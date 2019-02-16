Головні новини 16 лютого: заява Меркель про "Північний потік-2" і обвал будівлі вишу в Росії

Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала "Північний потік-2". Мовляв, "російський газ залишається російським незалежно від того, як він надходить – через Балтійське море чи через Україну".

Читайте також: "Провальний проект": Польща і США зробили важливу заяву щодо "Північного потоку-2"

Меркель наголосила, що навіть після побудови нової гілки "Північного потоку-2" Німеччина продовжить шукати нові джерела постачання. Однак, вона висловила впевненість, що запуск "Північного потоку-2" не перерве транзит газу через Україну.

Україна має лишитися транзитною державою. Інші газопроводи, "Ямал" і так далі, повинні продовжувати існувати,

– заявила Меркель.

Канцлерка вважає, що Росія створює проблеми для всього світу. Однак, її ізоляція не є припустимою. Меркель наголосила, що "після 2014 року відносини з РФ докорінно змінилися", маючи на увазі російську агресію проти України. Проте переконана, що необхідно зберігати не лише діалог, але і "партнерство" з путінською Росією. "Геостратегічно Європа не вправі переривати відносини з Росією", – сказала канцлерка.