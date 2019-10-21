Главные новости 21 октября: скандал с Гонтаревой и "Кварталом", Сивохо в СНБО и гибель Кутового

Скандал вокруг номера "Квартала 95", хора имени Веревки и Гонтаревой. В авиакатастрофе погиб экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой. В состав СНБО вошел юморист Сергей Сивохо. Аэропорт "Борисполь" приостанавливал работу из-за угрозы химического отравления. Смог в Киеве. Такими были главные новости понедельника, 21 октября.

Главные новости за сегодня в Украине и мире.

"Горела хата": скандальный номер "Квартала"

Номера студии "Квартал 95" частенько вызывали громкие обсуждения. Впрочем, на этот раз "кварталовцы" превзошли самих себя. Комики выступили на концерте с пародией на песню "Горела сосна". В номере они высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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После того, как видео с выступления попало в сеть, возник шквал критики.

Исполнял песню один из самых известных "кварталовцев" Евгений Кошевой. Помогал ему в этом Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

Еще один участник "Квартала" Степан Казанин поджог дома Гонтаревой назвал "ярким событием". Он добавил, "что это так широко обсуждало украинское общество, что даже начали сочинять песни".

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На пародию уже отреагировал ряд политиков, сами виновники скандала и главный оппонент Гонтаревой – олигарх Игорь Коломойский. Он, к слову, не единственный, кто сразу подчеркнул: ему номер понравился.

Сама же Гонтарева назвала выступление циничным и низкопробным.

Цинизм и низкопробность "Квартала", но для меня это не удивительно. Вопрос, как можно было наш государственный народный хор присоединить к этому балагану. И заплатить за это 30 тысяч, как сказал председатель этого хора. Для меня это как "30 сребреников Иуды", какое-то такое совпадение. Коломойский сказал, что ему очень понравилась эта песня и что у меня сгорело еще не все имущество. И намекает на то, что сгорит еще и другое,

– рассказала экс-глава Нацбанка в комментарии журналистам 24 канала.

А как считаете вы, уместна ли такая сатира в исполнении "кварталовцев"?

Как еще реагируют в Украине на этот скандал?

Минкульт считает, что нельзя шутить на такие темы, ибо это порождает вседозволенность. Такого же мнения и премьер Гончарук.

В соцсетях также массово недовольны номером, хотя есть и немало сторонников и защитников "Квартала 95".

Сам руководитель хора неразборчиво объяснил, что ситуация неприятная и его просто уговорили.

В студии заявили, что "95 квартал" – это острая политическая сатира, так было, есть и будет.

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Гибель Кутового

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В авиакатастрофе на Полтавщине погиб бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой. Он пилотировал легкий вертолет американского производства "Робинсон-44". Воздушное судно направлялось из столицы в Полтаву.



Место крушения самолета Кутового / фото ГСЧС в Полтавской области

Вертолет упал в селе Тарасенково. Политик погиб на месте. Гибель Кутового подтвердили и его коллеги. В частности, экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

Трагически погиб мой коллега Тарас Кутовой. Ты навсегда остался молодым. Пусть земля тебе будет пухом,

– написал он.

Трагічно загинув мій колега Тарас Кутовий... Ти назавжди залишився молодим... Хай земля тобі буде пухом. pic.twitter.com/tmukbExPzm — Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 21, 2019

Кто такой Тарас Кутовой?

Украинский политик, народный депутат Верховной Рады 7 и 8 созывов. Был министром аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана. Также работал преподавателем в Национальном экономическом университете и занимался научной деятельностью.

Кутовой был автором постановления о праздновании на государственном уровне 80-летия со Дня рождения поэта и журналиста Василия Симоненко. Верховная Рада приняла 21 мая 2013 года.

Сиротами остались трое детей политика.

Больше про Тараса Кутового читайте в материале 24 канала.

Сивохо в СНБО

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Комика Сергея Сивохо назначили на важную должность в Совете нацбезопасности и обороны Украины. Теперь он занимает позицию советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Такую новость сообщил сам новоиспеченный советник в собственных соцсетях. Чтобы не быть голословным Сивохо еще и опубликовал фото соответствующего удостоверения.

Начинаю неделю с новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность. Планов огромное количество! Впереди много тяжелой и важной работы!

– отметил он.

Также Сивохо попросил украинцев поддержать его на этом новом этапе его жизни и пообещал не подвести.

Кто такой Сергей Сивохо?

Это – украинский актер, игрок КВН, юморист. Он родом из Донецка и жил в этом городе до российской оккупации. После – переехал в Киев. В 2019 году он баллотировался от партии "Слуга народу" на парламентских выборах по округу №49 в Константиновке и Дружковке, но занял третье место.

Что еще известно о Сергее Сивохо – читайте в материале 24 канала.

Аэропорт "Борисполь" останавливал работу

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В аэропорту работала комиссия ГСЧС. Дело в том, что после обработки полей в зоне, принадлежащей аэродрому, обнаружили вредные вещества. Сейчас терминалы аэропорта уже работают, однако в течение получаса работа стояла на месте.

В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиаковместительными веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ,

– говорится в сообщении.

Пассажирам советовали ждать появления новой информации и наблюдать за онлайн-табло аэропорта.

По состоянию на 21: 00 работу аэропорта "Борисполь" возобновили. Сообщается, что качество воздуха на аэродроме соответствует допустимым нормам. Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме.

Несмотря на это в комментариях кпубликации пишут пассажиры. Одни сетуют, что им не возвращают багаж, другие – недовольны тем, что территорию аэродрома обрабатывают "химией". Еще одни очевидцы пишут о том, что двух уборщиц из самолета забрала скорая. У них якобы обнаружили отравление аммиаком.

В ГСЧС уже тоже прокомментировали ситуацию. Там подтвердили информацию о госпитализации, правда, одного человека – сотрудника авиакомпании Sky Up.

Однако резкий запах аммиака в столичном аэропорту почувствовали еще около 18:00.

По состоянию на 20:00 вылет самолетов из терминала F приостановлен. Отделением радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС осуществлен забор проб воздуха для установления наличия опасных веществ,

– отчитываются спасатели.

Они также добавляют: на ухудшение состояния здоровья жаловались еще полсотни человек. Их медосмотр проводят на месте.

По результатам замеров специалисты установили наличие в воздухе аммиака, однако без превышения предельно допустимых концентраций.

Смог в Киеве

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На выходных и утром 21 октября Киев и область были окутаны смогом. А в сети даже появилась информация, что в Украине сейчас самая высокая в мире концентрация угарного газа. Основными причинами возникновения этого явления называют погодные условия и сжигание сухой травы и опавших листьев жителями близлежащих к столице районов.

Смог в Киеве/ фото с фейсбук-страницы Виктории Нестеренко

Соответствует ли это действительности и что вызвало такую ситуацию – в материале 24 канала.