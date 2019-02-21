Головні новини 21 лютого: полковник Нацгвардії бив ногами майданівця та "виборча схема" Росії

Нинішнього полковник Нацгвардії знайшли на фотографіях, зроблених у період Революції Гідності. Там він б’є ногами тепер вже бійця ЗСУ. Плани Росії знову провалились – СБУ викрила "виборчу піраміду", яка охоплювала всю територію країни. У справі Гандзюк з’явилось ще одне ім’я, а батько вбитої активісти розповів про стеження. Такими були головні новини четверга, 21 лютого, в Україні та світі.

"Пан полковник, як тобі спиться?"

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Василя Пилипенка знайшли на фото із часів Революції Гідності. Там він б'є вже нинішнього бійця ЗСУ на Майдані. Б'є ногами. А нині Пилипенко – заступник начальника Національної академії Нацгвардії України по роботі з особовим складом. Його призначили у грудні минулого року.

А ще – у 2016 році указом Президента його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Учасник Революції Іван Гранаткін опублікував у себе на Facebook-сторінці кілька фото з Пилипенком в період Майдану і під час призначення заступником начальника Академії Нацгвардії.

Пан Полковник, як тобі спиться, потворо?

– написав він.



Полковник Нацгвардії під час Майдану та призначення нової посади//Фото з Facebook-сторінки Івана Гранаткіна



Полковник б'є ногами активіста під час Майдану/ Фото з Facebook-сторінки Івана Гранаткіна

Нардеп Андрій Білецький підтвердив, що на фото з лежачим активістом дійсно Пилипенко.

Він також розповів, що тепер Пилипенко працює з особовим складом на посаді заступника начальника Національної академії Національної гвардії України. Тобто відповідає за світогляд військовослужбовців.

Може, навіть про Майдан розповідає,

– пише нардеп.

Активіст, якого бив Пилипенко, тепер є бійцем підрозділу спеціального призначення "Азов" з позивним "Акула". Білецький каже, що Пилипенко – наймолодший в Україні командир батальйону та досвідчений ветеран у свої 25.



Боєць "Акула"/ Фото з Facebook-сторінки Андрія Білецького

Готувались – СБУ викрила масштабну корупційну схему авторства Росії

Росія розігналась – її "виборча піраміда" охоплювала всю територію України. Однак українська Служба безпеки плани викрила. А керував цією корупційною схемою один із чинних народних депутатів України.

Наразі його прізвище і політичну належність не називають, але кажуть, що повідомляють, що це один із кандидатів у президенти.

Організація складалася з керівника, трьох координаторів та їхніх помічників у регіонах. Вони мали слідкувати, аби певний кандидат у президенти набрав необхідну кількість голосів.

Як мала працювати "виборча піраміда"?Спроба підкупу передбачала формування у виборчих округах так званої "піраміди": керівник виборчої дільниці – "десятки" – "двадцятки", які мали забезпечити необхідну кількість голосів на користь конкретного кандидата. Для реалізації цієї схеми використовувалася готівка, отримана незаконним шляхом. Кошти на підготовку проекту та його створення надавалися ще до офіційного старту президентської виборчої кампанії. Для формування "виборчої піраміди надходили нові транші готівки в іноземній валюті. СБУ спільно з Генеральною прокуратурою та ДБР проводить десятки обшуків в учасників угруповання.

Серед керівників таких "штабів" – громадяни Росії, України та іноземці, які тривалий час працювали в Росії. Там вони здійснювали організацію виборчих компаній провладних кандидатів і партій.



Президентські вибори 2019

ЗМІ повідомляють, що очолювати викриту працівниками СБУ схему підкупу виборців міг нардеп від ВО "Батьківщина" Валерій Дубіль. Проте 24 канал не може підтвердити, наскільки ця інформація є правдивою.

Переговори щодо спроб втручання у президентські вибори: дивіться відео

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Ще одне ім'я у справ Гандзюк, а її батько заявляє про стеження

До вбивства активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк може бути причетним керівник Нацполіції області Артур Меріков. Найближчим часом його, імовірно, відсторонять із займаної посади.

Як зазначають активісти в ініціативній групі "Хто замовив Катю Гандзюк?", саме Меріков попередив кримінального авторитета Олексія Левіна (Москала) про те, що за ним ведуть спостереження та йому краще виїхати.

Хто такий Олексій Левін?4 грудня 2018 року очільник ГПУ Юрій Луценко заявив, що правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. За даними слідства, той був важливим елементом підготовки та організації нападу на активістку. Ймовірно, Левін зараз переховується у Домінікані. Його було оголошено у розшук. Про Левіна також є інформація, що раніше він вже був засудженим разом із батьком: останній отримав довічний термін ув’язнення, а сам Левін – 15 років. Суд обох визнав винними в організації убивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області (доведено вбивства 15 людей). При цьому Левін-молодший достроково вийшов із в’язниці за "законом Савченко".

За словами активістів, 17 жовтня Президент України Петро Порошенко присвоїв Артуру Мерікову спеціальне звання "генерала поліції третього рангу". Тоді Катерина Гандзюк була ще живою та перебувала у Київському опіковому центрі.

Там часом батько Гандзюк заявив, що за ним стежать. А ще – Мангер, якого підозрюють у замовленні вбивства Катерини Гандзюк і звільнили з-піп застави, залякує свідків. Вони отримують погрози, деякі бояться продовжувати свідчити.

Деякі готові відмовитися від свідчень. Боюсь за свою безпеку і я. На жаль, МВС не здатне забезпечити безпеку мені та свідкам. Ми двічі просили надати охорону. Нам відмовили,

– зазначив Віктор Гандзюк.

Очільнику Херсонської облради Мангеру оголосили підозру у замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. 15 числа Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід — чиновника було взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 497 300 гривень.

Того ж дня за Мангера внесли заставу, а зробив це його адвокат Дмитро Ільченко. Увечері ж голова Херсонської облради вийшов із СІЗО на волю: в нього забрали закордонні паспорти, однак одягнули йому електронний браслет. Вже 18 лютого він вийшов на роботу.

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк і її смерть?31 липня 2018 року її облили сірчаною кислотою у Херсоні. У підсумку жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці перекваліфікували цю справу та наразі її розслідують як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

Чому голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера вважають причетним до вбивства Гадзюк:

• Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.

• Катерина Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера – у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".

• Офіційний підозрюваний в організації злочину Олексій Левін (Москаленко), якого пов'язують із Мангером, Гордєєвим і Рищуком, за інформацією слідства, перебуває у Домінікані. Його оголошено в розшук.

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День рідної мови

Українська мова – одна з найбільш вокальних та милозвучних мов світу. А її міжнародний день щорічно святкують 21 лютого. Наша мова є однією із найдавніших на нашому континенті.

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Чому важливо говорити українською? Щонайменше – тому що це один із ключових елементів національної самоідентифікації. Що буває, коли людина має певні складнощі із сприйняттям себе представником свого народу, ми мали можливість уважно вивчити у 2014 році.

При гарній нагоді пропонуємо вам пройти тест на знання інших мов.

Українська мова у цифра

Ліна Костенко казала: "Нації вмирають не від інфаркту, спочатку в них відбирає мову".