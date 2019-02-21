Главные новости 21 февраля: полковник Нацгвардии бил ногами майдановца и избирательная схема РФ

Нынешнего полковник Нацгвардии нашли на фото, сделанных в период Революции Достоинства. Там он бьет ногами теперь уже бойца ВСУ. Планы России снова провалились – СБУ разоблачила "избирательную пирамиду", которая охватывала всю территорию страны. В деле Гандзюк появилось еще одно имя, а отец убитой активисты рассказал о слежке. Такими были главные новости четверга, 21 февраля, в Украине и мире.

"Господин полковник, как тебе спится?"

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Василия Пилипенко нашли на фото со времен Революции Достоинства. Там он бьет уже нынешнего бойца ВСУ на Майдане. Бьет ногами. А сейчас Пилипенко – заместитель начальника Национальной академии Нацгвардии Украины по работе с личным составом. Его назначили в декабре прошлого года.

А еще – в 2016 году указом Президента наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Участник Революции Иван Гранаткин опубликовал у себя на Facebook-странице несколько фото с Пилипенко в период Майдана и во время назначения заместителем начальника Академии Нацгвардии.

Господин Полковник, как тебе спится, урод?

– написал он.



Полковник Нацгвардии во время Майдана и назначения на новую должность//Фото с Facebook-страницы Ивана Гранаткина



Полковник бьет ногами активиста во время Майдана/ Фото с Facebook-страницы Ивана Гранаткина

Нардеп Андрей Билецкий подтвердил, что на фото с лежачим активистом действительно Пилипенко.

Он также рассказал, что теперь Пилипенко работает с личным составом на должности заместителя начальника Национальной академии Национальной гвардии Украины. То есть отвечает за мировоззрение военнослужащих.

Может, даже про Майдан рассказывает,

– пишет нардеп.

Активист, которого бил Пилипенко, теперь является бойцом подразделения специального назначения "Азов" с позывным "Акула". Билецкий говорит, что "Акула" – самый молодой в Украине командир батальона и опытный ветеран в свои 25.



Боец "Акула"/ Фото с Facebook-страницы Андрея Билецкого

Готовились – СБУ раскрыла масштабную коррупционную схему авторства России

Россия разогналась – ее "избирательная пирамида" охватывала всю территорию Украины. Однако украинская Служба безопасности разоблачила планы. А руководил этой коррупционной схемой один из действующих народных депутатов Украины.

Пока его фамилию и политическую принадлежность не называют, но говорят, что это один из кандидатов в президенты.

Организация состояла из руководителя, троих координаторов и их помощников в регионах. Они должны были следить, чтобы определенный кандидат в президенты набрал необходимое количество голосов.

Как должна была работать "избирательная пирамида"? Попытка подкупа предусматривала формирование в избирательных округах так называемой "пирамиды": руководитель избирательного участка – "десятки" – "двадцатки", которые должны были обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата. Для реализации этой схемы использовалась наличность, полученная незаконным путем. Средства на подготовку проекта и его создание предоставлялись еще до официального старта президентской избирательной кампании. Для формирования "избирательной пирамиды" поступали новые транши наличности в иностранной валюте. СБУ совместно с Генеральной прокуратурой и ГБР проводит десятки обысков у участников группировки.

Среди руководителей таких "штабов" – граждане России, Украины и иностранцы, которые долгое время работали в России. Там они осуществляли организацию избирательных кампаний провластных кандидатов и партий.



Президентские выборы 2019

СМИ сообщают, что возглавлять выявленную работниками СБУ схему подкупа избирателей мог нардеп от ВО "Батькивщина" Валерий Дубиль. Однако 24 канал не может подтвердить, насколько эта информация является правдивой.

Переговоры о попытках вмешательства в президентские выборы: смотрите видео

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Еще одно имя в деле Гандзюк, а ее отец заявляет о слежке

К убийству активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк может быть причастен руководитель Нацполиции области Артур Мериков. В ближайшее время его, вероятно, отстранят от занимаемой должности.

Как отмечают активисты в инициативной группе "Кто заказал Катю Гандзюк?", именно Мериков предупредил криминального авторитета Алексея Левина (Москала) о том, что за ним ведут наблюдение и ему лучше уехать.

Кто такой Алексей Левин? 4 декабря 2018 года глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, тот был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку. Вероятно, Левин сейчас скрывается в Доминикане. Он был объявлен в розыск. О Левине также есть информация, что ранее он уже был осужден вместе с отцом: последний получил пожизненный срок, а сам Левин – 15 лет. Суд обоих признал виновными в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области (доказаны убийства 15 человек). При этом Левин-младший досрочно вышел из тюрьмы по "закону Савченко".

По словам активистов, 17 октября Президент Украины Петр Порошенко присвоил Артуру Мерикову специальное звание "генерала полиции третьего ранга". Тогда Екатерина Гандзюк была еще жива и находилась в Киевском ожоговом центре.

Там временем отец Гандзюк заявил, что за ним следят. А еще – Мангер, которого подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк и освободили под залог, запугивает свидетелей. Они получают угрозы, некоторые боятся продолжать свидетельствовать.

Некоторые готовы отказаться от показаний. Боюсь за свою безопасность и я. К сожалению, МВД не способно обеспечить безопасность мне и свидетелям. Мы дважды просили предоставить охрану. Нам отказали,

– отметил Виктор Гандзюк.

Главе Херсонского облсовета Мангеру объявили подозрение в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. 15 числа Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения — чиновник был взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 497 300 гривен.

В тот же день за Мангера внесли залог, а сделал это его адвокат Дмитрий Ильченко. Вечером же глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО на свободу: у него забрали загранпаспорта, однако надели ему электронный браслет. Уже 18 февраля он вышел на работу.

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк и ее смерти? 31 июля 2018 года ее облили серной кислотой в Херсоне. В итоге женщина получила ожоги тела и был прооперирована. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители переквалифицировали это дело, сейчас его расследуют как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

Почему главу Херсонского областного совета Владислава Мангера считают причастным к убийству Гадзюк:

• Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

* Екатерина Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера – в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского антимайдана и "ставленником криминала".

• Официальный подозреваемый в организации преступления Алексей Левин (Москаленко), которого связывают с Мангером, Гордеевым и Рищуком, по информации следствия, находится в Доминикане. Он объявлен в розыск.

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День родного языка

Украинский язык – один из самых вокальных и благозвучных языков мира. А его международный день ежегодно празднуют 21 февраля. Наш язык является одним из древнейших на нашем континенте.

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Почему важно говорить на украинском? Минимум – потому что это один из ключевых элементов национальной самоидентификации. Что бывает, когда человек имеет определенные сложности с восприятием себя представителем своего народа, мы имели возможность внимательно изучить в 2014 году.

По возможности предлагаем вам пройти тест на знание других языков.

Украинский язык в цифрах

Лина Костенко говорила: "Нации умирают не от инфаркта, сначала у них отнимается речь".