Головні новини 19 лютого: скандал щодо повернення українців із Уханя, відлуння бою під Золотим

20 лютого має прибути літак з українцями, яких евакуювали з охопленого коронавірусом китайського Уханю. Однак в Україні не всі – у захваті від такої ідеї. З’являються все нові та нові деталі щодо смертельного бою під Золотим. Іран і надалі не збирається передавати чорні скриньки зі збитого літака МАУ ані Україні, ані жодній іншій країні. Такими були головні новини 19 лютого.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні

Евакуація українців із Уханя: все, що відомо

Літак, який для евакуації з Уханя надала авіакомпанія SkyUp Airlines, вилетів з аеропорту "Бориспіль" 19 лютого о 03:01 ночі. Удень 19 лютого розпочалася вже сама евакуація українців. Додому мають прибути 48 громадян. Також на борту перебуватимуть 25 іноземців. Після прибуття до України як перших, так і других відправлять на 14-денний карантин.

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Перед евакуацією українські медики перевірили їхній стан здоров’я. У посольстві України в КНР запевнили, що не було виявлено жодних випадків підвищення температури або інших ознак респіраторних захворювань. В Україні людей також декілька разів будуть перевіряти медики.

Прибути літак до України має о 8:00 за Києвом 21 лютого. Куди саме, влада не повідомляє, аби не сіяти паніку. Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали спалять. Щодо лікарні, де евакуйовані перебуватимуть на карантині, вона буде під постійною охороною (подвійне кільце захисту), а в самому приміщенні застосують усі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.

Хоча влада офіційно не називає місце, де буде карантинна зона, проте вже у кількох містах України люди виступали із невдоволенням, підозрюючи, що евакуйованих привезуть саме до них. Так, протести виникли у Козині на Київщині, у Винниках на Львівщині та неподалік Тернополя.

Зокрема, є інформація, що санаторій "Медобори" на Тернопільщині спершу погодився приймати евакуйованих з Китаю, але згодом через тиск людей відмовився. Крім того, жителі Козина звернулися до президента Зеленського, аби прибулих із Уханя українців не селили в тутешньому санаторії "Пролісок". Тим часом, міський голова Львова Андрій Садовий закликав українців не панікувати через інформацію про евакуацію громадян України та іноземців з китайського Уханя, а також не поширювати фейки.

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Бій під Золотим: наслідки

Спостерігачі місії ОБСЄ під час бою під Золотим зафіксували майже 2300 вибухів.

Де і з чого стріляли бойовики на Донбасі 18 лютого:

По захисниках Березового окупанти стріляли 1 раз: з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Кримського бойовики здійснили 6 ворожих обстрілів: вони випустили у сторону військових ЗСУ 71 міну, стріляли з озброєння БМП та станкового протитанкового гранатомета.

Поруч з Новотошківським відкривали вогонь 4 рази: з артилерійських систем різного калібру випустили 60 снарядів, з мінометів калібру 120 міліметрів – 17 мін. Ще 56 пострілів найманці зробили з танка.

Біля Оріхового бойовики стріляли 1 раз: з гранатометів різних систем, зі ствольної артилерії калібру 152 та 122 міліметрів випустили 50 снарядів, з мінометів 120 та 80 міліметрів – 75 мін.

Поблизу Хутора Вільного ворог гатив 2 рази: з артилерійських систем калібру 122 міліметрів випустив 4 снаряди, 120-міліметрових мінометів – 23 міни, 82-міліметрових мінометів – 25 мін. Також обстріли велися з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Золотого-4 зафіксували 2 обстріли: з мінометів калібру 120 міліметрів окупанти випустили 3 міни, також гатили з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Попасної бойовики стріляли 1 раз: 16 снарядів випустили зі ствольної артилерії калібру 122 міліметрів, ще 18 мін – з мінометів калібру 82 міліметрів.

