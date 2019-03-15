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      Убитый ювелир Киселев унес более 400 килограммов драгоценностей из Госхранилища

      95 Читати новину українською
      Сергей Киселев
      Сергей Киселев / Соцсети

      Руководителю одной из ювелирных компаний Сергею Киселеву, недавно убитому в Киеве, в 2018-19 годах вернули значительную часть драгоценностей, которые правоохранители у него изъяли во время обыска в 2010 году. Все это имущество бизнесмена находилось в Государственном хранилище драгоценных металлов и камней.

      В свое время у убитого недавно в Киеве владельца ювелирного завода Сергея Киселева правоохранители изъяли драгоценности и другие материальные ценности. Произошло это в рамках уголовного дела еще во времена президента-беглеца Виктора Януковича. Впоследствии эти же ценности и материальные ценности следователи обнаружили после открытия дела о взяточничестве так называемых "бриллиантовых прокуроров" Александра Корнийца и Владимира Шапакина.

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      Что известно о деле "бриллиантовых прокуроров"?
      В начале июля 2015 года СБУ провела обыск в главном следственном управлении Генеральной прокуратуры Украины. В результате правоохранители задержали первого заместителя начальника ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца. По данным следствия, они стали участниками коррупционного сговора и получили взятку в размере 3 миллиона 150 тысяч гривен. Во время обысков у Шапакина были изъяты 500  тысяч долларов, а у Корнийца – множество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова. После этого скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".

      Как рассказали в Киевской прокуратуре, в период с 23 июня 2018 года по 24 января 2019 Киселеву, в частности на основании его обращений в прокуратуру, была возвращена значительная часть изъятых ценностей. Они пребывали на временном ответственном хранении в Государственном хранилище, пишет "Укринформ".

      Источники ресурса в правоохранительных органах, со своей стороны, сообщили, что Киселев забрал в этот период времени 25 посылок с ранее изъятыми дрогоценностями. Их общая масса составляет 373,312 килограмма. Правда, еще три посылки весом 21,33 килограмма он забрать не успел.

      В прокуратуре также отметили, что эти ценности были изъяты во время обысков 30 июля 2010 года в помещениях ООО "ЮВК-Агат" (учредителем этой фирмы был Киселев – 24 канал), ООО "ЮВК-Оникс", ООО "Ю.В.К .-Агат "и ООО" Альянс-СК ". Офисы всех этих предприятий располагаются в Киеве на улице Фрунзе, 102.

      Всего в ходе этих обысков правоохранители изъяли бухгалтерские документы вышеупомянутых фирм, более 50 тысяч единиц ювелирных изделий общей массой в около 400 килограммов, 1 миллион 329 тысяч долларов, а также государственные клейма с отпечатками. В ведомстве добавили, что изъятые во время обысков на предприятиях доллары вернули Киселеву еще 17 августа 2011 года.

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      Соответствующие следственные действия произошли на основании постановления заместителя начальника отдела Главного следственного управления МВД и были проведены в 2010 году в рамках возбужденного уголовного дела. Его суть заключалась в том, что служащим ООО "ЮВК-Агат" инкриминировали подделку документов и осуществление хозяйственной деятельности по изготовлению и реализации ювелирных изделий, при этом они нарушали условия лицензирования. Сначала делом занималось Главное следственное управление МВД, но 28 марта 2012 года его передали в Главное управление МВД в городе Киеве. 4 ноября 2014 года 248 томов направили для организации дальнейшего расследования в следственный отдел Подольского райуправления МВД в Киеве. Пока же досудебное расследование осуществляется по факту подделки отчета об операциях с драгоценными металлами за 4-й квартал 2008 года со стороны "ЮВК-Агат". Также известно, следствие закрыло эпизоды, в которых ранее фирму обвиняли в изготовлении и реализации ювелирных изделий с нарушением условий лицензирования.

      Сергея Киселева убил неизвестный в полицейской форме, попав ему в голову, 5 марта в Киеве. В момент выстрела бизнесмен находился за рулем автомобиля. Он скончался на месте происшествия. Самого злоумышленника сейчас разыскивают правоохранители. По информации правоохранителей, это человек невысокого роста, с коротким темными волосами, а его полицейская форма имела три звезды на груди.

      blog_ava
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      14 марта
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      Теги: Криминальные новости Новости Украины Деньги Убийство Сергея Кисельова Расследования ГПУ
      Источник: 24 Канал
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