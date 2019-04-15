Головні новини 15 квітня: поліція розкрила вбивство ювеліра Кисельова і велика пожежа у Нотр-Дам

У Парижі спалахнула масштабна пожежа у славетному Соборі Паризької Богоматері. Поліція затримала підозрюваних у вбивстві українського ювеліра та бізнесмена Сергія Кисельова. Інтерпол передав бізнесмена Крючкова НАБУ. Нові суперечки щодо дебатів Порошенка і Зеленського. Такими були головні новини понеділка, 15 квітня, в Україні та світі.

Масштабна пожежа у Нотр-Дам де Парі

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У столиці Франції спалахнула її візитівка – славетний Собор Паризької Богоматері. Культова споруда зайнялася з горища. Пожежа спалахнула ввечері 15 квітня. Точна причина загоряння поки невідома, проте вогонь пов'язують із ремонтними роботами.

This is just sad you know. For the history, the beauty of this monument, the iconography, the culture. #NotreDame pic.twitter.com/ELB7rk3d8B — maya (@me___maya) 15 апреля 2019 г.

За інформацією французьких ЗМІ, людей, які перебували у храмі, евакуювали. На місці працюють кілька бригад пожежників. Попри це, від сильного вогню у будівлі вже обвалився шпиль.

Sad footage of the #NotreDame spire collapsing. This is truly heartbreaking for our French neighbours. Our thoughts and prayers are with you pic.twitter.com/Cw1QAGBNPR — Global Independent News (@GlobalinNews) 15 апреля 2019 г.





Президент Франції Емануель Макрон відмінив телевізейне звернення до народу та вирушає до місця подій. Своєю чергою, мер Парижа Анн Ідальго закликала містян не порушувати периметр безпеки, який установили довкола храму.

Що відомо про Собор Паризької Богоматері?Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.



До слова, торік у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися.

Поліція розкрила вбивство ювеліра Кисельова

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Поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві українського бізнесмена і ювеліра Сергія Кисельова. Вбивство чоловіка скоїли із корисливих мотивів. Так, серед трьох затриманих за підозрою у вбивстві – двоє колишніх працівників правоохоронних органів.

За підозрою у скоєнні злочину, вчиненого з корисливих мотивів… затримано трьох чоловіків, двоє з яких є колишніми працівниками СБУ і Національної поліції та один раніше судимий,

– повідомляють у відомстві.

Викрили зловмисників, коли вони готувалися до ще одного нападу. Як кажуть у поліції, напад хотіли здійснити на родину та друзів Кисельова.

У помешканні підозрюваних правоохоронці провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили пістолет, глушник до нього, боєприпаси, гранати, балаклави, рації та інші речові докази. Крім того, у ході обшуків вони виявили та вилучили картину, яка за попередніми даними може бути викраденою з музею у місті Нансі у Франції роботою Поля Синьяка вартістю 1,5 мільйонів доларів США.

Це картина 1915 року художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель". Її вартість 1,5 мільйона доларів. Поки не відомо, чи є вона оригіналом, буде призначена мистецтвознавча експертиза,

– повідомив Арсен Аваков.

Наразі тривають слідчі, підозрюваних перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів. Проти них вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство з корисливих мотивів". Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном на 15 років.

Що відомо про вбивство Кисельова?

Сергія Кисельова 5 березня у Києві вбив чоловік у поліцейській формі. Він поцілив йому у голову. У момент пострілу ювелір перебував за кермом автомобіля. Кисельов помер на місці події. Слід зазначити, що ім’я Кисельова фігурувало в гучній справі "діамантових прокурорів".

Крючкова передали детективам НАБУ

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Бізнесмена Дмитра Крючкова німецький департамент Інтерполу передав з Мюнхена до Києва 15 квітня. Крючкова розшукували за підозрою в участі у масштабних розкраданнях в обленерго.

До Києва він прибув рейсовим літаком в аеропорт "Бориспіль" під наглядом працівників Інтерполу. Детективи НАБУ у супроводі прокурорів САП взяли Крючкова під варту та доправили до СІЗО. Адвокати підозрюваного спостерігали увесь процес.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький раніше заявив, що екс-нардепу Дмитру Крючкову, коли він прибуде в Україну, нададуть охорону. Але також йому оголосять підозру і оберуть запобіжний захід.

Тепер упродовж 48 годин з моменту затримання суд має обрати Крючкову запобіжний захід. Детективи НАБУ за погодження прокурорів САП наполягатимуть на триманні підозрюваного під вартою з альтернативою застави в розмірі 346,22 мільйона гривень.

Хто такий Дмитро Крючков?Це колишній народний депутат. Із 2006 року півтора року був у фракції "Блоку Юлії Тимошенко", працював у комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу. У 2014 році став керівником приватної компанії "Енергомережа". За рік вона взяла під контроль роботу кількох обленерго. У квітні 2018 року у Німеччині його затримали за запитом українських правоохоронців. ​Детективи НАБУ й антикорупційні прокурори підозрюють його у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго", понад 60% акцій якого належать державі.

Нові суперечки щодо дебатів

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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський 15 квітня записав нове відеозвернення до президента Петра Порошенка. У ньому він закликав свого опонента у другому турі президентських виборів перейти від "я почув" до "я зроблю".