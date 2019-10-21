Головні новини 21 жовтня: скандал з Гонтаревою і "Кварталом", Сивохо в РНБО і загибель Кутового

Скандал навколо номера "Кварталу 95", хору імені Верьовки та Гонтаревої. В авіакатастрофі загинув ексміністр аграрної політики Тарас Кутовий. До складу РНБО увійшов гуморист Сергій Сивохо. Аеропорт "Бориспіль" зупиняв роботу через загрозу хімічного отруєння. Смог у Києві. Такими були головні новини понеділка, 21 жовтня.

Найголовніші новини за сьогодні в Україні та світі.

"Горіла хата": скандальний номер "Кварталу"

Номери студії "Квартал 95" частенько викликали гучні обговорення. Втім, цього разу "кварталівці" перевершили самих себе. Коміки виступили на концерті з пародією на пісню "Горіла сосна". У номері вони висміяли підпал будинку ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої.

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Після того, як відео з виступу потрапило в мережу, виник шквал критики.

Виконував пісню один із найвідоміших "кварталівців" Євген Кошовий. Допомагав йому у цьому Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.

Ще один учасник "Кварталу" Степан Казанін підпал будинку Гонтаревої назвав "яскравою подією". Він додав, "що це так широко обговорювало українське суспільство, що навіть почали складати пісні".

"Квартал" виконав саркастичну пісню про підпал будинку Гонтаревої: дивіться відео

На пародію вже відреагувала низка політиків, самі винуватці скандалу та головний опонент Гонтаревої – олігарх Ігор Коломойський. Він, до слова, чи не єдиний, хто відразу наголосив: йому номер сподобався.

Сама ж Гонтарева назвала виступ цинічним і низькопробним.

Цинізм і низькопробність "Кварталу", але для мене це не дивно. Питання, як можна було наш державний народний хор доєднати до цього балагану. І заплатити за це 30 тисяч, як сказав голова цього хору. Для мене це як "30 срібняків Юди", якийсь такий збіг. Коломойський сказав, що йому дуже сподобалась ця пісня і що в мене згоріло ще не все майно. І натякає на те, що згорить ще й інше,

– розповіла ексочільниця Нацбанку в коментарі журналістам 24 каналу.

А як вважаєте ви, чи доречною є така сатира у виконанні "кварталівців"?

Як ще реагують в Україні на цей скандал?

Мінкульт вважає, що не можна жартувати на такі теми, бо це породжує вседозволеність. Такої ж думки і прем’єр Гончарук.

У соцмережах також масово невдоволені номером, хоча є й чимало прихильників і захисників "Кварталу 95".

Сам керівник хору нерозбірливо пояснив, що ситуація неприємна і його просто вмовили.

У студії заявили, що "95 квартал" – це гостра політична сатира, так було, є і буде.

"Горіла хата": чи сподобався українцям виступ "95 кварталу" про Гонтареву

Загибель Кутового

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В авіакатастрофі на Полтавщині загинув колишній міністр аграрної політики України Тарас Кутовий. Він пілотував легкий гелікоптер американського виробництва "Робінсон-44". Повітряне судно прямувало зі столиці до Полтави.



Місце аварії літака Кутового/ фото ДСНС у Полтавській області

Вертоліт впав у селі Тарасенково. Політик загинув на місці. Загибель Кутового підтвердили і його колеги. Зокрема, експрем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Трагічно загинув мій колега Тарас Кутовий. Ти назавжди залишився молодим. Хай земля тобі буде пухом,

– написав він.

Трагічно загинув мій колега Тарас Кутовий... Ти назавжди залишився молодим... Хай земля тобі буде пухом. pic.twitter.com/tmukbExPzm — Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 21, 2019

Хто такий Тарас Кутовий?Український політик, народний депутат Верховної Ради 7 та 8 скликань. Був міністром аграрної політики та продовольства України в уряді Володимира Гройсмана. Також працював викладачем у Національному економічному університеті та займався науковою діяльністю.

Кутовий був автором постанови про відзначення на державному рівні 80-річчя з Дня народження поета та журналіста Василя Симоненка. Верховна Рада прийняла її 21 травня 2013 року.

Сиротами залишились троє дітей політика.

Більше про Тараса Кутового читайте у матеріалі 24 каналу.

Сивохо в РНБО

Обурливі: МЗС Німеччини виступає проти визнання Голодомору геноцидом українців

Коміка Сергія Сивохо призначили на важливу посаду в Раді нацбезпеки і оборони України. Тепер він займає позицію радника секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Таку новину повідомив сам новоспечений радник у власних соцмережах. Щоб не бути голослівним Сивохо ще й оприлюднив фото відповідного посвідчення.

Починаю тиждень з нової посади: Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність. Планів неймовірна кількість! Попереду багато важкої і важливої роботи!

– зазначив він.

Також Сивохо попросив українців підтримати його у цьому новому етапі його життя і пообіцяв не підвести.

Хто такий Сергій Сивохо? Це – український актор, гравець КВК, гуморист. Він родом із Донецька та мешкав в цьому місті до російської окупації. Після – переїхав до Києва. У 2019 році він балотувався від партії "Слуга народу" на парламентських виборах по округу №49 у Костянтинівці та Дружківці, але зайняв третє місце.

Що ще відомо про Сергія Сивохо – читайте в матеріалі 24 каналу.

Аеропорт "Бориспіль" зупиняв роботу

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В аеропорту працювала комісія ДСНС. Річ у тім, що після обробки полів у зоні, що належить летовищу, виявили шкідливі речовини. Зараз термінали аеропорту вже працюють, проте протягом пів години робота стояла на місці.

У зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами за попередніми оцінками відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин,

– мовиться у повідомленні.

Пасажирам радили чекати на появу нової інформації та спостерігати за онлайн-таблом аеропорту.

Станом на 21:00 роботу аеропорту "Бориспіль" відновили. Повідомляється, що якість повітря на летовищі відповідає допустимим нормам. Аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі.

Попри це у коментарях до допису пишуть пасажири. Одні нарікають, що їм не повертають багаж, інші – незадоволені тим, що територію летовища окроплюють "хімією".Ще одні очевидці пишуть про те, що двох прибиральниць з літака забрала швидка. В них начебто виявили отруєння аміаком.

Смог у Києві

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На вихідних та вранці 21 жовтня Київ та область були оповиті смогом. А у мережі навіть з'явилася інформація, що в Україні зараз найвища в світі концентрація чадного газу. Основними причинами виникнення цього явища називають погодні умови та спалення сухої трави й опалого листя жителями прилеглих до столиці районів.



Смог у Києві/ фото з фейсбук-сторінки Вікторії Нестеренко

Чи відповідає це дійсності і що спричинило таку ситуацію – у матеріалі 24 каналу.