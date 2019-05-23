Головні новини 23 травня: петиція про відставку Зеленського, старт виборчого процесу в Раду

На сайті президента з’явились петиції за відставку Володимира Зеленського з посади глави держави та Андрія Богдана – з посади голови Адміністрації Президента. Зеленський обговорив з активістами свою ідею референдуму про мирні переговори з Росією. Верховна Рада офіційно розпущена. Такими були головні новини 23 травня в Україні.

Петиції за відставку Зеленського

Дивіться також: Зеленський назвав Росію агресором: відео

Петиція за відставку Зеленського станом на вечір 23 травня вже зібрала понад 35 тисяч підписів з необхідних 25. За правилами, тепер петицію повинен розглянути глава держави.

Автор петиції Максим Безрук стверджує, що голосування за новообраного президента було протестним, і Зеленський насправді не має підтримки 73% виборців. А ше перші заяви та дії Зеленського на посаді президента розчаровують.

Складається неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади президента України,

– написано в тексті петиції.

Окрім цієї, на сайті президента є ще одна петиція про відставку Зеленського (станом на вечір 23 травня зібрала понад 7 тисяч голосів). Автор цієї петиції Вадим Михальський пише про вимогу відставки президента у разі невиконання обіцянок протягом 6 місяців від початку його президентства. Серед обіцянок Зеленського автор петиції вказав зняття недоторканості з депутатів, суддів, міністрів, президента; перегляд ціни на комунальні послуги; суд над усіма, хто грабував та нищив Україну; гідні зарплата, пенсія та соцвиплати тощо.



Зеленський і Богдан

Петиція за відставку Богдана

На сайті президента зареєстрували петицію з вимогою звільнити Андрія Богдана з посади голови Адміністрації Президента. Автор петиції стверджує, що Богдан не має права займати цю посаду на підставі Закону України "Про очищення влади" (люстрації).

Читайте також: Чи законно Богдана призначили головою АП: Мін’юст проведе перевірку

Автор петиції Андрій Качор нагадав, що в 2010-2011 та в 2013-2014 роках Богдан працював на посаді урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики в уряді прем’єра Миколи Азарова. У 2014 році Богдан звільнився з посади за власним бажанням.

Згідно з законом "Про очищення влади", протягом 10 років (тобто до 2024 року) посади, які підлягають люстрації, не можуть обіймати ті, хто обіймав не менше 1 року посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року та не був звільнений у цей період за власним бажанням. Зокрема в законі вказана посада, яку займав Богдан, – урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики.

Окрім того, посада голови Адміністрації Президента підпадає під люстрацію, свідчить друга стаття Закону "Про очищення влади".

Референдум про мир з Росією

Голова АП Андрій Богдан заявив, що команда президента Володимира Зеленського розглядає питання щодо винесення на всенародний референдум досягнення мирних домовленостей з Росією. При цьому в Зеленського не озвучуватимуть ймовірних "червоних ліній", які глава держави не перетинатиме, проводячи переговори з РФ.

Читайте також: Це наш маніфест і червона риска, – ветерани війни на Донбасі висунули Зеленському суворі вимоги

Ідея референдуму дуже обурила військових та родичів загиблих на Донбасі бійців, адже переговори з Росією – саме та тема, де "червоні лінії" мають бути. Тож родичі загиблих організували під приміщенням Адміністрації Президента акцію, аби нагадати, що вони пам’ятають досвід останніх "референдумів", які були організовані на тепер уже окупованих територіях Донбасу та Криму.

Президент Зеленський запросив представників активістів до себе. Під час зустрічі глава держави запевнив, що цей референдум – насправді опитування і він хоче знати думку народу. При цьому до схвалення жодних законів результати такого референдуму не зобов’язуватимуть.

Незрозуміло, якою може бути тема цього опитування чи референдуму. Якщо ми говоримо про перемовини із Росією – то це прийнятно. У нас існують "мінські перемовини". Але якщо ми говоримо про мирні перемовини із Росією – це інше питання. Ми йому пояснили, що суспільство сприймає це так, ніби Україна має позицію слабкої сторони, яка буде говорити про мирні домовленості із Росією. Звичайно, що для нашої країни це є неприйнятно, тому що із агресором ніколи не можна так говорити,

– розповіла засновниця "Волонтерської сотні "Доброволя" Наталія Воронкова, яка була запрошена на зустріч з Зеленським.

Тім Златкін, який також був присутній на цій зустрічі, розповів, що Зеленський і активісти домовились, що створять велику робочу групу регулярного діалогу з волонтерами та громадськістю. Якою будуть результати її діяльності – побачимо.

Указ президента про розпуск Верховної Ради офіційно набув чинності: документ опублікували в офіційній пресі. Так, в Україні відбудуться дострокові парламентські вибори – вони призначені на 21 липня і пройдуть за старою змішаною пропорційно-мажоритарною системою.

Читайте також: Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді двічі

Вже з 24 травня в Україні стартує виборчий процес, тобто в цей день вже можуть висуватися кандидати у народні депутати від партій та в мажоритарних округах. Останній день реєстрації в ЦВК – 25 червня.

Офіційні результати виборів ЦВК має оприлюднити до 10 серпня. Після цього новообраний парламент має зібратись на своє перше засідання протягом 30 днів після публікації результатів виборів. Останній можливий день – це 9 вересня.

Потап і Настя одружилися

І нарешті не про політику. Співак Потап і його колишня колега по дуету Настя Каменських одружилися. Пара ретельно приховувала і свої стосунки, і заплановане весілля. А ще в найближчому оточенні Каменських почали говорити про її ймовірну вагітність, проте офіційного підтвердження інформації немає.

Дивіться також: Потап і Настя Каменських одружились: фото і відео з весілля

Журналісти LifeStyle24 підготували зворушливу історію кохання молодят.



Фото з весілля Потапа і Насті