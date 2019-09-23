Головні новини 23 вересня: скандал з ексдружиною Князєва, нова жахлива ДТП, флешмоб Зеленського

Колишеня дружина голови НПУ Князєва потрапила у скандал з 650 тисячами євро на кордоні з Польщею. Знову 9 людей загинули у ДТП, цього разу на Житомирщині. П'яний ексдепутат Рищук погрожував убити друга Гандзюк. Кримінальні справи щодо Жеваго й Грицака. Зеленський підписав важливі закони та запустив масштабний флешмоб щодо боротьби із корупцією. Такими були головні новини понеділка, 23 вересня.

Найважливіші новини України та світу за понеділок, 23 вересня.

Ексдружина Князєва та 650 тисяч євро: скандал на кордоні

Колишню дружину керівника Нацполіції Сергія Князєва Вікторію затримали на українсько-польському кордоні. Разом із нею були двоє українців і громадянин Хорватії. Начебто вони намагалися вивезти незадекларовані 650 тисяч євро готівкою.

Дивіться також: Гримчака та його "помічника" затримали на хабарі у 480 тисяч доларів: усе, що відомо

Ці гроші прикордонники виявили у позашляховику Mercedes. Про це у своєму фейсбуці написав депутат Львівської обласної ради Ігор Зінкевич. Інформацію підтвердив нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Польські митники затримали дружину Князєва з 650 тисячами євро готівки. Отже, скоро ще одне звільнення очікується. У таких випадках гроші краще заздалегідь перевезти,

– написав Дубінський у телеграм-каналі.

Згодом інформацію про те, що на спробі вивезти значну суму грошей з України затримали саме ексдружину головного поліцейського країни, підтвердив колишній митник – а нині блогер – Павло Верещагін.

Спринський про затримання Вікторії Князєвої: відео

Він уточнює: інцидент трапився 22 вересня на автопереході "Хребенне – Рава-Руська".

Затримали дружину високопосадовця Нацполіції України плюс ще двох громадян України та одного громадянина Хорватії. Вони їхали з України до Польщі на автомобілі "Мерседес" КА0007ВХ. Причина затримання – недекларування 650 тисяч євро,

– написав Верещагін.

І додав, що затримали цих людей саме польські прикордонники, а українські – допомагали перетнути зловмисникам кордон.

Своєю чергою, львівський активіст Ігор Спринський навіть називає імена затриманих: Каган Вадим, Князєва Вікторія, Посметюк Андрій, Malic Bojan.

Що відомо про Вікторію Князєву та майно родини?

Попри те, що подружжя розлучилося, деякі ЗМІ пишуть: головний поліцейський країни все ще проживає разом зі своєю дружиною. Їхнє розлучення могло бути фіктивним. Для чого це потрібно? Аби мати змогу приховати незадекларовані статки.



Вікторія Князєва – ліворуч / Фото із соцмереж

Цікаво, що на цивільну дружину глави Нацполіції оформлена більшість їх спільного майна. Так, згідно з реєстром нерухомого майна, в 2011 році Вікторія Князєва придбала дві сусідні квартири в селі Чабани Київської області загальною площею в 130 квадратних метрів. Одна з них вказана в декларації Сергія Князєва як спільна власність з сім'єю.



Вікторія Князєва/ фото з соцмереж

Крім того, Князєва володіє нерухомістю в Києві, де їй належать дві квартири, які вона придбала в 2011 і 2013 роках, по вулиці Маршала Гречко та на проспекті Петра Григоренка. У 2014 році вона придбала ще одну квартиру площею 63,1 квадратного метра в новобудові ЖК "Вишневий Затишок" в місті Вишневе на Київщині. Втім, це ще не все: Князєва є власницею ще однієї квартири на Київщині та заміського будинку на Закарпатті.

Вікторії Князєвій 44 роки. Має трьох спільних дітей з Сергієм Князєвим.

Як відреагував на новину Сергій Князєв?

Голова НПУ Князєв у фейсбуці заявив, що він та його колишня дружина стали жертвами інформаційної атаки. Мовляв, новина ЗМІ про перевезення Вікторією Князєвою "мало не мішків із грошима" – неправдива.

