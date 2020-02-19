Главные новости 19 февраля: скандал вокруг возвращения украинцев из Уханя, эхо боя под Золотым

20 февраля должен прибыть самолет с украинцами, которых эвакуировали из охваченного коронавирусом китайского Уханя. Однако в Украине не все в восторге от такой идеи. Иран и в дальнейшем не собирается передавать черные ящики со сбитого самолета МАУ ни Украине, ни одной другой стране. Появляются все новые детали относительно смертельного боя под Золотым. Такими были главные новости 19 февраля.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня

Эвакуация украинцев из Уханя: все, что известно

Самолет, который для эвакуации из Уханя предоставила авиакомпания SkyUp Airlines, вылетел из аэропорта "Борисполь" 19 февраля в 3:01 ночи. Днем 19 февраля началась сама эвакуация украинцев. Домой должны прибыть 48 граждан. Также на борту будут находиться 25 иностранцев. По прибытии в Украину как первых, так и вторых отправят на 14-дневный карантин.

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Перед эвакуацией украинские медики проверили их состояние здоровья. В посольстве Украины в КНР заверили, что не было обнаружено никаких случаев повышения температуры или других признаков респираторных заболеваний. В Украине людей также несколько раз будут проверять медики.

Прибыть самолет в Украину должен в 8:00 по Киеву 21 февраля. Куда именно, власти не сообщают, чтобы не сеять панику. После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы сожгут. Больница, где эвакуированные будут находиться на карантине, будет под постоянной охраной (двойное кольцо защиты), а в самом помещении применят все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сожжение и обеззараживание отходов.

Хотя власти официально не называет место, где будет карантинная зона, однако уже в нескольких городах Украины люди выступали с недовольством, подозревая, что эвакуированных привезут именно к ним. Так, протесты возникли в Козине Киевской области, в Винниках на Львовщине и близ Тернополя.

В частности, есть информация, что санаторий "Медоборы" в Тернопольской области сначала согласился принимать эвакуированных из Китая, но впоследствии из-за давления людей отказался. Кроме того, жители Козина обратились к президенту Зеленскому, чтобы прибывших из Уханя украинцев не селили в здешнем санатории "Пролисок". Между тем, мэр Львова Андрей Садовый призвал украинцев не паниковать из-за информации об эвакуации граждан Украины и иностранцев из китайского Уханя, а также не распространять фейки.

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Бой под Золотым: последствия

Наблюдатели миссии ОБСЕ в бою под Золотым зафиксировали почти 2300 взрывов.

Где и из чего стреляли боевики на Донбассе 18 февраля:

По защитникам Березового оккупанты стреляли 1 раз: из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Крымского боевики совершили 6 вражеских обстрелов: они выпустили в сторону военных ВСУ 71 мину, стреляли из вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета.

Рядом с Новотошковским открывали огонь 4 раза: из артиллерийских систем различного калибра выпустили 60 снарядов, из минометов калибра 120 миллиметров – 17 мин. Еще 56 выстрелов наемники сделали из танка.

У Орехового боевики стреляли 1 раз: из гранатометов различных систем, из ствольной артиллерии калибра 152 и 122 миллиметров выпустили 50 снарядов, из минометов 120 и 80 миллиметров – 75 мин.

Вблизи Хутора Свободного враг бил 2 раза: из артиллерийских систем калибра 122 миллиметров выпустил 4 снаряда, 120-миллиметровых минометов – 23 мины, 82-миллиметровых минометов – 25 мин. Также обстрелы велись из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-4 зафиксировали 2 обстрела: из минометов калибра 120 миллиметров оккупанты выпустили 3 мины, также били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Попасной боевики стреляли 1 раз: 16 снарядов выпустили из ствольной артиллерии калибра 122 миллиметров, еще 18 мин – из минометов калибра 82 миллиметра.

В районе Луганского также был 1 обстрел: боевики выпустили 2 мины из 82-миллиметровых минометов.

Кроме того, оккупанты во время боя возле Золотого выпустили 208 мин по украинским позициям.

Кроме того, стало известно, что во время боя украинские военные временно покинули так называемый наблюдательный пункт "Баня". Зато другие позиции полностью контролируют украинские военные.

Позиции наши остались прежними. Мы никогда не дезинформировали украинское общество. Сейчас начальник Генштаба находится на месте событий. Он приедет и расскажет все подробнее,

– пояснил министр обороны Андрей Загороднюк.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, со своей стороны, утверждает, что во время боя под Золотыми некоторые позиции украинских военных захватили боевики, и сейчас они остаются под их контролем.

Между тем, как пресс-центр Минобороны, так и военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" опубликовали фото последствий боев под Золотым.



Последствия боя под Золотым Последствия боя под Золотым

Бой под Золотым произошел утром 18 февраля. Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военный и трое украинцев получили ранения, а двое – контузии. Зато враг понес такие потери: 4 погибших, 6 раненых.

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Иран и черные ящики с самолета МАУ: новые заявления

Министр обороны Ирана заявил, что черный ящик с самолета МАУ получил серьезные повреждения. Поэтому возглавляемое им ведомство попросило оборонные предприятия его реставрировать. Черный ящик сначала восстановят, а затем расшифруют. Он добавил, что над восстановлением ящика уже работают иранские эксперты.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавид Зариф заявил, что Иран имеет право самостоятельно расшифровать черные ящики. В то же время он подчеркнул, что Иран точно не будет передавать черные ящики для расшифровки другим странам.

Заметим, что черные ящики обычно остаются невредимыми после авиакатастроф. Именно они могут существенно помочь в расследовании причин аварии самолетов.

Однако в ситуации с самописцами МАУ возникла неоднозначная ситуация. Иран подозревают в умышленном затягивании процесса расшифровки. В частности, в Канаде считают, что иранские власти за 30 дней показали, что нет технической или иной возможности расшифровать бортовые самописцы.

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Очередная выходка Бужанского

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался почтить минутой молчания память погибших на Майдане в феврале 2014 года. Интересно, что сделал он это довольно демонстративно. Событие состоялось во время пленарного заседания 19 февраля.

Соответствующее видео появилось в сети. Как видно по кадрам, в зале Верховной Рады для пленарных заседаний объявили минуту молчания в память о погибших на Майдане. После все нардепы, журналисты и другие приглашенные встали. Зато Бужанский продолжил с деловым видом сидеть на своем месте, потирая подбородок.

Впоследствии Бужанский объяснил, что он выступает против памяти только одной части погибших во время Революции 2013 – 2014 годов (речь идет о Небесной сотне – 24 канал). Правда, утверждает он, "скучает по всем погибшим".

Я видел несколько сообщений, они – абсолютно лживые, я объясню почему. На одном из таких видео наложены вчерашние слова Стефанчука. Вчера вице-спикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я скучаю по всем погибшим. Сегодня вице-спикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я – категорически против такого подхода,

– заметил Бужанский.

Действительно, утром 20 февраля в Раде с предложением почтить минутой молчания память Героев Небесной сотни к депутатам обратилась заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк. Она представляет фракцию "Батькивщина".

Смотрите видео, как Бужанский проигнорировал минуту молчания в память о Небесной сотне

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