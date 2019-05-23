Главные новости 23 мая: петиция об отставке Зеленского, старт избирательного процесса в Раду

На сайте президента появились петиции за отставку Владимира Зеленского с поста главы государства и Андрея Богдана с должности главы Администрации Президента. Зеленский обсудил с активистами свою идею референдума о мирных переговорах с Россией. Верховная Рада официально распущена. Такими были главные новости 23 мая в Украине.

Петиции за отставку Зеленского

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Петиция за отставку Зеленского по состоянию на вечер 23 мая уже собрала более 35 тысяч подписей из необходимых 25. По правилам, теперь петицию должен рассмотреть глава государства.

Автор петиции Максим Безрук утверждает, что голосование за новоизбранного президента было протестным, и Зеленский на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей. А еще первые заявления и действия Зеленского на посту президента разочаровывают.

Складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности президента Украины,

– написано в тексте петиции.

Кроме этого, на сайте президента есть еще одна петиция об отставке Зеленского (по состоянию на вечер 23 мая собрала более 7 тысяч голосов). Автор этой петиции Вадим Михальский пишет о требовании отставки президента в случае невыполнения обещаний в течение 6 месяцев от начала его президентства. Среди обещаний Зеленского автор петиции указал снятие неприкосновенности с депутатов, судей, министров, президента; пересмотр цены на коммунальные услуги; суд над всеми, кто грабил и уничтожал Украину; достойные зарплата, пенсия, соцвыплаты и прочее.



Зеленский и Богдан

Петиция за отставку Богдана

На сайте президента зарегистрировали петицию с требованием уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации Президента. Автор петиции утверждает, что Богдан не имеет права занимать эту должность на основании Закона Украины "Об очищении власти" (люстрации).

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Автор петиции Андрей Качор напомнил, что в 2010-2011 и в 2013-2014 годах Богдан работал на должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в правительстве премьера Николая Азарова. В 2014 году Богдан уволился с должности по собственному желанию.

Согласно закону "Об очищении власти", в течение 10 лет (то есть до 2024 года) должности, которые подлежат люстрации, не могут занимать те, кто занимал не менее 1 года должность в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года и не был уволен в этот период по собственному желанию. В частности в законе указана должность, которую занимал Богдан, – правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.

Кроме того, должность главы Администрации Президента подпадает под люстрацию, свидетельствует вторая статья Закона "Об очищении власти".

Референдум о мире с Россией

Глава АП Андрей Богдан заявил, что команда президента Владимира Зеленского рассматривает вопрос о вынесении на всенародный референдум достижения мирных договоренностей с Россией. При этом у Зеленского не будут озвучивать вероятных "красных линий", которые глава государства не будет пересекать, проводя переговоры с РФ.

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Идея референдума очень возмутила военных и родственников погибших на Донбассе бойцов, ведь переговоры с Россией – именно та тема, где "красные линии" должны быть. Поэтому родственники погибших организовали под зданием Администрации Президента акцию, чтобы напомнить, что они помнят опыт прошлых "референдумов", которые были организованы на теперь уже оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Президент Зеленский пригласил представителей активистов к себе. Во время встречи глава государства заверил, что этот референдум – на самом деле опрос и он хочет знать мнение народа. При этом к одобрению никаких законов результаты такого референдума не будут обязывать.

Непонятно, какой может быть тема этого опроса или референдума. Если мы говорим о переговорах с Россией – то это приемлемо. У нас существуют "минские переговоры". Но если мы говорим о мирных переговорах с Россией – это другой вопрос. Мы ему объяснили, что общество воспринимает это так, будто Украина имеет позицию слабой стороны, которая будет говорить о мирных договоренностях с Россией. Конечно, что для нашей страны это неприемлемо, потому что с агрессором никогда нельзя так говорить,

– рассказала основательница "Волонтерской сотни "Доброволя" Наталья Воронкова, которая была приглашена на встречу с Зеленским.

Тим Златкин, который также присутствовал на этой встрече, рассказал, что Зеленский и активисты договорились, что создадут большую рабочую группу регулярного диалога с волонтерами и общественностью. Каковы будут результаты ее деятельности – увидим.

Указ президента о роспуске Верховной Рады официально вступил в силу: документ опубликован в официальной прессе. Так, в Украине состоятся досрочные парламентские выборы – они назначены на 21 июля и пройдут по старой смешанной пропорционально-мажоритарной системе.

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Уже с 24 мая в Украине стартует избирательный процесс, то есть в этот день уже могут выдвигаться кандидаты в народные депутаты от партий и в мажоритарных округах. Последний день регистрации в ЦИК – 25 июня.

Официальные результаты выборов ЦИК должен обнародовать до 10 августа. После этого новоизбранный парламент должен собраться на свое первое заседание в течение 30 дней после опубликования результатов выборов. Последний возможный день – это 9 сентября.

Потап и Настя поженились

И наконец не о политике. Певец Потап и его бывшая коллега по дуэту Настя Каменских поженились. Пара тщательно скрывала и свои отношения, и запланированную свадьбу. А еще в ближайшем окружении Каменских начали говорить о ее предполагаемой беременности, однако официального подтверждения информации нет.

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