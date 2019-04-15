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      Поліція розкрила вбивство ювеліра Кисельова: серед затриманих – правоохоронці

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      Затримання підозрюваних у вбивстві Кисельова
      Затримання підозрюваних у вбивстві Кисельова / прес-служба Нацполіції

      Поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова. Вбивство чоловіка скоїли із корисливих мотивів.

      Що відомо про вбивство Кисельова?

      Читайте також: Убитий ювелір Кисельов забрав понад 400 кілограмів коштовностей із Держсховища

      Ювеліра та бізнесмена Сергія Кисельова вбив чоловік у поліцейській формі, поціливши йому у голову, 5 березня у Києві. У момент пострілу той перебував за кермом автомобіля. Кисельов помер на місці події. Слід зазначити, що ім’я Кисельова фігурувало в гучній справі "діамантових прокурорів".


      Сергій Кисельов

      У чому суть скандалу "діамантових прокурорів"?

      На початку липня 2015 року СБУ провела обшук в головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України. У результаті обшуку був затриманий перший заступник начальника ГПУ Володимир Шапакін та заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць. Вони вступили у корупційну змову та отримали хабар в розмірі 3 мільйони 150 тисяч гривень. Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 500 тисяч доларів, а в Корнійця – багато ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова. Після цього скандальних прокурорів стали називати "діамантовими".

      Читайте також: У ГПУ відповіли, чи вбитий Кисельов має стосунок до справи "діамантових прокурорів"

      До чого тут Кисельов?

      Свого часу в убитого власника ювелірного заводу Сергія Кисельова правоохоронці вилучили коштовності та інші матеріальні цінності. Відбулося це у рамках кримінальної справи ще за часів президента-втікача Віктора Януковича. Згодом ці ж коштовності та матеріальні цінності слідчі виявили після відкриття справи про хабарництво так званих "діамантових прокурорів" Олександра Корнійця та Володимира Шапакіна.

      Кого затримали за підозрою у вбивстві Кисельова?

      За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, у результаті проведення слідчих дій було встановлено, що вбивство Кисельова скоїли з корисливих мотивів.


      Затримання підозрюваного у вбивстві ювеліра Кисельова

      Так, серед трьох затриманих за підозрою у вбивстві – двоє колишніх працівників правоохоронних органів. Про це інформує столична прокуратура.

      За підозрою у скоєнні злочину, вчиненого з корисливих мотивів… затримано трьох чоловіків, двоє з яких є колишніми працівниками СБУ і Національної поліції та один раніше судимий,
      – повідомляють у відомстві.

      Викрили зловмисників, коли вони готувалися до ще одного нападу. Як кажуть у поліції, напад хотіли здійснити на родину та друзів Кисельова.

      У помешканні підозрюваних правоохоронці провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили пістолет, глушник до нього, боєприпаси, гранати, балаклави, рації та інші речові докази.

      Крім того, у ході обшуків вони виявили та вилучили картину, яка за попередніми даними може бути викраденою з музею у місті Нансі у Франції роботою Поля Синьяка вартістю 1,5 мільйонів доларів США.


      Картину Синьяка викрали торік із музею у Франції. Чи справді знайдене полотно є оригіналом, дослідять експерти

      Це картина 1915 року художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель". Її вартість 1,5 мільйона доларів. Поки не відомо, чи є вона оригіналом, буде призначена мистецтвознавча експертиза,
      – повідомив Арсен Аваков.

      Наразі тривають слідчі дії, підозрюваних перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів. Проти них вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство з корисливих мотивів". Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном на 15 років.

      Дивіться відео: поліція затримала підозрюваних в убивстві ювеліра Кисельова:

       

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      Теги: Новини України Вбивство Сергія Кисельова Кримінальні новини Поліція
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