Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, кто стоит за скандальной аудиозаписью с его участием в отношении Екатерины Гандзюк. В Армянской церкви, комментируя Объединительный Собор в Украине, сделали заявление относительно разделения. Под предполагаемым домом Авакова прошли протесты. Такими были главные новости субботы, 17 ноября.

Аудиозапись о Гандзюк и вездесущая рука президента

Лидер "Самопомочи" Андрей Садовый считает, что слив в сеть аудиозаписи, на которой он резко отзывается в сторону херсонской активистки Екатерины Гандзюк, согласовал Президент Украины Петр Порошенко.

Читайте также: Кто приказал убить журналиста Хашогги: резонансные выводы ЦРУ

"В конце августа, когда я был в Херсоне, имел встречу с предпринимателями. Это была публичная встреча. Они говорили очень много разного о коррупции в городе и имели не очень приятные разговоры относительно Екатерины Гандзюк. После эмоций этой встречи у меня был телефонный разговор с одним своим коллегой и эмоционально передал ему суть разговора. Это был частный разговор. Я понимаю, что для меня уже не существует частной жизни. И это подтвердил руководитель СБУ (Василий Грицак – 24 канал), когда я с ним встречался: что пишут все, где только можно писать", – отметил городской глава Львова.

Также чиновник напомнил, что после обнародования записи сразу попросил прощения у всех, кого она могла касаться, ведь так и не получил подтверждения никаких фактов коррупционных действий со стороны херсонских госслужащих.

Этот мой частный разговор остался бы частным, но так вижу, что это будет использоваться в разных вариантах. Я бы очень хотел, чтобы мы с вами делали все возможное, чтобы тех нелюдей, которые напали на Екатерину, нашли и наказали. Так же, чтобы нашли всех тех нелюдей, которые нападают на журналистов, общественных активистов. У нас почему-то эти вещи не расследуются. Я понимаю, что местные феодалы что хотят, то и делают. Но, наверное, с разрешения центральных органов власти,

– подчеркнул он.

По его словам, расследовать нападения на активистов не выгодно, потому что это выведет на реальных заказчиков из числа людей, занимающих серьезные руководящие должности.

Кроме того, Садовый выразил мнение, что обнародование аудиозаписи в сети однозначно было согласовано Петром Порошенко.

"Я общаюсь с разными людьми. Они предоставляют мне информацию, что такого уровня прослушиваний, который есть сегодня, у нас в стране не было ни при одном президенте. Возможно, было бы правильно, если бы прослушивали тех людей, кто является врагом украинского государства. Я так вижу, агентура Путина прекрасно себя чувствует. Медведчук идет в большую политику, Рабинович...", – говорит мэр Львова.

В то же время лидер "Самопомочи" выразил убеждение, что готов к тому, что в ближайшее время будет еще много "разных записей".

Читайте также: Польская церковь запретила молитвенные контакты с УПЦ: появилась реакция УПЦ КП

Заявление армянской церкви о разделении: касались ли эти слова Украины

Католикос всех армян Гарегин II заявил, что Армянская церковь не поддерживает разделения церквей и является поклонницей каноничности.

"Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности. И по этому поводу никогда не может приветствовать шаги, направленные на разделение, расчленение церкви", – убеждал глава Армянской апостольской церкви, отвечая на вопрос, признает ли Армянская апостольская церковь Объединительный собор в Украине.

Заметим, что такие слова он произнес во время своего визита в Новосибирск, а сопровождал его глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии архиепископ Эзрас.

Впоследствии пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий ( в миру – Зоря) отметил, что никаких заявлений в сторону Украины Католикос не делал, поскольку в его словах нет ни слова ни о Томосе, ни о Единой поместной церкви в Украине.

Я уже не говорю о том, что Армянская церковь принадлежит не к числу Поместных православных церквей, а к числу Древних восточных церквей, и, соответственно, к вопросу Томоса, канонов Православной Церкви, и тому подобное имеет лишь опосредованное отношение,

– отметил Евстратий Зоря.

Читайте также: Почему Путин уже проиграл свою войну в Украине: объяснения Климкина

Пикет дома Авакова

Под предполагаемым домом Арсена Авакова митингующие устроили акцию протеста с требованием начать эффективное расследование дел убийства Екатерины Гандзюк и других активистов, а также отправить чиновника в отставку.

Участие в акции приняли более сотни активистов. На заборе они развесили плакаты, а также поставили импровизированный мусорник, символизирующий место, в которое надо положить все его реформы.



Акция протеста под домом Арсена Авакова​



Активисты развесили плакаты с требованием отправить Авакова в отставку

По словам протестующих, именно из-за таких громких акций дела начинают продвигаться. Ведь именно благодаря митингам активистов и друзям Екатерины Гандзюк и была создана Временная следственная комиссия и арестованы лица, причастные к убийству активистки.

Протест под домом Авакова: смотрите сюжет 24 канала

Читайте также: "Предыдущий урок так и не выучили": в России пригрозили странам Запада из-за Балкан

Смертница устроила взрыв в Чечне

В Чечне на окраине Грозного возле одного из контрольно-пропускных пунктов молодая смертница устроила взрыв, правда к самому КПП она не дошла, поскольку в нее начали стрелять полицейские.

По словам исполняющего обязанности главы МВД Чечни Апти Алаудинова, полицейские заметили "неадекватное поведение" молодой женщины, которая подходила к КПП, и попросили ее остановиться и предъявить документы, однако та не сделала этого.

В итоге, заметив на ней самодельное взрывное устройство, полицейские сделали предупредительный выстрел, после чего "девушка совершила самоподрыв".

Смертница и взрыв в Чечне: смотрите видео

Читайте также: "Угрозы слышали не раз": Полторак ответил на заявления России закрыть Азовское море

Когда человек начинает стареть: назван возраст

Как выяснили американские ученые, старение организма современных людей начинается в 39 лет. Однако для большинства жителей планеты, самые первые симптомы этого процесса оказываются незаметными. В частности, к такому выводу они пришли после проведения ряда экспертиз.

По их словам, в возрасте 39 лет в организме человека начинает уменьшаться количество миелина – вещества, которое защищает нервные клетки. Снижение его выработки делает клетки более уязвимыми перед повреждениями, и как следствие, это провоцирует развитие процессов, приводящих к так называемым возрастным заболеваниям.

Также убеждают специалисты, признаки того, что организм начинает стареть, можно заметить в обычных жизненных ситуациях – когда все труднее наклоняться или поднимать что-то, или когда человек засыпает смотря телевизор.

Следовательно, первыми признаками старения, которые могут возникать в 39 лет, ученые считают боль и скованность в суставах. Также, сигналом к началу старения являются трудности, возникающие при использовании современных технологий.