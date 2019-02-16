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      Главные новости 16 февраля: заявление Меркель о "Северном потоке-2" и обвал здания вуза в России

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      Новости Украины сегодня 16 февраля 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 16 февраля / Коллаж 24 канала

      Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она на стороне Порошенко, но Россия останется партнером Германии. В российском Санкт-Петербурге обрушилось перекрытие здания университета. В Раде пообещали спасти виски от запрета. Такими были главные новости субботы, 16 февраля, в Украине и мире.

      Заявление Меркель

      Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поддержала "Северный поток-2". Мол, российский газ остается русским независимо от того, как он поступает – через Балтийское море или через Украину".

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      Меркель подчеркнула, что даже после построения новой ветки "Северного потока-2" Германия продолжит искать новые источники поставок. Однако, она выразила уверенность, что запуск "Северного потока-2" не прервет транзит газа через Украину.

      Украина должна остаться транзитным государством. Другие газопроводы "Ямал" и так далее, должны продолжать существовать,
      – заявила Меркель.

      Канцлер считает, что Россия создает проблемы для всего мира. Однако, ее изоляция не является допустимой. Меркель подчеркнула, что "после 2014 года отношения с РФ коренным образом изменились", имея в виду российскую агрессию против Украины. Однако убеждена, что необходимо сохранять не только диалог, но и "партнерство" с путинской Россией. "Геостратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией", – сказала канцлер.

      Конечно я на стороне господина Порошенко (в конфликте с РФ – ред. 24 канал), но вопросы, связанные с "Северным потоком-2", также остаются для меня важными",
      – пояснила Меркель.

      Она добавила, что "российский газ останется российским газом, а Россия останется нашим партнером".


      Ангела Меркель

      Представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в Страсбурге согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС. Согласно им, все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Берлин, это не касается только той части, которая пролегает в территориальных водах Германии. Целью поправок является совершенствование существующей газовой директивы. Они должны обеспечить применение принципа энергетического законодательства ко всем газопроводам в и из третьих стран.

      Этот принцип предусматривает:

      1. Доступ третьих сторон;
      2. Регулирования тарифов;
      3. Разделение собственности;
      4. Прозрачность.

      Газовой директиве ЕС будет подчиняться только та часть "Северного потока-2", которая будет проходить в территориальных водах Германии. Части газопровода за пределами вод Германии подчиняться правилам межгосударственного соглашения, заключенного Берлином и Москвой. Теоретически же весь газопровод должен был подчиняться правилам ЕС, однако государства-члены были вынуждены согласиться на французско-немецкую поправку.

      Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Обвал здания вуза в Санкт-Петербурге

      В Санкт-Петербурге обрушились перекрытия на трех этажах в Университете информационных технологий, механики и оптики. Из здания уже эвакуировали 81 человека. В результате инцидента никто не пострадал.

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      Люди, которые находились в здании, сняли видео, на котором видно момент обвала крыши.

      В Питере рухнуло перекрытие здания университета: видео

      Причиной инцидента считают нарушение технических требований при проведении ремонтных работ, так как и во время строительства произошло обрушение перекрытий в доме.

       

      На момент обвала в здании проводили факультативные занятия.

      Очевидец происшествия рассказал, как обрушилось перекрытие университета: видеокомментарий

       

      На месте работали более 50 спасателей, 14 единиц техники и кареты скорой помощи.

      Другая трагедия с обвалом дома произошла всего два месяца назад. Так, 31 декабря 2018 года в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего рухнули все этажи целого подъезда. Российские спасатели завершили операцию аж 3 января – из-под завалов извлекли 39 тел. А около месяца назад в России в результате взрыва обвалилось два этажа девятиэтажного дома.

      Операция "Спасти виски"

      В Украине могут изъять из продажи около 1 тысячи импортных видов виски. Все – из-за нового закона, который вступит в действие 1 июля 2019 года. Кроме прочего, речь идет об определении понятия "виски", которое противоречит международному законодательству.

      Что такое виски согласно определению в Налоговом кодексе?
      Виски  алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45% объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята.

      Согласно нормам ЕС, в Европе установлен лишь минимальный предел концентрации спирта в объемном проценте в размере 40% – без верхнего предела. Более того, у ЕС нет ни слова о коньячной технологии, потому что виски производят путем перегонки сусла. Поэтому международные производители имеют возможность производить виски с содержанием спирта более 45%. А именно это и предлагают запретить в Украине.

      В парламентском комитете по вопросам налоговой и таможенной политики обещают исправить ошибку, из-за которой более тысячи импортных видов виски оказались под угрозой запрета.

      В Украине могут запретить виски

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      Теги: Украина – Россия Северный поток-2 Новости Украины Новости России Ангела Меркель Алкоголь Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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