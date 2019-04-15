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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ

      ЗЕкоманда согласилась на дебаты с Порошенко в эфире телеканала ICTV, но при одном условии

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      ЗЕкоманда согласилась на дебаты с Порошенко в эфире телеканала ICTV, но при одном условии
      / 24 канал

      Команда Владимира Зеленского поддержала предложение Петра Порошенко относительно дебатов на телеканале ICTV. Однако вместо кандидата в президенты Зеленского в эфире появится его советник Александр Данилюк.

      Программа "Свобода слова" начнется в 22:40, сообщает ICTV.

      Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      Кроме бывшего министра финансов Данилюка, в эфир придут другие гости:

      • журналист "Украинской недели" Денис Казанский

      • Инна Кузнецова ("Радио Свобода")

      • Александра Матвийчук (координатор инициативы "Евромайдан SOS")

      • политологи Алексей Якубин и Сергей Таран

      • волонтер Мирослав Гай

      Напомним, 14 апреля Петр Порошенко отметил, что дебаты с Зеленским могут состояться 15 апреля в эфире ICTV. Порошенко в очередной раз подчеркнул, что сделает все для дебатов с Зеленским в эфире "Общественного". Он также призвал его принять участие в эфире программы "Свобода слова".

      Как разворачивается борьба между Порошенко и Зеленским перед вторым туром выборов?

      По результатам голосования относительно избрания нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Следовательно, первые два места заняли Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%), они прошли во второй тур, который запланирован на 21 апреля.

      После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором уже он вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".

      Также Зеленский предложил, что каждый из участников дебатов должен сдать анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Зато президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.

      По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, потому что здесь нет лаборатории. У Порошенко считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.

      10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался. Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.

      11 апреля между Зеленским и Порошенко состоялся словесный спор в прямом эфире. Так, президент пришел в студию без приглашения, чтобы снова призвать своего оппонента к дебатам. Шоумен вышел на телефонную связь, от предложения видеосвязи он отказался. После словесной перепалки о дебатах шоумен бросил трубку. Зеленский также отмечал, что тогда находился в Париже, потому что 12 апреля должен встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

      12 апреля оба кандидата в Елисейском дворце встретились с Макроном, но снова порознь. Порошенко со своим французским коллегой обсудил ряд стратегических вопросов. А Зеленский пообщался "о жизни, о главном".

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      Теги: Порошенко и Зеленский Новости Украины Выборы Президента 2019 Дебаты Зеленского с Порошенком Владимир Зеленский Новости политики Медиа Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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