У районі Луганського також був 1 обстріл: бойовики випустили 2 міни з 82-міліметрових мінометів.

Крім того, окупанти під час бою біля Золотого випустили 208 мін по українських позиціях.

Крім того, стало відомим, що під час бою українські військові тимчасово покинули так званий спостережний пункт "Баня". Натомість інші позиції повністю контролюють українські військові.

Позиції наші залишилися колишніми. Ми ніколи не дезінформували українське суспільство. Зараз начальник Генштабу перебуває на місці подій. Він приїде і розкаже все детальніше,

– пояснив міністр оборони Андрій Загороднюк.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, зі свого боку, переконує, що під час бою під Золотими деякі позиції українських військових захопили бойовики, і зараз вони залишаються під їхнім контролем.

Тим часом, як пресцентр Міноборони, так і військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" опублікували фото наслідків боїв під Золотим.

Наслідки бою під Золотим

Бій під Золотим відбувся вранці 18 лютого. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовий та троє українців отримали поранення, а двоє – контуження. Натомість ворог зазнав таких втрат: 4 загиблих, 6 поранених.

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Іран і чорні скриньки з літака МАУ: нові заяви

Міністр оборони Ірану заявив, що чорна скринька з літака МАУ зазнала серйозних ушкоджень. Тому очолюване ним відомство попросило оборонні підприємства її реставрувати. Чорну скриньку спочатку відновлять, а потім розшифрують. Він додав, що над відновленням скриньки вже працюють іранські експерти.

Крім того, міністр закордонних справ Ірану Мохамад Джавид Зариф заявив, що Іран має право самостійно розшифрувати чорні скриньки. Водночас він наголосив, що Іран точно не передаватиме чорні скриньки для розшифрування іншим країнам.

Зауважимо, що чорні скриньки зазвичай залишаються неушкодженими після авіакатастроф. Саме вони можуть суттєво допомогти у розслідуванні причин аварії літаків.

Однак у ситуації із самописцями МАУ виникла неоднозначна ситуація. Іран підозрюють у навмисному затягуванні процесу розшифрування. Зокрема, у Канаді вважають, що іранська влада за 30 днів показала, що немає технічної чи іншої спроможності розшифрувати бортові самописці.

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Чергова витівка Бужанського

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський відмовився вшанувати хвилиною мовчання пам’ять загиблих на Майдані в лютому 2014 року. Цікаво, що зробив він це доволі демонстративно. Подія відбулася під час пленарного засідання 19 лютого.

Відповідне відео з’явилося в мережі. Як видно з кадрів, у залі Верховної Ради для пленарних засідань оголосили хвилину мовчання в пам'ять про загиблих на Майдані. Опісля всі нардепи, журналісти та інші запрошені встали. Натомість Бужанський продовжив з діловим виглядом сидіти на своєму місці, потираючи підборіддя.

Згодом Бужанський пояснив, що він виступає проти вшанування пам’яті лише однієї частини загиблих під час Революції 2013 – 2014 років (мовиться про Небесну Сотню – 24 канал). Щоправда, стверджує він, "сумує за усіма загиблими".

Я бачив кілька дописів, вони – абсолютно брехливі, я поясню чому. На одному з таких відео накладено учорашні слова Стефанчука. Вчора віцеспікер парламенту виступив і запропонував вшанувати пам’ять всіх загиблих на Майдані. Я встав разом з усіма, звісно. Я сумую за всіма загиблими. Сьогодні віцеспікер від БЮТ запропонувала вшанувати пам’ять однієї частини загиблих. Я – категорично проти такого підходу,

– зауважив Бужанський.

Справді, уранці 20 лютого у Раді з пропозицією вшанувати хвилиною мовчання пам’ять Героїв Небесної сотні до депутатів звернулася заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Вона представляє фракцію "Батьківщина".

Дивіться відео, як Бужанський проігнорував хвилину мовчання у пам'ять про Небесну сотню

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