Це брехня. По суті пані Князєва є співробітником великої будівельної компанії "Атлант" зі штатом понад 500 осіб, яку очолює 78-річний пан Вадим Каган. Вони дійсно перетинали разом кордон. На кордоні громадянин Каган заявив польським чиновникам про наявність певної суми готівки, яка належить йому. Вказані грошові кошти були отримані у результаті угоди щодо продажу торговельного приміщення у центрі столиці,

– написав Князєв.

І додав, що угоду оформили згідно з законодавством та податковими вимогами. Однак наявного пакета документів щодо задекларованих грошей польським держслужбовцям нібито не вистачило. Згодом їм надали додаткові документи, після чого "інцидент було вичерпано".

Правоохоронець відзначив, що у його колишньої дружини не вилучали жодні цінності. А своїх грошей вона мала заледве 2100 євро.

Примітно, що інцидент із затриманням Князєвої заперечили і в польській податковій адміністрації. Речниця податкової адміністрації в Любліні Марта Шпаковська повідомила, що "митниця не зафіксувала такого випадку".

Знову смертельна ДТП, і знову загинули 9 людей

У Житомирській області 22 вересня на автодорозі Київ – Чоп трапилося масштабна ДТП. Через зіткнення вантажного автомобіля DAF з автобусом рейсу "Житомир – Яремче" загинули 9 людей, а ще 11 зазнали травм. Водій вантажівки не впорався з керуванням та в'їхав у автобус.

Читайте також: У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі

Водій автобуса зупинився, щоб замінити колесо. Тож у момент аварії автобус стояв на узбіччі і частина пасажирів автобуса перебували зовні.



Унаслідок ДТП загинули 9 людей

Попри це одразу на місці загинули 9 пасажирів автобуса. Водія вантажівки та пасажирів автобуса віком від 42 до 71 року госпіталізували. У ДСНС інформують про 11 потерпілих.

У "Житомир.info" розповіли, що в автобусі їхали працівники КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління". Директор підприємства Максим Манухін стверджує, що 11 людей зараз у лікарні, з них 4 – в реанімації.



Масштабна ДТП на трасі Київ – Чоп

На Житомирщині вантажівка зіткнулася з автобусом: дивіться відео

П'яний ексдепутат Рищук погрожував убити друга Гандзюк

У Херсонській області п'яний ексдепутат Євгеній Рищук, який можливо причетний до вбивства Катерини Гандзюк, побив депутата Олешківської райради Романа Чухалова. Дісталося також депутату Дніпровської райради Херсона Олександру Власову, який приїхав на місце бійки.

Читайте також: Чергова зрада прокуратури, – батько Каті Гандзюк про затягування справи щодо вбивства активістки

Юрист Масі Найєм у фейсбуці написав, що на колишнього депутата БПП вказують, як на замовника вбивства Катерини Гандзюк. Вночі він побив людину і погрожував убити друга Каті, який живе в Херсоні.

На сайті поліції Херсонської області повідомляється про бійку на святкуванні дня села пізно ввечері 22 вересня. 37-річного жителя села Праві Саги в місцевому будинку культури вдарив в обличчя 42-річний чоловік (Рищуку якраз 42 роки).

Місцевий журналіст Сергій Нікітенко повідомив "Українській правді", що бійка справді сталася на святкуванні Дня села Праві Саги, що у передмісті Херсона.

Рищук побив місцевого депутата райради на сільському святі. Не знаю, скільки там усе те тривало, але подзвонили депутату Власову, щоб він приїхав, бо у селі п’яний Рищук і бійка. Він приїхав і йому теж дісталося,

– сказав Нікітенко.

Депутат Олександр Власов у фейсбуці написав, що Рищук побив депутата Олешківської райради Романа Чухалова. Він приїхав у село одразу після дзвінка.

На столах порожні пляшки, стаканчики, музика і посеред танцпола Рищук. На місці вже швидка в якій Роман в слідах побоїв. Зараз його забрали в приймальне відділення,

– написав Власов.

Він додав, що Рищука ніхто не опитав, і він продовжує гуляти на святі. Про те, що ексдепутат Рищук побив людину повідомив і радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов.



Допис Богдана Ковальова у фейсбуці / Скріншот

Про те, що Рищук був присутній на святкуванні, свідчить його пост у соцмережі.



Допис Євгена Рищука у фейсбуці / Скріншот

Кримінальне провадження поліція розпочала за фактом умисного легкого тілесного ушкодження.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк напали. ЇЇ облили сірчаною кислотою у дворі власного будинку. Жінка зазнала 30% опіків тіла. Лікарі боролися за життя активістки, однак згодом – 4 листопада – від отриманих опіків вона померла в лікарні.



