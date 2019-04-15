Главные новости 15 апреля: полиция раскрыла убийство ювелира Киселева и большой пожар в Нотр-Дам

В Париже вспыхнул масштабный пожар в знаменитом Соборе Парижской Богоматери. Полиция задержала подозреваемых в убийстве украинского ювелира и бизнесмена Сергея Киселева. Интерпол передал бизнесмена Крючкова НАБУ. Новые споры относительно дебатов Порошенко и Зеленского. Такими были главные новости понедельника, 15 апреля, в Украине и мире.

Крупный пожар в Нотр-Дам де Пари

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В столице Франции вспыхнула ее визитная карточка – знаменитый Собор Парижской Богоматери. Культовое сооружение вспыхнуло на чердаке. Пожар вспыхнул вечером 15 апреля. Точная причина возгорания пока неизвестна, однако огонь связывают с ремонтными работами.

This is just sad you know. For the history, the beauty of this monument, the iconography, the culture. #NotreDame pic.twitter.com/ELB7rk3d8B — maya (@me___maya) 15 апреля 2019 г.

По информации французских СМИ, людей находившихся в храме, эвакуировали. На месте работают несколько бригад пожарных. Несмотря на это, из-за сильного огня в здании уже обвалился шпиль.

Sad footage of the #NotreDame spire collapsing. This is truly heartbreaking for our French neighbours. Our thoughts and prayers are with you pic.twitter.com/Cw1QAGBNPR — Global Independent News (@GlobalinNews) 15 апреля 2019 г.





Президент Франции Эмануэль Макрона отменил телевизейне обращение к народу и отправляется к месту событий. В свою очередь, мэр Парижа Анн Идальго призвал горожан не нарушать периметр безопасности, который установили вокруг храма.

Что известно о Собор Парижской Богоматери?

Это одна из самых известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого к середине четырнадцатого века.



К слову, в прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться.

Полиция раскрыла убийство ювелира Киселева

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Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве украинского бизнесмена и ювелира Сергея Киселева. Убийство мужчині совершили с корыстных мотивов. Так, среди трех задержанных по подозрению в убийстве – двое бывших сотрудников правоохранительных органов.

По подозрению в совершении преступления, совершенного из корыстных побуждений ... задержаны трое мужчин, двое из которых являются бывшими работниками СБУ и Национальной полиции и один ранее судимый,

– сообщают в ведомстве.

Разоблачили злоумышленников, когда они готовились к еще одному нападению. Как говорят в полиции, нападение хотели осуществить на семью и друзей Киселева.

В доме подозреваемых правоохранители провели санкционированные обыски, во время которых изъяли пистолет, глушитель к нему, боеприпасы, гранаты, балаклавы, рации и другие вещественные доказательства. Кроме того, в ходе обысков они обнаружили и изъяли картину, которая по предварительным данным может быть похищенной из музея в городе Нанси во Франции работой Поля Синьяка стоимостью 1,5 миллиона долларов США.

Это картина 1915 года художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель". Ее стоимость 1,5 миллиона долларов. Пока не известно, является ли она оригиналом, будет назначена искусствоведческая экспертиза,

– сообщил Арсен Аваков.

Сейчас продолжаются следственные действия, подозреваемых проверяют на причастность к совершению других преступлений. Против них уже открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство из корыстных побуждений". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком на 15 лет.

Что известно об убийстве Киселева?Сергея Киселева 5 марта в Киеве убил мужчина в полицейской форме. Он попал ему в голову. В момент выстрела ювелир находился за рулем автомобиля. Киселев скончался на месте происшествия. Следует отметить, что имя Киселева фигурировало в громком деле "бриллиантовых прокуроров".

Крючкова передали сыщикам НАБУ

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Бизнесмена Дмитрия Крючкова немецкий департамент Интерпола передал из Мюнхена в Киев 15 апреля. Крючкова разыскивали по подозрению в участии в масштабных хищениях в облэнерго.

В Киев он прибыл рейсовым самолетом в аэропорт "Борисполь" под наблюдением работников Интерпола. Детективы НАБУ в сопровождении прокуроров САП приняли Крючкова под стражу и доставили в СИЗО. Адвокаты подозреваемого наблюдали весь процесс.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ранее заявил, что экс-нардепу Дмитрию Крючкову, когда он прибудет в Украину, предоставят охрану. Но также ему объявят подозрение и изберут меру пресечения.

Теперь в течение 48 часов с момента задержания суд должен избрать Крючкова меру пресечения. Детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП будут настаивать на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 миллиона гривен.

Кто такой Дмитрий Крючков?

Это бывший народный депутат. С 2006 года полтора года был во фракции "Блока Юлии Тимошенко", работал в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса. В 2014 году стал руководителем частной компании "энергосети". За год она взяла под контроль работу нескольких облэнерго. В апреле 2018 года в Германии был задержан по запросу украинских правоохранителей. Детективы НАБУ и антикоррупционные прокуроры подозревают его в хищении средств "Запорожьеоблэнерго", более 60% акций которого принадлежат государству.

Новые споры относительно дебатов

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский 15 апреля записал новое видеообращение к президенту Петра Порошенко. В нем он призвал своего оппонента во втором туре президентских выборов перейти от "я услышал" до "я сделаю".

Также Владимир Зеленский призвал Петра Порошенко к выполнению своих должностных обязанностей и обещаний. Он также попросил прекратить бегать за ним по телеканалам, заниматься сдачей анализов и выступать на стадионе.

Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезную должность – должность президента Украины. Господин Порошенко! Я хочу, чтобы Вы от "я услышал" перешли к "я сделаю",

– сказал Зеленский.

Смотрите новое видеообращение Зеленского к Порошенко