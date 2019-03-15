Убитий ювелір Кисельов забрав понад 400 кілограмів коштовностей із Держсховища

Керівнику однієї з ювелірних компаній Сергію Кисельову, якого нещодавно вбили у Києві, у 2018-19 роках повернули значну частину коштовностей, які правоохоронці у нього вилучили під час обшуку у 2010 році. Усе це майно бізнесмена перебувало у Державному сховищі дорогоцінних металів і каміння.

Свого часу в убитого нещодавно у Києві власника ювелірного заводу Сергія Кисельова правоохоронці вилучили коштовності та інші матеріальні цінності. Відбулося це у рамках кримінальної справи ще за часів президента-втікача Віктора Януковича. Згодом ці ж коштовності та матеріальні цінності слідчі виявили після відкриття справи про хабарництво так званих "діамантових прокурорів" Олександра Корнійця та Володимира Шапакіна.

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Що відомо про справу "діамантових прокурорів"? На початку липня 2015 року СБУ провела обшук в головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України. У результаті правоохоронці затримали першого заступника начальника ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця. За даними слідства, вони стали учасниками корупційної змови та отримали хабар у розмірі 3 мільйони 150 тисяч гривень Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 500 тисяч доларів, а в Корнійця – багато ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова. Після цього скандальних прокурорів стали називати "діамантовими".

Як розповіли у Київській прокуратурі, у період з 23 червня 2018 року по 24 січня 2019 року Кисельову, зокрема на підставі його звернень до прокуратури, було повернуто значну частину вилучених цінностей. Вони переобували на тимчасовому відповідальному зберіганні в Державному сховищі, пише Укрінформ.

Джерела ресурсу у правоохоронних органах, зі свого боку, повідомили, що Кисельов забрав у цей період часу 25 посилок з раніше вилученими дороцінностями. Їхня загальна маса становить 373,312 кілограма. Щоправда, ще три посилки вагою 21,33 кілограма він забрати не встиг.

У прокуратурі також зазначили, що ці цінності було вилучено під час обшуків 30 липня 2010 року у приміщеннях ТОВ "ЮВК-Агат" (засновником цієї фірми був Кисельов – 24 канал), ТОВ "ЮВК-Онікс", ТОВ "Ю.В.К.-Агат" і ТОВ "Альянс-СК". Офіси усіх цих підприємств розташовуються у Києві на вулиці Фрунзе, 102.

Загалом під час цих обшуків правоохоронці вилучили бухгалтерські документи вищезазанчених фірм, понад 50 тисяч одиниць ювелірних виробів загальною масою у близько 400 кілограмів, 1 мільйон 329 тисяч доларів, а також державні клейма з відбитками. У відомстві додали, що вилучені під час обшуків на підприємствах долари повернули Кисельову ще 17 серпня 2011 року.

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Відповідні слідчі дії відбулися на підставі постанови заступника начальника відділу Головного слідчого управління МВС і їх було проведено у 2010 році у рамках порушеної кримінальної справи. Її суть полягала в тому, що службовцям ТОВ "ЮВК-Агат" інкримінували підроблення документів і здійснення господарської діяльності з виготовлення та реалізації ювелірних виробів, при цьому вони порушували умови ліцензування. Спершу справою займалося Головне слідче управління МВС, але 28 березня 2012 року її передали до Головного управління МВС у місті Києві. 4 листопада 2014 року 248 томів направили для організації подальшого розслідування до слідчого відділу Подільського райуправління МВС у Києві. Наразі ж досудове розслідування здійснюється за фактом підроблення звіту про операції з дорогоцінними металами за 4-й квартал 2008 року з боку "ЮВК-Агат". Також відомо, слідство закрило епізоди, у яких раніше фірму звинувачували у виготовленні та реалізації ювелірних виробів з порушенням умов ліцензування.

Сергія Кисельова вбив невідомий у поліцейській формі, поціливши йому у голову, 5 березня у Києві. У момент пострілу бізнесмен перебував за кермом автомобіля. Він помер на місці події . Самого зловмисника наразі розшукують правоохоронці. За інформацією правоохоронців, це чоловік невисокого зросту, з коротким темним волоссям, а його поліцейська форма мала три зірки на грудях.