Справу розслідує СБУ під процесуальним керівництвом ГПУ. За ґратами вже сидять 5 виконавців жахливого злочину: координатор замаху Сергій Торбін (6 років і 6 місяців ув’язнення), нападник Микита Грабчук (6 років в'язниці), причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали по 4 роки ув’язнення, а Віктор Горбунов – 3 роки.



Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Катерину Гандзюк, який і спричинив її смерть. Водночас, адвокати вважають причетними до вбивства Каті: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

Дивіться відео 24 каналу про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк:

Зеленський підписав закони про імпічмент і реформу прокуратури

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 1032 про реформу прокуратури у понеділок, 23 вересня. Чинним він стане після публікації в офіційних виданнях уряду та Верховної Ради. Спікер Дмитро Разумков підписав цей закон вранці цього ж дня, а голосували депутати за документ 19 вересня.

Це цікаво: Хто з депутатів найчастіше ходить на роботу: статистика за перший місяць Ради

Законопроєкт із реєстраційним номером 1032 вніс до Ради Президент України Володимир Зеленський.

Реформа прокуратури: головне

Генпрокуратуру мають перейменувати в "Офіс генерального прокурора". Генпрокурор повинен мати вищу юридичну освіту – це вимога. Генпрокурор отримує право звільняти прокурорів Офісу генпрокурора та адміністративних посадовців без жодних погоджень з Радою прокурорів. До того це було обов’язковим. У штаті прокуратури з 15 тисяч осіб залишиться 10 тисяч. Військові прокуратури ліквідовуються. Регіональні прокуратури мають стати обласними, місцеві – окружними. Водночас передбачена можливість створення спеціалізованих прокуратур. ​Прокурори, які хочуть залишитись, повинні пройти атестацію – її проводять спеціальні кадрові комісії. Для Офісу генпрокурора та обласних прокуратур їх створить сам генпрокурор.

Окрім того, глава держави пропонує зупинити діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року та фактично звільнити чинних членів КДКП. Важливо й те, що закон закладає основи для електронного документообігу, який має витіснити паперову тяганину.

Важливо: "САП не чіпаємо": Комітет Ради вніс важливі поправки до проєкту закону про реформу прокуратури

Дивіться відео: Реформа прокуратури: що зміниться

Також у понеділок, 23 вересня, Володимир Зеленський підписав закон про імпічмент президента. Нардепи підтримали законопроєкт 1012 в цілому 10 вересня. А 19 вересня документ підписав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Детальніше: Процедура імпічменту президента: що змінилось

Зауважимо, що після голосування у першому читанні депутати Верховної Ради упродовж 2 тижнів могли подати поправки до законопроєкту. Однак нардепи проголосували за те, щоб одразу голосувати за законопроєкт про імпічмент в цілому і не чекати.

Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

Як відбуватиметься імпічмент?

Імпічмент буде позасудовим конституційним процесом. Його можуть застосувати у разі скоєння президентом державної зради або іншого злочину. Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання нардепів, підписане більшістю Ради.

Подання Верховної Ради про вчинений президентом злочин; Голосування Ради за оголошення початку процедури імпічменту і створення тимчасової комісії (необхідно 300 +1 голос); Формування тимчасової слідчої комісії; Комісія проводить розслідування факту та обставин злочину; Слідча комісія готує і подає до Ради висновки і пропозиції щодо проведеного розслідування; Розгляд Радою висновків комісії за участі президента, голови та суддів КСУ, голів ВСУ та ГПУ і уповноваженої ВРУ з прав людини; Рада голосує за подання висновків ТСК та результатів обговорення до ВСУ та КСУ (голосування таємне, потрібно 300 +1 голос); ВСУ та КСУ розглядають подання Верховної Ради; Рада ухвалює рішення про усунення президента з поста (голосування таємне, потрібно 338 і більше голосів); Президент втрачає повноваження після оголошення про це голови парламенту.

У разі, якщо Рада не підтримає процедуру імпічменту президента, голова парламенту оголошує про припинення процедури та повноважень тимчасової слідчої комісії, а ще він від імені парламенту просить вибачення у президента.



