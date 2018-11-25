Головні новини 25 листопада: агресія РФ на Азовському морі і президент Латвії на Донбасі
Російський корабель протаранив український буксир поблизу Керченського мосту на Азовському морі. Президент Латвії відвідав Донбас: пересвідчився у реаліях неоголошеної Росією війни. Лідери Євросоюзу схвалили угоду про Brexit. Такими були головні новини неділі, 25 листопада, в Україні та світі.
Ескалація в Азовському морі
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Вранці 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. Інцидент трапився, коли два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.
Військовий корабель РФ протаранив український буксир (обережно, на відео присутня нецензурна лексика):
Своєю чергою, у Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
Пізніше стало відомо, що російські кораблі перекрили арки під Кримським мостом та заблокували Керченську протоку.
Російське судне блокує Керченську протоку
Окрім цього, РФ підняла у небо свої винищувачі, а військові гвинтокрили Росії розпочали супровід українських суден.
Росія направила винищувачі до Керченської протоки:
Попри це командування Військово-морських сил України запевнило, що українські судна продовжать виконувати поставлене перед ними завдання.
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Близько 19:00 українські військові повідомили про погрози з боку російської сторони, а вже за годину стало відомо, що РФ застосувала зброю проти кораблів ВМС ЗСУ.
На виході з Керченської протоки росіяни застосували зброю проти корабля ВМС України. На борту є поранений. Сили ВМС ЗСУ розгортають заходи допомоги, – повідомив представник президента України в АР Крим Борис Бабін.
Згодом цю інформацію підтвердили у Військово-морських силах. За словами українських військових, у результаті було пошкоджено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ".
"Катер втратив хід, є поранені. Зброя застосовується на ураження", – наголошують у ВМС.
Близько 22:00 росЗМІ повідомили про те, що начебто українські судна повертаються у Бердянськ.
У зв'язку з останніми подіями президент України Петро Порошенко терміново скликав військовий кабінет.
Президент Латвії відвідав Донбас
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Раймондс Вейоніс, президент Латвії, відвідав район проведення Операції Об’єднаних сил, щоб на власні очі переконатися, що російські окупанти ведуть неоголошену війну не лише з українськими військовими, а й проти мирного населення.
Президент Латвійської Республіки зустрівся з начальником штабу та першим заступником Командувача об'єднаних сил Валерієм Залужним з метою отримання актуальної інформації щодо ситуації в районі ООС.
Особливу увагу присвятили під час зустрічі характеру та особливостям ООС та загалом питанням безпеки у регіоні.
Попри Мінські домовленості, російська сторона продовжує нагнітати ситуацію на сході України і не зацікавлена у припиненні бойових дій,
– наголосив Залужний.
"Пан Вейоніс оглянув зруйновані росіянами житлові будинки, інтернат, лікарню та інші споруди соціальної інфраструктури", – йдеться у повідомленні штабу ООС.
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Окрім того, президент Латвійської Республіки відвідав одну з військових частин, де познайомився з умовами життя та побутом військових, особисто зустрівся та спілкувався з ними.
Лідери Євросоюзу схвалили угоду про Brexit
У неділю, 25 листопада, лідери 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали угоду про вихід Великої Британії з блоку.
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Відповідну заяву зробив глава Європейської ради Дональд Туск.
"ЄС-27 схвалили угоду про вихід та політичну декларацію щодо майбутніх відносин між ЄС і Великобританією", – заявив він.
Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.
В Україні оголосили штормове попередження
Водіям слід бути пильними, оскільки 26 листопада в Україні оголосили штормове попередження.
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Так, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов.
Там падатиме сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг, на дорогах – ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь.
В "Укравтодорі" попросили киян не користуватись 26 листопада власними автомобілями та залишити їх вдома, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.