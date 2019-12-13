Главные новости 13 декабря: Суд по делу об убийстве Шеремета, Brexit приближается

13 декабря Яне Дугарь, Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемым в причастности к убийству Шеремета, выбирали меру пресечения. Партия Бориса Джонсона по результатам выборов получила большинство в британском парламенте. Полковника Ноздрачева отстранили от должности в ВСУ. Рада продлила особый статус Донбасса. Суд признал Сытника виновным в коррупции. Такими были главные новости 13 декабря.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Убийство Шеремета

Следует знать: Убийство Шеремета: доведут ли дело до конца

13 декабря Яне Дугарь, Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемым в причастности к убийству Шеремета, начали избирать меру пресечения. С утра подозреваемые находятся в стенах Печерского райсуда столицы.

В частности, Яне Дугарь уже избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест. По данным полиции, она вела фотосъемку в рамках подготовки к убийству Шеремета и хранила у себя оружие. Вечером 12 декабря ее задержали. В то же время, народный депутат Яна Зинкевич опубликовала справку, что "подтверждает пребывание Яны в АТО на момент убийства Шеремета".

Кто такая Яна Дугарь?Младший сержант, медицинская сестра одного из парашютно-десантных батальонов 25-й бригады. Награждена орденом "За мужество" III степени и рядом других наград за военную службу.



Кавалер ордена "За мужество" III степени. Отмечена нагрудным знаком "За образцовую службу", медалью "За оборону Авдеевки", знаком отличия "За спасенные жизни", медалью "За сохранение жизни", нагрудным знаком "Знак почета" от Министра обороны.

К теме: Убийство Шеремета: кто такая Яна Дугарь и как она причастна к делу

Что известно об убийстве Павла Шеремета

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля. Так, изначально следствие рассматривало 4 версии совершения преступления. Речь идет об:

Ошибочном убийстве (ведь машина, которой в день убийства ехал Шеремет принадлежала Елене Притуле – шеф-редактору "Украинской Правды")

Убийстве на почве бытовых конфликтов;

Убийстве из-за профессиональной деятельности Шеремета;

Убийстве с целью дестабилизации ситуации в стране, путем убийства известного лица.

Что рассказали на брифинге:

Следствие провело более 800 изъятий документов, в частности у мобильных операторов.

Допросили более 3 тысяч человек, провели 47 экспертиз, обработали 577 домов и около 4300 квартир.

Проверили 80 миллионов телефонных соединений и 44 тысячи абонентов.

Исследовали видеозаписи с 21 камеры наблюдения.

Следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране, путем ликвидации известной личности".

Кого подозревают в причастности к убийству Шеремета:

Правоохранители подозревают в организации и убийстве журналиста Павла Шеремета 5 человек. Среди них – волонтеры и бывшие добровольцы войны в Донбассе.

Имена подозреваемых:

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады;

Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик;

Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, музыкант;

Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча";

Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума".

Смотрите видео 24 канала о деле Шеремета и задержании подозреваемых:

Великобритания приближается к Brexit

Актуально: Два сценария после Брексита: есть ли угроза распада Великобритании

Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном победила и получила впечатляющее большинство на парламентских выборах в Великобритании.

Во время выборов британский премьер обещал быстро вывести страну из Евросоюза, поэтому обозреватели прогнозируют стремительное продвижение Brexit.

Лидер лейбористов Джереми Корбин уже заявил, что не поведет партию на следующие выборы.

Все 650 депутатов Палаты общин в Великобритании избираются в одномандатных округах в один тур. Для победы хватает преимущества хотя бы в 1 голос.

Что стало причиной досрочных выборов

Досрочные парламентские выборы инициировал премьер Борис Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали соглашения с Брюсселем, предложенные Джонсоном и его предшественником Терезой Мэй.



Досрочные парламентские выборы в Великобритании состоялись / newsmakers.com.ua

В случае победы консерваторов Джонсон обещал вывести Британию из состава ЕС до 31 января 2020 года.

В то же время, Джонсон получил проблему в виде усиления сторонников независимости Шотландии.

К теме: Шотландия проведет новый референдум о независимости от Великобритании: известна причина

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Старджен заявила, что высокие результаты партии на британских выборах убедили ее провести новый референдум о независимости.

Согласно ее мнению, результаты парламентских выборов в Великобритании четко показали, что шотландцы не хотят выходить из ЕС.



