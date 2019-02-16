Головні новини 16 лютого: заява Меркель про "Північний потік-2" і обвал будівлі вишу в Росії
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона на боці Порошенка, але Росія залишиться партнером Німеччини. У російському Санкт-Петербурзі обвалилося перекриття будівлі університету. У Раді пообіцяли врятувати віскі від заборони. Такими були головні новини суботи, 16 лютого, в Україні та світі.
Заява Меркель
Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала "Північний потік-2". Мовляв, "російський газ залишається російським незалежно від того, як він надходить – через Балтійське море чи через Україну".
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Меркель наголосила, що навіть після побудови нової гілки "Північного потоку-2" Німеччина продовжить шукати нові джерела постачання. Однак, вона висловила впевненість, що запуск "Північного потоку-2" не перерве транзит газу через Україну.
Україна має лишитися транзитною державою. Інші газопроводи, "Ямал" і так далі, повинні продовжувати існувати,
– заявила Меркель.
Канцлерка вважає, що Росія створює проблеми для всього світу. Однак, її ізоляція не є припустимою. Меркель наголосила, що "після 2014 року відносини з РФ докорінно змінилися", маючи на увазі російську агресію проти України. Проте переконана, що необхідно зберігати не лише діалог, але і "партнерство" з путінською Росією. "Геостратегічно Європа не вправі переривати відносини з Росією", – сказала канцлерка.
Звичайно я на боці пана Порошенка (у конфлікті з РФ – ред. 24 канал), але питання, пов’язані з "Північним потоком-2", також лишаються для мене важливими",
– пояснила Меркель.
Вона додала, що "російський газ лишиться російським газом, а Росія залишиться нашим партнером".
Ангела Меркель
Представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії у Страсбурзі погодили проект поправок до газової директиви ЄС. Відповідно до них, усі рішення щодо "Північного потоку-2" буде приймати Берлін, це не стосується лише тієї частини, що пролягає у територіальних водах Німеччини. Метою поправок є вдосконалення існуючої газової директиви. Вони мають забезпечити застосування принципу енергетичного законодавства до всіх газопроводів до та з третіх країн.
Цей принцип передбачає:
- Доступ третіх сторін;
- Регулювання тарифів;
- Розділення власності;
- Прозорість.
Газовій директиві ЄС буде підпорядковуватися лише та частина "Північного потоку-2", яка пролягатиме у територіальних водах Німеччини. Частини газопроводу за межами вод Німеччини підпорядковуватимуться правилам міждержавної угоди, укладеної Берліном і Москвою. Теоретично ж весь газопровід мав підпорядковуватися правилам ЄС, однак держави-члени були змушені погодитися на французько-німецьку поправку.
Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.
Обвал будівлі вишу у Санкт-Петербурзі
У Санкт-Петербурзі обвалилося перекриття на трьох поверхах в Університеті інформаційних технологій, механіки і оптики. З будівлі вже евакуювали 81 людину. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
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Люди, які перебували у будівлі, зняли відео, на якому видно момент обвалу даху.
У Пітері обвалилось перекриття будівлі університету: відео
Причиною інциденту вважають порушення технічних вимог при проведенні ремонтних робіт, оскільки і під час будівництва сталося обвалення перекриттів у будинку.
На момент обвалу у будівлі проводили факультативні заняття.
Очевидець події розповів, як обвалилося перекриття університету: відеокоментар
На місці працювали більше 50 рятувальників, 14 одиниць техніки і карети швидкої допомоги.
Інша трагедія з обвалом будинку сталась всього два місяці тому. Так, 31 грудня 2018 року у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалились всі поверхи цілого під’їзду. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл. А близько місяця тому у Росії внаслідок вибуху обвалилось два поверхи дев’ятиповерхового будинку.
Операція "Врятувати віскі"
В Україні можуть вилучити з продажу близько 1 тисячі імпортних видів віскі. Все – через новий закон, який вступить в дію 1 липня 2019 року. Окрім іншого, йдеться про визначення поняття "віскі", яке суперечить міжнародному законодавству.
Що таке віскі згідно з визначенням в Податковому кодексі?Віскі – алкогольний напій, міцністю від 35 до 45% об'ємних одиниць з характерним ароматом, виготовлений за коньячною технологією з витриманого в обвуглених усередині дубових бочках (ємностях з обвугленою дубовою клепкою) зернового дистиляту.
Відповідно до норм ЄС, в Європі встановлено лише мінімальну межу концентрації спирту в об'ємному відсотку в розмірі 40% – без верхньої межі. Більше того, у ЄС немає ні слова про коньячну технологію, бо віскі виробляють шляхом перегонки сусла. Тож міжнародні виробники мають можливість виробляти віскі з вмістом спирту більше 45%. А саме це і пропонують заборонити в Україні.
У парламентському комітеті з питань податкової та митної політики обіцяють виправити помилку, через яку понад тисячу імпортних видів віскі опинилися під загрозою заборони.
В Україні можуть заборонити віскі
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