Полиция раскрыла убийство ювелира Киселева: среди задержанных – правоохранители

Полиция задержала троих подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева. Убийство мужчины совершили из корыстных побуждений.

Что известно об убийстве Киселева?

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Ювелира и бизнесмена Сергея Киселева убил мужчина в полицейской форме, попав ему в голову, 5 марта в Киеве. В момент выстрела он находился за рулем автомобиля. Киселев умер на месте происшествия. Следует отметить, что имя Киселева фигурировало в громком деле "бриллиантовых прокуроров".



Сергей Киселев

В чем суть скандала "бриллиантовых прокуроров"?

В начале июля 2015 года СБУ провела обыск в главном следственном управлении Генеральной прокуратуры Украины. В результате обыска был задержан первый заместитель начальника ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. Они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 миллионов 150 тысяч гривен. Также во время обысков у Шапакина было изъято 500 тысяч долларов, а у Корнийца – много ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова. После этого скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".

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При чем тут Киселев?

В свое время у убитого владельца ювелирного завода Сергея Киселева правоохранители изъяли драгоценности и другие материальные ценности. Произошло это в рамках уголовного дела еще во времена президента-беглеца Виктора Януковича. Впоследствии эти же драгоценности и материальные ценности следователи обнаружили после открытия дела о взяточничестве так называемых "бриллиантовых прокуроров" Александра Корнийца и Владимира Шапакина.

Кого задержали по подозрению в убийстве Киселева?

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведения следственных действий было установлено, что убийство Киселева совершили из корыстных побуждений.



Задержание подозреваемого в убийстве ювелира Киселева

Так, среди троих задержанных по подозрению в убийстве – двое бывших сотрудников правоохранительных органов. Об этом информирует столичная прокуратура.

По подозрению в совершении преступления, совершенного из корыстных побуждений... задержаны трое мужчин, двое из которых являются бывшими сотрудниками СБУ и Национальной полиции и один ранее судимый,

– сообщают в ведомстве.

Разоблачили злоумышленников, когда они готовились к еще одному нападению. Как говорят в полиции, нападение хотели осуществить на семью и друзей Киселева.

В квартире подозреваемых правоохранители провели санкционированные обыски, во время которых изъяли пистолет, глушитель к нему, боеприпасы, гранаты, балаклавы, рации и другие вещественные доказательства.

Кроме того, в ходе обысков они обнаружили и изъяли картину, которая по предварительным данным может быть похищенной из музея в городе Нанси во Франции работой Поля Синьяка стоимостью 1,5 миллионов долларов США.



Картину Синьяка похитили в прошлом году из музея во Франции. Действительно ли найденное полотно является оригиналом, исследуют эксперты

Это картина 1915 года художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель". Ее стоимость 1,5 миллиона долларов. Пока не известно, является ли она оригиналом, будет назначена искусствоведческая экспертиза,

– сообщил Арсен Аваков.

Сейчас продолжаются следственные действия, подозреваемых проверяют на причастность к совершению других преступлений. Против них открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство из корыстных побуждений". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком на 15 лет.

Смотрите видео: полиция задержала подозреваемых в убийстве ювелира Киселева: