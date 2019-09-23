Главные новости 23 сентября: скандал с экс-женой Князева, новое ужасное ДТП, флешмоб Зеленского

Бывшая жена главы НПУ Князева попала в скандал с 650 тысячами евро на границе с Польшей. Опять 9 человек погибли в ДТП, на этот раз на Житомирщине. Пьяный экс-депутат Рищук угрожал убить друга Гандзюк. Уголовные дела в отношении Жеваго и Грицака. Зеленский подписал важные законы и запустил масштабный флешмоб по борьбе с коррупцией. Такими были главные новости понедельника, 23 сентября.

Самые важные новости в Украине и мире за понедельник, 23 сенбятря.

Экс-жена Князева и 650 тысяч евро: скандал на границе

Бывшую жену руководителя Нацполиции Сергея Князева Викторию задержали на украинско-польской границе. Вместе с ней были двое украинцев и гражданин Хорватии. Вроде бы они пытались вывезти незадекларированные 650 тысяч евро наличными.

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Эти деньги пограничники обнаружили во внедорожнике Mercedes. Об этом в своем фейсбуке написал депутат Львовского областного совета Игорь Зинкевич. Информацию подтвердил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Польские таможенники задержали жену Князева с 650 тысячами евро наличности. Итак, скоро еще одно увольнение ожидается. В таких случаях деньги лучше перевезти заранее,

– написал Дубинский в телеграмм-канале.

Впоследствии информацию о том, что на попытке вывезти крупную сумму денег из Украины задержали именно экс-жену главного полицейского страны, подтвердил бывший таможенник – а ныне блогер – Павел Верещагин.

Спринский о задержании Виктории Князевой: видео

Он уточняет: инцидент произошел 22 сентября на автопереходе "Хребенне – Рава-Русская".

Задержали жену чиновника Нацполиции Украины плюс еще двух граждан Украины и одного гражданина Хорватии. Они ехали из Украины в Польшу на автомобиле "Мерседес" КА0007ВХ. Причина задержания – недекларирование 650 тысяч евро,

– написал Верещагин.

И добавил, что задержали этих людей именно польские пограничники, а украинские – помогали пересечь границу злоумышленникам.

В свою очередь, львовский активист Игорь Спринский даже называет имена задержанных: Каган Вадим, Князева Виктория, Посметюк Андрей, Malic Bojan.

Что известно о Виктории Князевой и имуществе семьи?

Несмотря на то, что супруги развелись, некоторые СМИ пишут: главный полицейский страны все еще проживает вместе со своей женой. Их развод мог быть фиктивным. Для чего это нужно? Чтобы иметь возможность скрыть незадекларированные доходы.



Виктория Князева – слева / Фото из соцсетей

Интересно, что на гражданскую жену главы Нацполиции оформлено большинство их общего имущества. Так, согласно реестру недвижимого имущества, в 2011 году Виктория Князева приобрела две соседние квартиры в селе Чабаны Киевской области общей площадью в 130 квадратных метров. Одна из них указана в декларации Сергея Князева как совместная собственность с семьей.



Виктория Князева/ фото из соцсетей

Кроме того, Князева владеет недвижимостью в Киеве, где ей принадлежат две квартиры, которые она приобрела в 2011 и 2013 годах, по улице Маршала Гречко и на проспекте Петра Григоренко. В 2014 году она приобрела еще одну квартиру площадью 63,1 квадратного метра в новостройке ЖК "Вишневый Затышок" в городе Вишневое Киевской области. Впрочем, это еще не все: Князева является собственницей еще одной квартиры на Киевщине и загородного дома на Закарпатье.

Виктории Князевой 44 года. Имеет трех общих детей с Сергеем Князевым.

Как отреагировал на новость Сергей Князев?

Председатель НПУ Князев в фейсбуке заявил, что он и его бывшая жена стали жертвами информационной атаки. Мол, новость СМИ о перевозке Викторией Князевой "едва ли не мешков с деньгами" – ложная.

Это ложь. По сути госпожа Князева является сотрудником крупной строительной компании "Атлант" со штатом более 500 человек, которую возглавляет 78-летний Вадим Каган. Они действительно пересекали вместе границу. На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, которая принадлежит ему. Указанные денежные средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы,

– написал Князев.

И добавил, что соглашение оформили согласно законодательству и налоговым требованиям. Однако имеющегося пакета документов по задекларированным деньгам польским госслужащим якобы не хватило. Впоследствии им предоставили дополнительные документы, после чего "инцидент был исчерпан".

Правоохранитель отметил, что у его бывшей жены не изымали никакие ценности. А своих денег у нее было едва ли 2100 евро.

Примечательно, что инцидент с задержанием Князевой отрицали и в польской налоговой администрации. Пресс-секретарь налоговой администрации в Люблине Марта Шпаковская сообщила, что "таможня не зафиксировала такого случая".

Снова смертельное ДТП, и снова погибли 9 человек

В Житомирской области 22 сентября на автодороге Киев – Чоп произошло масштабное ДТП. Из-за столкновения грузового автомобиля DAF с автобусом рейса "Житомир – Яремче" погибли 9 человек, а еще 11 получили травмы. Водитель грузовика не справился с управлением и въехал в автобус.

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Водитель автобуса остановился, чтобы заменить колесо. Поэтому в момент аварии автобус стоял на обочине и часть пассажиров автобуса находились снаружи.



В результате ДТП погибли 9 человек

Несмотря на это, сразу на месте погибли 9 пассажиров автобуса. Водителя грузовика и пассажиров автобуса в возрасте от 42 до 71 года госпитализировали. В ГСЧС информируют об 11 пострадавших.



В "Житомир.info" рассказали, что в автобусе ехали работники КП "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление". Директор предприятия Максим Манухин утверждает, что 11 человек сейчас в больнице, из них 4-в реанимации.



Масштабное ДТП на трассе Киев – Чоп

На Житомирщине грузовик столкнулся с автобусом: смотрите видео

Пьяный эксдепутат Рищук угрожал убить друга Гандзюк

В Херсонской области пьяный экс-депутат Евгений Рищук, который возможно причастен к убийству Екатерины Гандзюк, избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова. Досталось также депутату Днепровского райсовета Херсона Александру Власову, который приехал на место драки.

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Юрист Маси Найем в фейсбуке написал, что на бывшего депутата БПП указывают, как на заказчика убийства Екатерины Гандзюк. Ночью он избил человека и угрожал убить друга Кати, который живет в Херсоне.

На сайте полиции Херсонской области сообщается о драке на праздновании дня села поздно вечером 22 сентября. 37-летнего жителя села Правые Саги в местном доме культуры ударил в лицо 42-летний мужчина (Рищуку как раз 42 года).

Местный журналист Сергей Никитенко сообщил "Украинской правде", что драка действительно произошла на праздновании Дня села Правые Саги, что в пригороде Херсона.

Рищук избил местного депутата райсовета на сельском празднике. Не знаю, сколько там все длилось, но позвонили депутату Власову, чтобы он приехал, потому что в деревне пьяный Рищук и драка. Он приехал и ему тоже досталось,

– сказал Никитенко.

Депутат Александр Власов в фейсбуке написал, что Рищук избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова. Он приехал в село сразу после звонка.

На столах пустые бутылки, стаканчики, музыка и посреди танцпола Рищук. На месте уже скорая в которой Роман в следах побоев. Сейчас его забрали в приемное отделение,

– написал Власов.

Он добавил, что Рищука никто не опросил, и он продолжает гулять на празднике. О том, что экс-депутат Рищук избил человека сообщил и советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.



Публикация Богдана Ковалева в фейсбуке / Скриншот

О том, что Рищук присутствовал на праздновании, свидетельствует его пост в соцсети.

Сообщение Евгения Рищука в фейсбуке / Скриншот

Уголовное производство полиция начала по факту умышленного легкого телесного повреждения.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

31 июля 2018 года на общественную активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали. Ее облили серной кислотой во дворе собственного дома. Женщина получила 30% ожогов тела. Врачи боролись за жизнь активистки, однако впоследствии – 4 ноября – от полученных ожогов она скончалась в больнице.



Дело расследует СБУ под процессуальным руководством ГПУ. За решеткой уже сидят 5 исполнителей чудовищного преступления: координатор покушения Сергей Торбин (6 лет и 6 месяцев заключения), нападающий Никита Грабчук (6 лет тюрьмы), причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по 4 года заключения, а Виктор Горбунов – 3 года.



Официальная версия следствия: председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с криминальным авторитетом Алексеем Левиным заказали нападение на Екатерину Гандзюк, которое и повлекло ее смерть. Вместе с тем, адвокаты считают причастными к убийству Кати: главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

Смотрите видео 24 канала о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк:

Зеленский подписал законы об импичменте и реформе прокуратуры

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 1032 о реформе прокуратуры в понедельник, 23 сентября. Действующим он станет после публикации в официальных изданиях правительства и Верховной Рады. Спикер Дмитрий Разумков подписал этот закон утром этого же дня, а голосовали депутаты за документ 19 сентября.

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Законопроект с регистрационным номером 1032 внес в Раду Президент Украины Владимир Зеленский.

Реформа прокуратуры: главное

Генпрокуратуру должны переименовать в "Офис генерального прокурора". Генпрокурор должен иметь высшее юридическое образование – это требование. Генпрокурор получает право увольнять прокуроров офиса генпрокурора и административных должностных лиц без согласований с Советом прокуроров. До этого это было обязательным. В штате прокуратуры из 15 тысяч человек останется 10 тысяч. Военные прокуратуры ликвидируются. Региональные прокуратуры должны стать областными, местные – окружными. В то же время предусмотрена возможность создания специализированных прокуратур. ​Прокуроры, которые хотят остаться, должны пройти аттестацию – ее проводят специальные кадровые комиссии. Для Офиса генпрокурора и областных прокуратур их создаст сам генпрокурор.

Кроме того, глава государства предлагает остановить деятельность Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года и фактически уволить действующих членов КДКП. Важно и то, что закон закладывает основы для электронного документооборота, который должен вытеснить бумажную волокиту.

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Смотрите видео: Реформа прокуратуры: что изменится

Также в понедельник, 23 сентября, Владимир Зеленский подписал закон об импичменте президента. Нардепы поддержали законопроект 1012 в целом 10 сентября. А 19 сентября документ подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Заметим, что после голосования в первом чтении депутаты Верховной Рады в течение 2 недель могли представить поправки к законопроекту. Однако нардепы проголосовали за то, чтобы сразу голосовать за законопроект об импичменте в целом и не ждать.

Что такое импичмент?

Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого чиновника и отстранение его от должности.

Как будет происходить импичмент?

Импичмент будет внесудебным конституционным процессом. Его могут применить в случае совершения президентом государственной измены или другого преступления. Основанием для инициирования импичмента является письменное представление нардепов, подписанное большинством Рады.

Представление Верховной Рады о совершенном президентом преступлении; Голосование Рады за объявление начала процедуры импичмента и создании временной комиссии (необходимо 300 +1 голос); Формирование временной следственной комиссии; Комиссия проводит расследование факта и обстоятельств преступления; Следственная комиссия готовит и подает в Раду выводы и предложения относительно проведенного расследования; Рассмотрение Радой выводов комиссии с участием президента, председателя и судей КСУ, председателей ВСУ и ГПУ и уполномоченной ВРУ по правам человека; Рада голосует за представление выводов ВСК и результатов обсуждения в ВСУ и КСУ (голосование тайное, нужно 300 +1 голос); ВСУ и КСУ рассматривают представление Верховной Рады; Рада принимает решение об отстранении президента с поста (голосование тайное, нужно 338 и более голосов);

Президент теряет полномочия после объявления об этом председателя парламента.

В случае, если Рада не поддержит процедуру импичмента президента, председатель парламента объявляет о прекращении процедуры и полномочий временной следственной комиссии, а еще он от имени парламента просит прощения у президента.



