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      Головні новини 16 лютого: заява Меркель про "Північний потік-2" і обвал будівлі вишу в Росії

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      Новини України сьогодні 16 лютого 2019 - новини України і світу
      Головні новини 16 лютого / Колаж 24 каналу

      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона на боці Порошенка, але Росія залишиться партнером Німеччини. У російському Санкт-Петербурзі обвалилося перекриття будівлі університету. У Раді пообіцяли врятувати віскі від заборони. Такими були головні новини суботи, 16 лютого, в Україні та світі.

      Заява Меркель

      Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала "Північний потік-2"Мовляв, "російський газ залишається російським незалежно від того, як він надходить – через Балтійське море чи через Україну".

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      Меркель наголосила, що навіть після побудови нової гілки "Північного потоку-2" Німеччина продовжить шукати нові джерела постачання. Однак, вона висловила впевненість, що запуск "Північного потоку-2" не перерве транзит газу через Україну.

      Україна має лишитися транзитною державою. Інші газопроводи, "Ямал" і так далі, повинні продовжувати існувати,
      – заявила Меркель.

      Канцлерка вважає, що Росія створює проблеми для всього світу. Однак, її ізоляція не є припустимою. Меркель наголосила, що "після 2014 року відносини з РФ докорінно змінилися", маючи на увазі російську агресію проти України. Проте переконана, що необхідно зберігати не лише діалог, але і "партнерство" з путінською Росією. "Геостратегічно Європа не вправі переривати відносини з Росією", – сказала канцлерка.

      Звичайно я на боці пана Порошенка (у конфлікті з РФ – ред. 24 канал), але питання, пов’язані з "Північним потоком-2", також лишаються для мене важливими",
      – пояснила Меркель.

      Вона додала, що "російський газ лишиться російським газом, а Росія залишиться нашим партнером".


      Ангела Меркель

      Представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії у Страсбурзі погодили проект поправок до газової директиви ЄС. Відповідно до них, усі рішення щодо "Північного потоку-2" буде приймати Берлін, це не стосується лише тієї частини, що пролягає у територіальних водах Німеччини. Метою поправок є вдосконалення існуючої газової директиви. Вони мають забезпечити застосування принципу енергетичного законодавства до всіх газопроводів до та з третіх країн.

      Цей принцип передбачає:

      1. Доступ третіх сторін;
      2. Регулювання тарифів;
      3. Розділення власності;
      4. Прозорість.

      Газовій директиві ЄС буде підпорядковуватися лише та частина "Північного потоку-2", яка пролягатиме у територіальних водах Німеччини. Частини газопроводу за межами вод Німеччини підпорядковуватимуться правилам міждержавної угоди, укладеної Берліном і Москвою. Теоретично ж весь газопровід мав підпорядковуватися правилам ЄС, однак держави-члени були змушені погодитися на французько-німецьку поправку.

      Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Обвал будівлі вишу у Санкт-Петербурзі

      У Санкт-Петербурзі обвалилося перекриття на трьох поверхах в Університеті інформаційних технологій, механіки і оптики. З будівлі вже евакуювали 81 людину. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. 

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      Люди, які перебували у будівлі, зняли відео, на якому видно момент обвалу даху. 

      У Пітері обвалилось перекриття будівлі університету: відео

      Причиною інциденту вважають порушення технічних вимог при проведенні ремонтних робіт, оскільки і під час будівництва сталося обвалення перекриттів у будинку.

       

      На момент обвалу у будівлі проводили факультативні заняття.

      Очевидець події розповів, як обвалилося перекриття університету: відеокоментар

       

      На місці працювали більше 50 рятувальників, 14 одиниць техніки і карети швидкої допомоги.

      Інша трагедія з обвалом будинку сталась всього два місяці тому. Так, 31 грудня 2018 року у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалились всі поверхи цілого під’їзду. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл. А близько місяця тому у Росії внаслідок вибуху обвалилось два поверхи дев’ятиповерхового будинку.

      Операція "Врятувати віскі"

      В Україні можуть вилучити з продажу близько 1 тисячі імпортних видів віскі. Все – через новий закон, який вступить в дію 1 липня 2019 року. Окрім іншого, йдеться про визначення поняття "віскі", яке суперечить міжнародному законодавству.

      Що таке віскі згідно з визначенням в Податковому кодексі?Віскі – алкогольний напій, міцністю від 35 до 45% об'ємних одиниць з характерним ароматом, виготовлений за коньячною технологією з витриманого в обвуглених усередині дубових бочках (ємностях з обвугленою дубовою клепкою) зернового дистиляту.

      Відповідно до норм ЄС, в Європі встановлено лише мінімальну межу концентрації спирту в об'ємному відсотку в розмірі 40% – без верхньої межі. Більше того, у ЄС немає ні слова про коньячну технологію, бо віскі виробляють шляхом перегонки сусла. Тож міжнародні виробники мають можливість виробляти віскі з вмістом спирту більше 45%. А саме це і пропонують заборонити в Україні.

      У парламентському комітеті з питань податкової та митної політики обіцяють виправити помилку, через яку понад тисячу імпортних видів віскі опинилися під загрозою заборони.


      В Україні можуть заборонити віскі

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      Теги: Новини України Північний потік-2 Україна – Росія Новини Росії Ангела Меркель Алкоголь Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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