Никола Старджен / AP

Старджен добавила, что выход Шотландии из ЕС приведет к "гонке на выживание" в таких вопросах, как защита окружающей среды и права рабочих. По ее словам, "будущее Шотландии должно быть в руках шотландцев".

Старджен заверила, что осознает, что не все, кто отдал за нее голоса, хотят независимости от Великобритании. При этом она отметила, что в любом случае вопрос о будущем Шотландии должны решать именно ее жители.

Заметим, что во время референдума в 2014 году 55% ​​шотландцев высказались против провозглашения независимости региона. Шотландские националисты утверждают, что британский референдум 2016 года в пользу Brexit означает, что необходим еще один референдум о независимости Шотландии, потому что 62% шотландцев проголосовали за дальнейшее членство Великобритании в ЕС.

Ноздрачева отстранили

Подробно о скандале: Полковник ВСУ заявил о реинтеграции военных из Украины и РФ: Реакция Генштаба

Военная служба правопорядка, которой поручили провести служебное расследование, сообщила об отстранении от должности полковника ВСУ Алексея Ноздрачева. Его могут наказать из-за скандальных высказываний о радикализме в Украине, которые он высказал 12 декабря во время круглого стола в Киеве.

Генштаб проводит служебное расследование. Отстранение будет действовать на время проведения служебного расследования, которое было назначено после скандального высказывания.

Служебное расследование инициировал начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Что известно о скандале с участием полковника Ноздрачева



Алексей Ноздрачев / mil.gov.ua

Во время круглого стола 12 декабря в Киеве он заявил, что украинские "военные и военные россияне, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегрируются очень быстро".

Вокруг высказывания разгорелся громкий скандал. В Генштабе уже заверили, что Ноздрачев не имел права делать такие заявления, которые являются "оценочными и субъективными", тем более – с политическим подтекстом.

Впоследствии, сам полковник записал видеообращение с извинениями.

Митинг под зданием Министерства обороны Украины с требованием отправить Ноздрачева в отставку – видео

Сытник виновен в коррупции

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Ровенский апелляционный суд признал виновным главу НАБУ Артема Сытника в коррупции. Дело касается элитного отдыха Сытника в Ровенской области, который председатель НАБУ не внес в свою декларацию.

Этот отдых Сытника оплачивали третьи лица. Один из свидетелей по делу рассказал, что с 2017 по 2019 год директор НАБУ отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ровенской области 5 раз.



Суд признал Сытника виновным в коррупционном правонарушении / Getty Images

Сначала суд признал Сытника виновным в административном нарушении и оштрафовал чиновника на 3 тысячи 400 гривен. Сытник подал апелляцию, но проиграл и теперь является фактически признанным судом коррупционером.

Соответствующее постановление суда опубликовал в телеграмм-канале нардеп из "Слуги народа" Александр Дубинский.

Подробности отдыха Сытника

Несколько лет подряд директор НАБУ отдыхал на элитной базе отдыха на Ровенщине. Понравившимся местом развлечений Сытника стало охотничье угодье "Полесское-Сарны". Угодьем владеет Александр Юркевич – экс-помошник нардепа 4 и 6 созывов Николая Шершуна (Блок Литвина), экс-главы Госкомитета лесного хозяйства Украины.

Оплачивал отдых Сытника Николай Надейко. Именно он рассказал прокуратуре об этих фактах. По его словам, за период с 2017 по 2019 год председатель НАБУ отдохнул там 5 раз. За каждый отдых было заплачено в среднем около 100 тысяч гривен. Оплату полностью на себя брал Надейко, который выдавал деньги не только на проживание в отеле, но и на еду и дорогие развлечения.

Заметим, что получение подобного рода подарков должно быть задекларировано, а Сытник этого не сделал. Поэтому сначала Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ виновным в коррупционном правонарушении, поскольку стоимость отдыха превышала установленные законом ограничения относительно получения подарков.

Согласно решению, Сытник должен был уплатить 3 тысячи 400 гривен штрафа и не должен бы занимать должность директора НАБУ после внесения в реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

Но вступление решения суда в законную силу было отложено до момента рассмотрения дела в апелляционном суде Ровенской области. Именно туда Сытник подал жалобу на решение суда первой инстанции. Но и апелляцию чиновник проиграл.