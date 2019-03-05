Сергій Кисельов був небезпечним для Шапакіна та Корнійця, – Бутусов

Про жорстоке вбивство Сергія Кисельова, який був причетний до справи "діамантових прокурорів" та корупцію в "Укроборонпромі" – розповів головний редактор видання "Цензор.Net" Юрій Бутусов.

Про вбивство Сергія Кисельова та справу "діамантових прокурорів"

– Тодішній генпрокурор Віктор Шокін залишився наближеною до президента особою. Тому звичайно він зберіг свій вплив у прокуратурі і тому він зацікавлений в тому, щоб наближені до нього особи – Олександр Корнієць і Володимир Шапакін – уникли жодної відповідальності.

Що відомо про Віктора Шокіна?Тодішній генпрокурор Віктор Шокін довго не звільняв затриманих прокурорів з посад – 10 днів. 24 березня 2016 року заступник Генпрокурора у 2015 році Давід Сакварелідзе розказав про зв'язки "діамантових прокурорів" з Шокіним. За його словами, Шокін дуже "палко" заступався за корупціонерів, і робив усе, щоб загальмувати і паралізувати хід кримінальної справи. В той же день Шокін "реорганізував" відомство – звільнив з ГПУ слідчих у справі "діамантових прокурорів".

– З усіх трьох справ, які були відкриті щодо "діамантових прокурорів", саме справа, пов’язана з Кисельовим, була, на мій погляд, з найбільшою судовою перспективою, тому що заявник був зацікавлений в поверненні свого майна на величезну суму.

Він би цю справу не залишив. Для Кисельова це була справа принципу, щоб повернути майно, яке було незаконно в нього вилучено. Він мав ресурси та мотивацію. Тому, звичайно, така людина після можливої зміни влади в країні могла б домогтися вироку у справі. Тепер напередодні виборів цю справу з її перспективами кілери фактично "вбили".

– Мене здивувало те, що ГПУ каже, що справа "діамантових прокурорів" не може бути причетною до вбивства Кисельова. Я ж вважаю навпаки, що причетність Шапакіна та Корнійця слідство має вивчати в першу чергу, адже він був небезпечним саме для них. Держава і сам президент зробили все для того, аби ця справа була призупинена. Навіть Шокіна вже немає, а захист Шапакіна та Корнійця продовжує працювати.

Як зі справою "діамантових прокурорів" пов'язаний вбитий Сергій Кисельов?Вбитий бізнесмен Сергій Кисельов був власником ювелірної фірми ТОВ "ЮВК-Агат". Після того, як він не погодився ділитися своїм бізнесом із прокурорами, його "спіткала" позапланова "перевірка". Після якої в нього вилучили більше 500 кілограмів золота, понад 50 кілограмів банківського золота, близько 300 кілограмів срібла та діаманти з іншим коштовним камінням. Кисельов не знав про долю цих коштовностей, аж поки влітку 2015 року спливла "діамантова справа" Корнійця – тоді з'явилися фото вилучених в нього дорогоцінних камінців, Кисельов упізнав в них свої вироби.

Про корупцію в "Укроборонпромі"

– Те, що в Україну потрібно завозити частини можливо контрабандою – не є предметом кримінальних справ. Якщо це державі потрібно, то нехай вона це робить.

Що сказали директори "Укроборонпрому" на прес-конференції?



Директор ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" Олег Коростельов: "Так, в родині не без виродка. Буває, десь провокують молодих людей на певні вчинки. Досвід набирати треба, а він набирається у різні способи. Журналісти ж повинні більше писати про позитивні зміни у роботі оборонного комплексу".



Голова Правління ПАТ "Науково-виробниче об'єднання "Київський завод автоматики ім. Г.І.Петровського" Сергій Маляров: "Чому мені не подобається шум, який підняли зараз навколо "Укроборонпрому"? Якщо крадуть, то крадуть же ж всюди : і в медицині, і в інших галузях. Але чомусь підняли тему про "оборонку". Та ще й про минулі роки. А ми тим часом робимо високоточні прилади, без яких не поїдуть танки і не полетять ракети".

– Люди, які були на прес-конференції, не є першими особами держави. Вони не несуть відповідальність за ці дії. Там мав би бути сам Олег Гладковський та керівники Кабміну та СБУ.

– Відповіді дали на інші питання, які насправді не цікавлять людей. Тому українці мають чітко розуміти, що тут мова йде не про порушення у контрабанді.

Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі":

• На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

• До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.

• Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав.

• 4 березня президент Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з РНБО та інших посад, пов'язаних з оборонною галуззю. Цього ж дня виходить третя частина гучного розслідування Bihus.Info.