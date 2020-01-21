Головні новини 21 січня: незадоволена Новосад та нова посада ексадвоката Януковича Бабікова

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад отримує 36 тисяч гривень зарплати у місяць і їй цього не вистачає. Колишній адвокат Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора ДБР. В Україні вперше за три роки зафіксували пташиний грип. У Росії призначили новий уряд. Такими були головні новини вівторка, 21 січня, в Україна та світі.

Найважливіші новини за вівторок, 21 січня, в Україні та світі.

Новосад скаржиться на зарплату

Міністерка освіти Ганна Новосад поскаржилася на те, що її зарплата у 36 000 гривень недостатня. Мовляв, цієї зарплатні не вистачає як молодій людині, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсію.

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Вона вважає, що цієї зарплати може не вистачити на майбутнє утримування її дитини.

В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати. А я не готова піти на ситуацію, коли хтось буде утримувати мене, я мушу сама мати конкурентну зарплату,

– сказала Новосад.

У "Слузі народу" уже відреагували на заяву міністерки. Членкиня комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина наголосила, що всередині міністерства потрібно все привести у відповідність та переглянути зарплату МОН. За її словами, перша особа, яка несе всю відповідальність, має мати найвищий рівень заробітної плати.

Довідка. Які зарплати у міністрів – читайте за посиланням.

Скільки заробляють українці?З 1 січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становить 4 723 гривні в місяць. У 2019 році середня зарплата українців була у межах 10 687 гривень. Згідно з прогнозом Мінекономіки, у 2020 році середня зарплата українців має становити 12 497 гривень.

Бабіков став першим заступником директора ДБР

Колишній адвокат Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань. Раніше він працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала інтереси експрезидента Віктора Януковича.

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Варто наголосити, що конкурс був проведений з порушеннями, а Бабіков знав наперед про своє призначення, адже встиг припинити свою адвокатську діяльність 28 грудня, хоча конкурс оголосили лише 29.

По закону він мав би зупинити адвокатську діяльність у 3-денний термін після вступу на посаду, але зробив це наперед.

Зауважимо, що про ймовірне призначення Бабікова на посаду в ДБР стало відомо ще 18 січня. Тоді в ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" заявляли, що Бабікова не можна призначати до ДБР через конфлікт інтересів, адже Бабіков може займатися справами злочинів проти Майдану. Водночас в. о. керівника ДБР Ірина Венедіктова запевняла, що жодного конфлікту інтересів не буде.

Все, що відомо про Олександра Бабікова – читайте тут.

В Україні зафіксували пташиний грип

На приватному підприємстві "Хутір" у селі Бугаків Немирівського району Вінницької області зафіксували спалах пташиного грипу. Це вперше за 3 роки.

Зверніть увагу: Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження

Що таке пташиний грип?Інфекційне захворювання птиці, яке викликане вірусами грипу А – H5N1 , який буває в основному у птахів, дуже заразний і може бути причиною смерті. Пташиний грип належить до великої групи різноманітних вірусів грипу, які спочатку вражають птахів. Віруси грипу рідко можуть заразити людину.

Симптоми пташиного грипу у людей:

симптоми типові для звичайного грипу (температура, кашель, біль у горлі і біль у м’язах);

може з'явитися інфекція очей, пневмонія, важкі респіраторні захворювання.

Наголосимо, що з 1997 року було зареєстровано більше як 100 підтверджених випадків зараження людей вірусами пташиного грипу.

Зауважимо, що найчастіше люди заражувалися пташиним грипом через безпосередній контакт з інфікованими птахами, поверхнею, зараженою секрецією чи виділеннями інфікованих птахів. Поширення вірусів пташиного грипу від однієї людини до іншої буває дуже рідко.

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У Росії призначили новий уряд

Російський прем’єр Михайло Мішустін сформував новий уряд. У ньому залишилися кілька міністрів попереднього уряду, зокрема, міністр закордонних справ Сергій Лавров та міністр оборони Сергій Шойгу.

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Першим віцепрем'єром став Андрій Білоусов. Раніше він був помічником російського президента з економічних питань.

Решта віцепрем'єрів:

Тетяна Голікова (залишилася на цій посаді);

Юрій Трутнєв (залишився на цій посаді, повноважний представник президента у Далекосхідному федеральному окрузі),

Вікторія Абрамченко (колишня очільниця Росреєстру),

Юрій Борисов (залишився на цій посаді),

Олексій Оверчук (колишній заступник Мішустіна на посаді голови Федеральної податкової служби),

Марат Хуснуллін (керував будівельної та архітектурною політикою в Москві);

Дмитро Чернишенко (колишній гендиректор і голова правління холдингу "Газпром-медіа";

Дмитро Григоренко (колишній заступник Мішустіна на посаді голови Федеральної податкової служби, очолив апарат уряду).

Повний список нового російського уряду – тут.

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Чому у Росії новий уряд?Раніше уряд РФ очолював Дмитро Медведєв, але 15 січня заявив про відставку. Такий крок він пояснив занадто довгою тривалістю перебування на посаді і необхідністю надати Путіну "абсолютну свободу дій". Експрем’єр оголосив про своє рішення після того, як російський президент вніс пропозиції про зміну Конституції.



Замінив Медведєва Михайло Мішустін. На цю посаду його кандидатуру запропонував господар Кремля Володимир Путін, наступного дня її підтримала більшість Держдуми