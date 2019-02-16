Главные новости 16 февраля: заявление Меркель о "Северном потоке-2" и обвал здания вуза в России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она на стороне Порошенко, но Россия останется партнером Германии. В российском Санкт-Петербурге обрушилось перекрытие здания университета. В Раде пообещали спасти виски от запрета. Такими были главные новости субботы, 16 февраля, в Украине и мире.

Заявление Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поддержала "Северный поток-2". Мол, российский газ остается русским независимо от того, как он поступает – через Балтийское море или через Украину".

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Меркель подчеркнула, что даже после построения новой ветки "Северного потока-2" Германия продолжит искать новые источники поставок. Однако, она выразила уверенность, что запуск "Северного потока-2" не прервет транзит газа через Украину.

Украина должна остаться транзитным государством. Другие газопроводы "Ямал" и так далее, должны продолжать существовать,

– заявила Меркель.

Канцлер считает, что Россия создает проблемы для всего мира. Однако, ее изоляция не является допустимой. Меркель подчеркнула, что "после 2014 года отношения с РФ коренным образом изменились", имея в виду российскую агрессию против Украины. Однако убеждена, что необходимо сохранять не только диалог, но и "партнерство" с путинской Россией. "Геостратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией", – сказала канцлер.

Конечно я на стороне господина Порошенко (в конфликте с РФ – ред. 24 канал), но вопросы, связанные с "Северным потоком-2", также остаются для меня важными",

– пояснила Меркель.

Она добавила, что "российский газ останется российским газом, а Россия останется нашим партнером".