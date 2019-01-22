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      Главные новости 22 января: новые кандидаты в президенты, в Киев привезли много раненых бойцов

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      Новости Украины сегодня 22 января 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 22 января в Украине и мире / Коллаж 24 канал

      Во вторник, 22 января, на пост президента Украины появились новые претенденты: некоторых только выдвинули партии, а некоторых уже зарегистрировала ЦИК. В Киев привезли много тяжелораненых, нуждающихся в помощи военных с Донбасса. В Луцке в школы не пустили больше тысячи невакцинированных детей. В Украине отпраздновали столетие Дня Соборности. Такими были главные новости 22 января в Украине и мире.

      Кандидаты в президенты

      22 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Украины нардепа, члена партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко. Поэтому на сегодня в Украине 13 официально зарегистрированных кандидатов на главную должность в государстве.

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      В этот же день документы для официальной регистрации кандидатами в президенты в ЦИК подали нардеп из "Оппозиционного блока" Александр Вилкул, выдвинутый Социалистической партией Украины Илья Кива и нардеп от фракции "Блока Петра Порошенко" Аркадий Корнацкий (самовыдвиженец).

      вибори кандидати у президенти
      В Украине есть 13 официально зарегистрированных кандидатов в президенты

      Также во вторник Всеукраинское объединение "Свобода" выдвинуло кандидатом в президенты одного из своих лидеров Руслана Кошулинского. Он пойдет на выборы как единый кандидат, которого совместно выдвигают 5 националистических сил: Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14", ВО "Свобода" и Организация украинских националистов.

      Между тем политическая партия "Народный контроль" выдвинула кандидатом в президенты своего лидера, народного депутата Дмитрия Добродомова.

      Кроме того, на съезде партии "Батькивщина" ее лидер Юлия Тимошенко объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента.

      Раненые бойцы

      В Киев привезли много раненых украинских военных с Донбасса. Ряд из них имеют тяжелые ранения, которые прежде всего нуждаются в переливании крови 2 и 3 групп (резус минус).

      Сдать кровь для бойцов можно в центре крови на территории военного госпиталя в Киеве, с понедельника по четверг с 9:00 до 12:00.

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      Кроме сдачи крови, все неравнодушные могут принести бойцам чай, кофе, йогурты, соки, колбасу, сыр и сладости. Из одежды очень нужны спортивные костюмы, футболки, куртки и шапки. Что касается лекарств, то нужен "Дексалгин" и "Кетонов" в ампулах, а также пеленки под раны.

      Народ, найдите несколько минут помочь нашим защитникам, они в ледяных окопах, а мы спим в теплых кроватях. Все необходимое мы получаем и покупаем для раненых, мы так же – часть государства, и надо друг другу помогать,
      – обратилась в Facebook волонтер Наталья Юсупова.

      Волонтер также указала в своем сообщении свои координаты, контакты и номер банковской карты для пожертвований.

      В Луцке в школы не пустили больше тысячи детей

      В Луцке от обучения в школах отстранили 1098 детей из-за отсутствия прививок от кори.

      Заместитель начальника управления образования Луцкого горсовета Татьяна Сылка отметила, что директоры школ действуют согласно распоряжению главы Волынской ОГА, в котором говорится о недопущении к учебному процессу детей, не имеющих прививок от кори.

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      В каждом учебном заведении решение о недопуске непривитых детей к обучению принимают по решению педагогического совета.

      Главный врач Луцкой городской детской поликлиники Оксана Лещинская отметила, что сообщения о необходимости проведения прививок от кори проигнорировали родители более 3 тысяч детей.

      Только вакцинация и ревакцинация являются надежным способом предотвращения вспышки кори. Поэтому отстранение детей от учебы является необходимым шагом, так как корь очень быстро передается воздушно-капельным путем, и заразиться очень легко,
      – отметила Лещинская.

      Отметим, что две дозы вакцины защищают от кори на всю жизнь. Ревакцинация не нужна, если вам сделали такую прививку в детстве (1 и 6 лет).

      Напомним, что корь – это инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

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      День Соборности Украины

      В Украине отметили День Соборности и столетия со дня провозглашения Акта Объединения (в одно государство) Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

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      В этот день в Киеве украинцы символически объединили берега Днепра на мосту Патона, взявшись за руки. Сотни людей, окутанные государственными флагами, прошли на встречу друг другу с правого и левого берега реки. Это символизирует объединение УНР и ЗУНР, которок состоялось в 1919 году.

      Участники акции также одели форму, которую носили украинские солдаты в те времена, а также спели Гимн Украины.

      Смотрите видео "живой цепи" в Киеве в День Соборности Украины:

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 История Образование Дети и несовершеннолетние Корь Новости Луцка Новости Киева Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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