 10 років в'язниці. Манафорта вже засудили за шахрайство в податковій і банківській сферах до майже 4 роки в'язниці. Загалом Манафорт отримав 7,5 років в'язниці.

Суддя Емі Берман Джексон Федерального окружного суду у Вашингтоні засудила Манафорта через скоєння ним низки злочинів.

Важко переоцінити кількість брехні та обсяг шахрайства, а також кількість грошей,

– зазначила вона.

Серед звинувачень: відмивання грошей, перешкоджання правосуддю, неповідомлення про лобістську роботу, яка принесла йому десятки мільйонів доларів протягом понад десяти років.

Читайте також: Пола Манафорта звинуватили ще у 16 злочинах

Парламент Британії знову провалив голосування Brexit

Депутати парламенту Великої Британії таки не підтримали рішення про те, щоб вихід Британії з Євросоюзу відбувся без угоди. Проти рішення проголосували 312 депутатів, 308 — підтримали таке рішення.

Читайте також: Авіакатастрофа в Ефіопії: які країни заборонили літаки Boeing 737 Max 8

Що важливо – голосування не має обов'язкової юридичної сили і не виключає виходу Британії з ЄС в цілому. Тепер депутати британського парламенту мають шанс проголосувати за відтермінування Brexit.

Що таке Brexit?Вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з ЄС проголосувало 51,9% осіб. А за те, щоб залишитись у складі ЄС висловились 48,1% британців.



Остаточна дата виходу Британії з ЄС– 29 березня 2019 року. Потім починається 21-місячний перехідний період – до кінця 2020 року. Його можуть продовжити 1 раз, максимальна тривалість поки що невідома.

Це голосування відбудеться в четвер, 14 березня: якщо депутати проголосують за відтермінування — і ЄС з цим погодиться — Велика Британія не покине ЄС, як планувалося 29 березня.

Багатодітним сім'ям в Україні платитимуть більше

З 1 квітня багатодітним сім'ям в Україні доплачуватимуть 1629 гривень на дитину до вже призначеної допомоги. А з 1 липня доплата буде дещо вищою – таке рішення 13 березня ухвалив Кабінет міністрів.

Читайте також: Скільки субсидій готівкою виплатили в Україні за перший день

Кожна багатодітна українська сім'я отримає на третю, четверту, п'яту і кожну наступну дитину до 6-річного віку щомісячну допомогу у розмірі прожиткового мінімуму. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева. Середньомісячний розмір виплати багатодітним сім’ям становитиме з 1 квітня 1626 гривень на дитину, а з 1 липня – 1699 гривень.

Право на виплату отримають 158,8 тисячі дітей, підрахували в Мінсоцполітики. На програму витрачатимуть понад 200 мільйонів гривень на місяць.

На які пільги мають право діти з багатодітних сімей?

безкоштовне отримання ліків за рецептами лікарів;

щорічне медичне обстеження та диспансеризацію в державних та комунальних медустановах, а також компенсацію витрат на протезування зубів;

першочергове обслуговування в поліклініках, аптеках та першочергову госпіталізацію;

безкоштовний проїзд в усіх видах міського громадського транспорту (крім таксі), в поїздах та водному транспорті приміського сполучення. Безкоштовно діти можуть їздити і в автобусах приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних;

безкоштовні оздоровлення та відпочинок відповідно до Закону "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

Які документи потрібні для оформлення багатодітної сім`ї?

Один з батьків повинен звернутися до структурного підрозділу районних держадміністрацій, міської держадміністрації Києва, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (до Центру надання адміністративних послуг) за місцем реєстрації та подати такі документи:

заяву одного з батьків про видачу посвідчень;

копії свідоцтв про народження дітей;

копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

копії сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації;

копію посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;

довідку про склад сім’ї;



фотокартки (батьків та дітей віком від 6 до 18 років) розміром 3х4;



довідку із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

довідку про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

довідку структурного підрозділу районної, районної в м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної в місті (у разі її утворення) ради про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне);

у разі народження дитини за межами України – копії свідоцтва про народження дитини з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Виконавцю хіта "Фелічіта" заборонили в’їзд в Україну

Читайте також: Як незаконний Кримський міст став головним болем для Росії

Італійський співак Альбано Каррізі Каррізі (творчий псевдомнім – Аль Бано) тепер в "чорному списку" – заспівати свій хіт "Фелічіта" зі сцен України найближчим часом він навряд зможе.

Йому заборонило в’їзд Міністерство культури України. Артиста за поданням СБУ внесли до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. СБУ внесло його до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Цого звинувачують у публічній підтримці анексії Криму.

Артист з цього приводу вже пообурювався – заявив, що з ним поводяться, "як з терористом". Аль Бано переконує, що ніколи не говорив нічого поганого про Україну.