Як відбувається імпічмент президенту / інфографіка 24 каналу

Олігарха Жеваго викликали в ДБР для вручення підозри

Мовиться про народного депутата ВР попереднього скликання та директора гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго. Його викликали на допит у Державне бюро розслідувань і мають намір повідомити про підозру. Про це повідомили на офіційному сайті ГПУ.

До теми: Жеваго у рейтингу найбагатших людей світу Forbes у березні 2019 був на 1511 місці з капіталом у 1,5 мільярда доларів

У ГПУ зазначили, що Костянтин Жеваго зобов'язаний з'явитися 27 вересня 2019 року об 11 годині в кабінет у Державне бюро розслідувань. Жеваго планують вручити письмове повідомлення про підозру. А поруч із цим і допитати як підозрюваного.

Хто такий Костянтин Жеваго?Народився 1974 року. За фахом економіст, кандидат наук. З початку 90-х почав активну банківську та бізнесову діяльність і в 34 роки став першим українським мільярдером, що вивів свою компанію на Лондонську фондову біржу.



Костянтин Жеваго – народний депутат шести скликань поспіль, із 1998 року. Однак на виборах 21 липня 2019 року у 150 мажоритарному окрузі в Полтавській області програв кандидату від партії "Слуга народу" Олексію Мовчану.

Коротко про справу, у якій Жеваго буде підозрюваним

НБУ 17 грудня 2015 року відкликав ліцензію банку "Фінанси та Кредит", власником якого був тоді нардеп Ради й виконавчий директор гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго. Ще ж і надто – НБУ має намір відсудити у Жеваго рефінансування банку – 1,45 мільярда гривень.

5 серпня 2019 року перший заступник директора ДБР Ольга Варченко розповіла, що Жеваго перевіряють щодо причетності до злочинної схеми розтрати 2,5 мільярда гривень із банку "Фінанси і Кредит".

Варченко повідомила, що слідчі дії тривають, аби "притягти до відповідальності усіх учасників злочинної схеми".

Кримінальна справа щодо ексголови СБУ Грицака

Печерський райсуд Києва визнав неправомірною бездіяльність ГПУ щодо заяви ТОВ "Інженерна група "Арей". І зобов'язав ГПУ розпочати кримінальне провадження за цією заявою щодо дій колишнього керівника Служби Безпеки України Василя Грицака.

Нагадаємо, звільнення Грицака з посади голови СБУ депутати підтримали на першому ж засіданні нової Ради

У повідомленні мовиться, що "за фактом державної зради Василя Грицака Генпрокуратура розпочинає кримінальне провадження". Грицак начебто ігнорував вимогу ексначальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка про звільнення від рейдерського захоплення території оборонного підприємства.

Зауважимо, що у серпня Солом'янський райсуд Києва зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Василя Грицака за фактом хабарництва та зловживання службовим становищем.



Що відомо про Василя Грицака? Це український військовий, генерал армії, "Герой України", екскерівник СБУ (з липня 2015 до серпня 2019). Також був керівником Антитерористичного центру при СБУ та членом РНБО.



У травні 2019 Грицак подав заяву на звільнення, Рада попереднього скликання цю заяву не схвалила. Однак Грицак пішов у відпустку і реально обов'язки голови СБУ виконував призначений президентом Іван Баканов. Той згодом СБУ й очолив

.

Зеленський запустив масштабний антикорупційний флешмоб

Президент Зеленський записав чергове відеозвернення у фейсбуці. У ньому він закликав українців власними силами боротися з корупцією і не закривати на неї очі.

Читайте також: У "Слузі народу" прокоментували політичний скандал у США за участі України

Настав час для найбільш масштабного флешмобу, у якому може взяти участь кожен українець. Для цього не треба записувати ніяких відео, не потрібно ставити хештегів. Потрібно лише одне – жити за законом,

– наголосив Зеленський.

"Шлях України до успіху – це дорога з двостороннім рухом. Ми як влада працюватимемо чесно. Але ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі", – зазначив президент.

Відеозвернення Зеленського до українців:

Глава держави додав, що відтепер кожен громадянин може повідомити про корупційні дії, зателефонувавши на гарячу лінію НАБУ.

Вимагають хабар? Пропонують "відкат"? Будь ласка, не мовчіть! Кожен з вас може почати змінювати країну вже сьогодні,

– підсумував Зеленський.

І закликав українців стати "акціонерами нової України".