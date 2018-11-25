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      Головні новини 25 листопада: агресія РФ на Азовському морі і президент Латвії на Донбасі

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      Головні новини 25 листопада
      Головні новини 25 листопада / Колаж 24 Каналу

      Російський корабель протаранив український буксир поблизу Керченського мосту на Азовському морі. Президент Латвії відвідав Донбас: пересвідчився у реаліях неоголошеної Росією війни. Лідери Євросоюзу схвалили угоду про Brexit. Такими були головні новини неділі, 25 листопада, в Україні та світі.

      Ескалація в Азовському морі

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      Вранці 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. Інцидент трапився, коли два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Військовий корабель РФ протаранив український буксир (обережно, на відео присутня нецензурна лексика): 

      Своєю чергою, у Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Пізніше стало відомо, що російські кораблі перекрили арки під Кримським мостом та заблокували Керченську протоку.

      корабель блокада Керченської протокитаран український корабель Росія Азовське море
      Російське судне блокує Керченську протоку

      Окрім цього, РФ підняла у небо свої винищувачі, а військові гвинтокрили Росії розпочали супровід українських суден.

      Росія направила винищувачі до Керченської протоки:

      Попри це командування Військово-морських сил України запевнило, що українські судна продовжать виконувати поставлене перед ними завдання.

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      Близько 19:00 українські військові повідомили про погрози з боку російської сторони, а вже за годину стало відомо, що РФ застосувала зброю проти кораблів ВМС ЗСУ.

      На виході з Керченської протоки росіяни застосували зброю проти корабля ВМС України. На борту є поранений. Сили ВМС ЗСУ розгортають заходи допомоги, – повідомив представник президента України в АР Крим Борис Бабін.

      Згодом цю інформацію підтвердили у Військово-морських силах. За словами українських військових, у результаті було пошкоджено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ".

      "Катер втратив хід, є поранені. Зброя застосовується на ураження", – наголошують у ВМС.

      Близько 22:00 росЗМІ повідомили про те, що начебто українські судна повертаються у Бердянськ.

      У зв'язку з останніми подіями президент України Петро Порошенко терміново скликав військовий кабінет.

      Президент Латвії відвідав Донбас

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      Раймондс Вейоніс, президент Латвії, відвідав район проведення Операції Об’єднаних сил, щоб на власні очі переконатися, що російські окупанти ведуть неоголошену війну не лише з українськими військовими, а й проти мирного населення.

      Президент Латвійської Республіки зустрівся з начальником штабу та першим заступником Командувача об'єднаних сил Валерієм Залужним з метою отримання актуальної інформації щодо ситуації в районі ООС.

      Особливу увагу присвятили під час зустрічі характеру та особливостям ООС та загалом питанням безпеки у регіоні.

      Попри Мінські домовленості, російська сторона продовжує нагнітати ситуацію на сході України і не зацікавлена у припиненні бойових дій,
      – наголосив Залужний.

      "Пан Вейоніс оглянув зруйновані росіянами житлові будинки, інтернат, лікарню та інші споруди соціальної інфраструктури", – йдеться у повідомленні штабу ООС.

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      Окрім того, президент Латвійської Республіки відвідав одну з військових частин, де познайомився з умовами життя та побутом військових, особисто зустрівся та спілкувався з ними.

      Лідери Євросоюзу схвалили угоду про Brexit

      У неділю, 25 листопада, лідери 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали угоду про вихід Великої Британії з блоку.

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      Відповідну заяву зробив глава Європейської ради Дональд Туск.

      "ЄС-27 схвалили угоду про вихід та політичну декларацію щодо майбутніх відносин між ЄС і Великобританією", – заявив він.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      В Україні оголосили штормове попередження

      Водіям слід бути пильними, оскільки 26 листопада в Україні оголосили штормове попередження. 

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      Так, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов.

      Там падатиме сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг, на дорогах – ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь.

      В "Укравтодорі" попросили киян не користуватись 26 листопада власними автомобілями та залишити їх вдома, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

       

      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини України Новини Росії Новини політики Збройні Сили України Brexit Негода в Україні Війна на Донбасі Латвія Водний транспорт Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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