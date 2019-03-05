Сергей Киселев был опасным для Шапакина и Корнийца, – Бутусов

О жестоком убийстве Сергея Киселева, который был причастен к делу "бриллиантовых прокуроров" и коррупции в "Укроборонпроме" – рассказал главный редактор издания "Цензор.Net" Юрий Бутусов.

Об убийстве Сергея Киселева и Деле "бриллиантовых прокуроров"

- Тогдашний генпрокурор Виктор Шокин остался приближенным к президенту лицом. Поэтому, конечно, он сохранил свое влияние в прокуратуре и поэтому он заинтересован в том, чтобы приближенные к нему лица – Александр Корниец и Владимир Шапкин – избежали всякой ответственности.

Что известно о Викторе Шокине?Тогдашний генпрокурор Виктор Шокин долго не увольнял задержанных прокуроров с должностей – 10 дней. 24 марта 2016 года заместитель Генпрокурора в 2015 году Давид Сакварелидзе рассказал о связях "бриллиантовых прокуроров" с Шокиным. По его словам, Шокин очень "горячо" заступался за коррупционеров, и делал все, чтобы затормозить и парализовать ход уголовного дела. В тот же день Шокин "реорганизовал" ведомство – уволил из ГПУ следователей по делу "бриллиантовых прокуроров".

– Из всех трех дел, которые были открыты в отношении "бриллиантовых прокуроров", именно дело, связанное с Киселевым, было, на мой взгляд, с наибольшей судебной перспективой, потому что заявитель был заинтересован в возвращении своего имущества на огромную сумму.

Он бы это дело не оставил. Для Киселева это было дело принципа, чтобы вернуть имущество, которое было незаконно у него изъято. Он имел ресурсы и мотивацию. Поэтому, конечно, такой человек после возможной смены власти в стране могла бы добиться приговора по делу. Теперь накануне выборов это дело с его перспективами киллеры фактически "убили".

– Меня удивило то, что ГПУ говорит, что дело "бриллиантовых прокуроров" не может быть причастно к убийству Киселева. Я же считаю наоборот, что причастность Шапакина и Корнийца следствие должно изучать в первую очередь, ведь он был опасным именно для них. Государство и сам президент сделали все для того, чтобы это дело было приостановлено. Даже Шокина уже нет, а защита Шапакина и Корнийца продолжает работать.

Как с делом "бриллиантовых прокуроров" связан убитый Сергей Киселев?Убитый бизнесмен Сергей Киселев был владельцем ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат". После того, как он не согласился делиться своим бизнесом с прокурорами, его "постигла" внеплановая "проверка". После которой у него изъяли более 500 килограммов золота, свыше 50 кг банковского золота, около 300 килограммов серебра и бриллианты с другим драгоценными камнями. Киселев не знал о судьбе этих драгоценностей, пока летом 2015 года не всплыло "бриллиантовое дело" Корнийца – тогда появились фото изъятых у него драгоценных камней, Киселев опознал в них свои изделия.

О коррупции в "Укроборонпроме"

– То, что в Украину нужно завозить части возможно контрабандой – не является предметом уголовных дел. Если это государству нужно, то пусть она это делает.

Что сказали директора "Укроборонпрома" на пресс-конференции?



Директор ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" Олег Коростелев: "Да, в семье не без урода. Бывает, где-то провоцируют молодых людей на определенные поступки. Опыт набирать надо, а он набирается разными способами. Журналисты должны больше писать о позитивных изменениях в работе оборонного комплекса".



Председатель Правления ПАО "Научно-производственное объединение "Киевский завод автоматики им. Г.И.Петровского" Сергей Маляров: "Почему мне не нравится шум, который подняли сейчас вокруг "Укроборонпрома"? Если воруют, то воруют же везде: и в медицине, и в других отраслях. Но почему-то подняли тему про "оборонку". Да еще и о прошлых годах. А мы тем временем делаем высокоточные приборы, без которых не поедут танки и не полетят ракеты".

– Люди, которые были на пресс-конференции, не являются первыми лицами государства. Они не несут ответственность за эти действия. Там должен быть сам Олег Гладковский и руководители Кабмина и СБУ.

– Ответы дали на другие вопросы, которые на самом деле не интересуют людей. Поэтому украинцы должны четко понимать, что здесь речь идет не о нарушениях в контрабанде.

• В начале войны группа молодых людей вступает в сговор с оборонными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также со складов украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

• В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.

• Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает, что ничего об этом не знал.

• 4 марта президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского из СНБО и с других должностей, связанных с оборонной отраслью. В этот же день выходит третья часть нашумевшего расследования Bihus.Info.