Главные новости 21 января: недовольная Новосад и новая должность экс-адвоката Януковича Бабикова

Министр образования и науки Анна Новосад получает 36 тысяч гривен зарплаты в месяц и сейчас ей этого не хватает. Бывший адвокат Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР. В Украине впервые за три года зафиксировали птичий грипп. В России назначили новое правительство. Такими были главные новости вторника, 21 января, в Украине и мире.

Наиболее важные новости за вторник, 21 января, в Украине и мире.

Новосад жалуется на зарплату

Министр образования Анна Новосад пожаловалась на то, что ее зарплата в 36 тысяч гривен маленькая. Мол, этой зарплаты не хватает молодому человеку, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии.

Интересно: Новосад недовольна зарплатой в 36 тысяч гривен: реакция украинцев

Она считает, что этой зарплаты может не хватить на будущее содержание ее ребенка.

В какой-то момент я хочу иметь ребенка, а на такую ​​зарплату я его не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содерживать меня, я должна сама получать конкурентную зарплату,

– сказала Новосад.

В "Слуге народа" уже отреагировали на заявление министра. Член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина подчеркнула, что внутри министерства нужно все привести в соответствие и пересмотреть зарплату МОН. По ее словам, первое лицо, которое несет всю ответственность, должно обладать самым высоким уровенем заработной платы.

Справка. Какие зарплаты у министров – читайте по ссылке.

Сколько зарабатывают украинцы?С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривны в месяц. В 2019 году средняя зарплата украинцев была в пределах 10 687 гривен. Согласно прогнозу Минэкономики, в 2020 году средняя зарплата украинцев должна составлять 12 497 гривен.

Бабиков стал первым заместителем директора ГБР

Бывший адвокат Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований. Ранее он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича.

Важно: Дело Гандзюк: Павловскому избрали меру пресечения

Стоит отметить, что конкурс был проведен с нарушениями, а Бабиков знал заранее о своем назначении, ведь успел прекратить свою адвокатскую деятельность 28 декабря, хотя конкурс объявили лишь 29.

По закону он должен покинуть адвокатскую деятельность в 3-дневный срок после вступления в должность, но сделал это заранее.

Заметим, что о вероятном назначении Бабикова на должность в ГБР стало известно еще 18 января. Тогда в ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" заявляли, что Бабикова нельзя назначать в ГБР из-за конфликта интересов, ведь Бабиков может заниматься делами преступлений против Майдана. В то же время и. о. руководителя ГБР Ирина Венедиктова уверяла, что никакого конфликта интересов не будет.

Все, что известно об Александре Бабикове – читайте здесь.

В Украине зафиксировали птичий грипп

На частном предприятии "Хутор" в селе Бугаков Немировского района Винницкой области зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Впервые за 3 года.

Обратите внимание: Птичий грипп у людей: симптомы и пути заражения

Что такое птичий грипп?Инфекционное заболевание птицы, которое вызвано вирусами гриппа А – H5N1, который бывает в основном у птиц и может быть причиной их смерти. Птичий грипп относится к большой группе различных вирусов гриппа, которые сначала поражают птиц. Вирусы гриппа редко могут заразить человека.

Симптомы птичьего гриппа у людей:

симптомы типичны для обычного гриппа (температура, кашель, боль в горле и боль в мышцах)

может появиться инфекция глаз, пневмония, тяжелые респираторные заболевания.

Отметим, что с 1997 года было зарегистрировано более 100 подтвержденных случаев заражения людей вирусами птичьего гриппа.

Заметим, что чаще всего люди заражались птичьим гриппом через непосредственный контакт с инфицированными птицами, поверхностью, зараженной секрецией или выделениями инфицированных птиц. Распространение вирусов птичьего гриппа от человека к человеку бывает очень редко.

Кстати: Вспышка смертельной пневмонии в Китае: коронавирус распространяется по миру

В России назначили новое правительство

Российский премьер Михаил Мишустин сформировал новое правительство. В нем остались несколько министров из предыдущего правительства, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Читайте также: Конституционная реформа в России: что "мутит" Путин?

Первым вице-премьер стал Андрей Белоусов. Ранее он был помощником российского президента по экономическим вопросам.

Остальные вице-премьеры:

Татьяна Голикова (осталась на этой должности);

Юрий Трутнев (остался на этом посту, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе),

Виктория Абрамченко (бывшая руководительница Росреестра),

Юрий Борисов (остался на этом посту),

Алексей Оверчук (бывший заместитель Мишустина на посту главы Федеральной налоговой службы),

Марат Хуснуллин (руководил строительной и архитектурной политикой в Москве)

Дмитрий Чернышенко (бывший гендиректор и председатель правления холдинга "Газпром-медиа";

Дмитрий Григоренко (бывший заместитель Мишустина на посту главы Федеральной налоговой службы, возглавил аппарат правительства).

Полный список нового российского правительства – здесь.

Между тем: В США начался судебный процесс по импичменту Трампу

Почему в России новое правительство?

Ранее правительство РФ возглавлял Дмитрий Медведев, но 15 января заявил об отставке. Такой шаг он объяснил слишком длинной продолжительностью пребывания в должности и необходимостью предоставить Путину "абсолютную свободу действий". Экс-премьер объявил о своем решении после того, как российский президент внес предложения об изменении Конституции.



Заменил Медведева Михаил Мишустин. На эту должность его кандидатуру предложил хозяин Кремля Владимир Путин, на следующий день ее поддержало большинство Госдумы