Захват украинских кораблей в Азовском море является актом ведения агрессивной войны РФ – Луценко

Агрессивные действия и нападение на украинские катера и буксир пограничными кораблями России можно расценивать как акт агрессии согласно определению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, Военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны ООС подняты по тревоге

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"Совместно с СБУ осуществлена регистрация и проводятся неотложные следственные действия по акту ведения агрессивной войны Российской Федерацией (ст 437 УКУ)", – говорится в сообщении Луценко.

Он также заявил, что захват украинских кораблей является актом агрессии согласно резолюции Генассамблеи ООН.

"Осуществленный пограничным кораблем РФ таран рейдового буксира “Яны Капу” и захват катеров ВМС Украины подпадает под признаки акта агрессии согласно определению приведенного в пункте d) статьи 3 Резолюции 3314 (ХХІХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, а именно: акт агрессии – это, в частности, нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства", – сообщил Луценко.

Напомним, два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в воскресенье, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. Впоследствии в Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив. Позже стало известно, что украинские корабли захвачены спецназом РФ, а среди украинских военных есть раненые. Однако в России сообщили, что украинские корабли вернулись в Бердянск.