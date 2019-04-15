19:07
15 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Побег министра обороны РФ. Унижение деда Пу
      Вєсті Кремля
      18:15, 13 апреля
      Вести.UA. Жир: Фантастические подарки от Порошенко. Бойко решил хайпануть
      Вєсті.UA
      19:01, 13 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ

      Полиция раскрыла убийство ювелира Киселева: среди задержанных – правоохранители

      258 Читати новину українською
      Задержание подозреваемых в убийстве Киселева
      Задержание подозреваемых в убийстве Киселева / Пресс-служба Нацполиции

      Полиция задержала троих подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева. Убийство мужчины совершили из корыстных побуждений.

      Что известно об убийстве Киселева?

      Читайте также: Убитый ювелир Киселев забрал более 400 килограммов драгоценностей из Гохранилища

      Ювелира и бизнесмена Сергея Киселева убил мужчина в полицейской форме, попав ему в голову, 5 марта в Киеве. В момент выстрела он находился за рулем автомобиля. Киселев умер на месте происшествия. Следует отметить, что имя Киселева фигурировало в громком деле "бриллиантовых прокуроров".


      Сергей Киселев

      В чем суть скандала "бриллиантовых прокуроров"?

      В начале июля 2015 года СБУ провела обыск в главном следственном управлении Генеральной прокуратуры Украины. В результате обыска был задержан первый заместитель начальника ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. Они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 миллионов 150 тысяч гривен. Также во время обысков у Шапакина было изъято 500 тысяч долларов, а у Корнийца – много ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова. После этого скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".

      Читайте также: В ГПУ ответили, убитый Киселев имеет отношение к делу "бриллиантовых прокуроров"

      При чем тут Киселев?

      В свое время у убитого владельца ювелирного завода Сергея Киселева правоохранители изъяли драгоценности и другие материальные ценности. Произошло это в рамках уголовного дела еще во времена президента-беглеца Виктора Януковича. Впоследствии эти же драгоценности и материальные ценности следователи обнаружили после открытия дела о взяточничестве так называемых "бриллиантовых прокуроров" Александра Корнийца и Владимира Шапакина.

      Кого задержали по подозрению в убийстве Киселева?

      По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведения следственных действий было установлено, что убийство Киселева совершили из корыстных побуждений.


      Задержание подозреваемого в убийстве ювелира Киселева

      Так, среди троих задержанных по подозрению в убийстве – двое бывших сотрудников правоохранительных органов. Об этом информирует столичная прокуратура.

      По подозрению в совершении преступления, совершенного из корыстных побуждений... задержаны трое мужчин, двое из которых являются бывшими сотрудниками СБУ и Национальной полиции и один ранее судимый,
      – сообщают в ведомстве.

      Разоблачили злоумышленников, когда они готовились к еще одному нападению. Как говорят в полиции, нападение хотели осуществить на семью и друзей Киселева.

      В квартире подозреваемых правоохранители провели санкционированные обыски, во время которых изъяли пистолет, глушитель к нему, боеприпасы, гранаты, балаклавы, рации и другие вещественные доказательства.

      Кроме того, в ходе обысков они обнаружили и изъяли картину, которая по предварительным данным может быть похищенной из музея в городе Нанси во Франции работой Поля Синьяка стоимостью 1,5 миллионов долларов США.


      Картину Синьяка похитили в прошлом году из музея во Франции. Действительно ли найденное полотно является оригиналом, исследуют эксперты

      Это картина 1915 года художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель". Ее стоимость 1,5 миллиона долларов. Пока не известно, является ли она оригиналом, будет назначена искусствоведческая экспертиза,
      – сообщил Арсен Аваков.

      Сейчас продолжаются следственные действия, подозреваемых проверяют на причастность к совершению других преступлений. Против них открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство из корыстных побуждений". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком на 15 лет.

      Смотрите видео: полиция задержала подозреваемых в убийстве ювелира Киселева:

       

      blog_ava
      Лунный календарь стрижек на апрель 2019: важные советы
      сегодня
      7305
      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Убийство Сергея Кисельова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      После выборов рая не будет, или Голосовать надо мозгом
      сегодня , 17:03 После выборов рая не будет, или Голосовать надо мозгом
      Ян Валетов 1295
      Усик может побеждать любого тяжеловеса, – экс-тренер сборной Украины по боксу Сосновский
      сегодня , 16:29 Усик может побеждать любого тяжеловеса, – экс-тренер сборной Украины по боксу Сосновский
      Станіслав Безушко 66
      Почему Минобороны только сейчас "заметило" уклонение Зеленского от мобилизиции?
      сегодня , 15:10 Почему Минобороны только сейчас "заметило" уклонение Зеленского от мобилизиции?
      Юрій Бутусов 3691
      Порошенко и Зеленский о рынке земли: что говорят кандидаты
      сегодня , 14:42 Порошенко и Зеленский о рынке земли: что говорят кандидаты
      554
      "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
      сегодня , 13:02 "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
      12599
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Движение по автомобильным дорогам из-за снегопадов ограничено уже в 5 областях
       30 декабря 2014 , 22:52
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Новый КрАЗ примерил патриотический наряд
       7 декабря 2018 , 14:50
      Українець офіційно перейшов у європейський клуб – там вже є 2 гравці національної збірної
       25 января , 15:51
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук