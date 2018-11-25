Российский корабль протаранил украинский буксир вблизи Керченского моста на Азовском море. Президент Латвии посетил Донбасс: убедился в реалиях необъявленной Россией войны. Лидеры Евросоюза одобрили соглашение о Brexit. Такими были главные новости воскресенья, 25 ноября, в Украине и мире.

Эскалация в Азовском море

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Утром 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Военный корабль РФ протаранил украинский буксир (осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика):

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Позже стало известно, что российские корабли перекрыли арки под Крымским мостом и заблокировали Керченский пролив.

Российское судно блокирует Керченский пролив

Кроме этого, РФ подняла в небо свои истребители, военные вертолеты России начали сопровождение украинских судов.

Россия направила истребители в Керченский пролив:

Несмотря на это, командование Военно-морских сил Украины заверило, что украинские судна продолжат выполнять поставленную перед ними задачу.

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Около 19:00 украинские военные сообщили об угрозах с российской стороны, а уже через час стало известно, что РФ применила оружие против кораблей ВМС ВСУ.

На выходе из Керченского пролива россияне применили оружие против корабля ВМС Украины. На борту есть раненый. Силы ВМС ВСУ разворачивают меры помощи, – сообщил представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Военно-морских силах. По словам украинских военных, в результате был поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск".

"Катер потерял ход, есть раненые. Оружие применяется на поражение", – отмечают в ВМС.