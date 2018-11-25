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      Главные новости 25 ноября: агрессия РФ в Азовском море и президент Латвии на Донбассе

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      Главные новости 25 ноября
      Главные новости 25 ноября / Коллаж 24 канала

      Российский корабль протаранил украинский буксир вблизи Керченского моста на Азовском море. Президент Латвии посетил Донбасс: убедился в реалиях необъявленной Россией войны. Лидеры Евросоюза одобрили соглашение о Brexit. Такими были главные новости воскресенья, 25 ноября, в Украине и мире.

      Эскалация в Азовском море

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      Утром 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

      Военный корабль РФ протаранил украинский буксир (осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика):

      В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

      Позже стало известно, что российские корабли перекрыли арки под Крымским мостом и заблокировали Керченский пролив.

      корабель блокада Керченської протокитаран український корабель Росія Азовське море

      Российское судно блокирует Керченский пролив

      Кроме этого, РФ подняла в небо свои истребители, военные вертолеты России начали сопровождение украинских судов.

      Россия направила истребители в Керченский пролив:

      Несмотря на это, командование Военно-морских сил Украины заверило, что украинские судна продолжат выполнять поставленную перед ними задачу.

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      Около 19:00 украинские военные сообщили об угрозах с российской стороны, а уже через час стало известно, что РФ применила оружие против кораблей ВМС ВСУ.

      На выходе из Керченского пролива россияне применили оружие против корабля ВМС Украины. На борту есть раненый. Силы ВМС ВСУ разворачивают меры помощи, – сообщил представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

      Впоследствии эту информацию подтвердили в Военно-морских силах. По словам украинских военных, в результате был поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск".

      "Катер потерял ход, есть раненые. Оружие применяется на поражение", – отмечают в ВМС.

      Около 22: 00 росСМИ сообщили о том, что якобы украинские суда возвращаются в Бердянск.

      В связи с последними событиями президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет.

      Президент Латвии посетил Донбасс

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      Раймондс Вейонис, президент Латвии, посетил район проведения Операции Объединенных сил, чтобы воочию убедиться, что российские оккупанты ведут необъявленную войну не только с украинскими военными, но и против мирного населения.

      Президент Латвийской Республики встретился с начальником штаба и первым заместителем Командующего объединенных сил Валерием Залужным с целью получения актуальной информации по ситуации в районе ООС.

      Особое внимание посвятили во время встречи характеру и особенностям ООС и в целом вопросам безопасности в регионе.

      Несмотря на Минские договоренности, российская сторона продолжает нагнетать ситуацию на востоке Украины и не заинтересована в прекращении боевых действий,
      – подчеркнул Залужный.

      "Господин Вейонис осмотрел разрушенные россиянами жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры", – говорится в сообщении штаба ООС.

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      Кроме того, президент Латвийской Республики посетил одну из воинских частей, где познакомился с условиями жизни и бытом военных, лично встретился и общался с ними.

      Лидеры Евросоюза одобрили соглашение о Brexit

      В воскресенье, 25 ноября, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока.

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      Соответствующее заявление сделал глава Европейского совета Дональд Туск.

      "ЕС-27 одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию относительно будущих отношений между ЕС и Великобританией", – заявил он.

      Что такое Brexit?
      Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      В Украине объявили штормовое предупреждение

      Водителям следует быть бдительными, поскольку 26 ноября в Украине объявили штормовое предупреждение.

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      Так, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий.

      Там будет падать снег и мокрый снег, местами сильный снег, на дорогах – гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед.

      В "Укравтодоре" попросили киевлян не пользоваться 26 ноября собственными автомобилями и оставить их дома, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Конфликт в Азовском море Украина – Россия Вооруженные Силы Украины Brexit Непогода в Украине Война на Донбассе Латвия Водный транспорт Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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