Как происходит импичмент президенту / инфографика 24 канала

Олигарха Жеваго вызвали в ГБР для вручения подозрения

Речь идет о народном депутате ВР предыдущего созыва и директоре горнорудной компании Ferrexpo Константине Жеваго. Его вызвали на допрос в Государственное бюро расследований и намерены сообщить о подозрении. Об этом сообщили на официальном сайте ГПУ.

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В ГПУ отметили, что Константин Жеваго обязан явиться 27 сентября 2019 года в 11 часов в кабинет в Государственное бюро расследований. Жеваго планируют вручить письменное уведомление о подозрении. И на ряду с этим и допросить как подозреваемого.

Кто такой Константин Жеваго?

Родился в 1974 году. По специальности экономист, кандидат наук. С начала 90-х начал активную банковскую и деловую деятельность и в 34 года стал первым украинским миллиардером, который вывел свою компанию на Лондонскую фондовую биржу.



Константин Жеваго – народный депутат шести созывов подряд, с 1998 года. Однако на выборах 21 июля 2019 года в 150 мажоритарном округе в Полтавской области проиграл кандидату от партии "Слуга народа" Алексею Мовчану.

Кратко о деле, в котором Жеваго будет подозреваемым

НБУ 17 декабря 2015 года отозвал лицензию банка "Финансы и Кредит", владельцем которого был тогда нардеп Рады и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго. НБУ намерен отсудить у Жеваго рефинансирование банка – 1,45 миллиарда гривен.

5 августа 2019 года первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко рассказала, что Жеваго проверяют о причастности к преступной схеме растраты 2,5 миллиарда гривен из банка "Финансы и Кредит".

Варченко сообщила, что следственные действия продолжаются, чтобы "привлечь к ответственности всех участников преступной схемы".

Уголовное дело в отношении экс-главы СБУ Грицака

Печерский райсуд Киева признал неправомерным бездействие ГПУ относительно заявления ООО "Инженерная группа "Арей". И обязал ГПУ начать криминальное производство по этому заявлению в отношении действий бывшего руководителя Службы Безопасности Украины Василия Грицака.

Напомним, увольнение Грицака с должности главы СБУ депутаты поддержали на первом же заседании новой Рады

В сообщении говорится, что "по факту государственной измены Василия Грицака Генпрокуратура начинает уголовное производство". Грицак якобы игнорировал требование экс-начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко об освобождении от рейдерского захвата территории оборонного предприятия.

Отметим, что в августе Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть дело против Василия Грицака по факту взяточничества и злоупотребления служебным положением.

Что известно о Василии Грицаке?

Это украинский военный, генерал армии, Герой Украины, экс-глава СБУ (с июля 2015 до августа 2019). Также был руководителем Антитеррористического центра при СБУ и членом СНБО.



В мае 2019 Грицак подал заявление на увольнение, Рада предыдущего созыва это заявление не приняла. Однако Грицак ушел в отпуск и реально обязанности главы СБУ исполнял назначенный президентом Иван Баканов. Тот впоследствии СБУ и возглавил.

Зеленский запустил масштабный антикоррупционный флешмоб

Президент Зеленский записал очередное видеообращение в фейсбуке. В нем он призвал украинцев собственными силами бороться с коррупцией и не закрывать на нее глаза.

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Настало время для самого масштабного флешмоба, в котором может принять участие каждый украинец. Для этого не надо записывать никаких видео, не нужно ставить хэштэгов. Нужно только одно – жить по закону,

– подчеркнул Зеленский.

"Путь Украины к успеху – это дорога с двусторонним движением. Мы как власть будем работать честно. Но мы не сможем победить коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза", – отметил президент.

Видеообращение Зеленского к украинцам:

Глава государства добавил, что отныне каждый гражданин может сообщить о коррупционных действиях, позвонив на горячую линию НАБУ.

Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите! Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня,

– подытожил Зеленский.

И призвал украинцев стать "акционерами новой Украины".