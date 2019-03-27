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      Главные новости 27 марта: взрывы в Кропивницком, акции "Нацкорпуса" и произвол ФСБ в Крыму

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      Новости Украины сегодня 27 марта 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 27 марта / Фото из открытых источников

      Кропивницкий всколыхнуло несколько взрывов на газовой заправке, не менее трех пострадавших. "Нацкорпус" устроил новые акции – поехали в имение Медведчука и встретили Порошенко в Виннице. В оккупированном Крыму ФСБ проводит массовые обыски у крымских татар, более 20 задержанных. Кабмин определился с количеством весенних призывников. Такими были главные новости среды, 27 марта, в Украине и мире.

      Взрывы в Кропивницком

      На одной из газовых заправок Кропивницкого 27 марта прогремели несколько взрывов. Вместе с ними вспыхнул пожар. Об этом активно пишут жители города в соцсетях – рассказывают, что было слышно до 6 взрывов.

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      Однако по предварительным данным, на улице Киевской взорвалась 1 цистерна с газом. На место прибыли 10 пожарных машин, 47 спасателей и скорая помощь. Пожар охватил 200 квадратных метров. Горят 10 легковых авто, 4 грузовика и крыша рядом стоящего здания. В направлении места инцидента перекрыли дорогу.

      Представитель местных чрезвычайников отказалась комментировать ситуацию 24 каналу. Представитель Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что в результате инцидента пострадали 3 человека: 2 чрезвычайников и водитель газовоза.


      Фото с места взрывов в Кропивницком

      В некоторых домах и школе №20 взрывной волной выбило окна. Некоторые микрорайоны города остались без света. Кроме того, возникают проблемы с мобильной связью.


      Фото с места взрыва и пожара на газовой заправке в Кропивницком

      Очевидец происшествия Сергей рассказал, что на газовой заправке обычно была одна стационарная емкость с газом и несколько тягачей с бочками. Вблизи заправки были грузовики с дизельным топливом.

       

      "Нацкорпус" снова устраивает акции

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      Активисты "Нацкорпуса" в очередной раз протестуют. Однако одной лишь "встречей" Порошенко в Виннице сейчас не ограничились.

      У Медведчука

      Члены партии "Национальный корпус" приехали домой к Виктору Медведчуку – главе политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", куму президента России Владимира Путина.

      Перед этим активисты пикетировали здание СБУ с требованиями наказать Медведчука.


      Активисты пришли к СБУ

      Какие требования "Нацкорпус" передал представителю СБУ:

      • Проверить, есть ли признаки уголовных преступлений в визите и переговорах Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко с руководством России, состоявшихся 22 марта в РФ.
      • Ответить на основании чего Медведчук осуществлял прямые перелеты в Россию? Ведь с 25 октября 2015 года Госавиаслужба прекратила прямое авиасообщение Украины с Россией.
      • Инициировать заключение под стражу и арест имущества Медведчука, чтобы предотвратить его побег или возможное влияния на свидетелей. Это связано с делом о вероятной госизмене Медведчука и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которую ГПУ открыла 5 февраля.

      Почему Медведчук и Бойко поехали в Россию?22 марта политики недалеко от Москвы встретились с российским премьером Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили как российско-украинские отношения, так и экономические вопросы, в частности контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Генпрокурор Юрий Луценко уже пообещал открыть дело по факту незаконного пересечения границы Бойко и Медведчуком.

      Что известно о возможной госизмене Медведчука?В феврале ГПУ открыла уголовное производство по факту государственной измены Медведчука. Все потому, что на съезде политической организации "Украинский выбор – право народа" Медведчук заявил о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс".

      Вся правда про Виктора Медведчука: смотрите видео

      Журналисты успели приехать к дому Медведчука первыми. Им спецназовцы сразу же устроили полный обыск авто и проверку документов.


      Спецназовцы обыскивают журналистов

      А вот возле въезда в имение Медведчука собрались около 30 молодых людей спортивного телосложения в камуфляже без опознавательных знаков. Заметив камеры, эти молодые люди зашли на территорию поместья политика. Они отказались разговаривать с журналистами.


      Неизвестные возле имения Медведчука

      "Нацкорпус" прибыл к имению кума Путина уже потом. Там активисты обрисовали краской забор и зажгли файеры. Один из них забросили за забор. На этом завершили свою акцию.

      Смотрите видеотрансляцию с места пикета под домом Медведчука:

      "Нацкорпус" встретил Порошенко в Виннице

      Активисты не устают "встречать" Президента Украины Петра Порошенко в городах, в которые он приезжает в пределах своей предвыборной кампании. На этот раз неспокойно было Виннице. Колонна активистов пыталась прорваться к месту, где гарант встречался с избирателями. Между ними и правоохранителями произошли столкновения, в результате трех человек забрали в участок.

      Что известно про "Национальный корпус"?Украинская политическая партия, которая появилась 14 октября 2016 года после объединения общественного движения "Честные дела" и общественной организации "Патриот Украины". Основой политсилы стали активисты ОО Гражданский Корпус "Азов", бывшие военные полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Белецкий.

      Активисты пришли с уже традиционными плакатами, на этот раз к некоторым из них прикрепили отрезанные свинные головы.


      Активисты принесли отрезанные свинные головы

      Взяли также и плакаты с уже известными лозунгами

      Сами участники акции сообщают, что она была официально зарегистрирована, полиция знала, однако к месту выступления Порошенко их все равно не пропустили. Место проведения встречи Порошенко с избирателями – площадь Василия Стуса – взяли под усиленную охрану, там работали несколько сотрудников полиции. Местные издания сообщают, что протестующих также собралось несколько сотен.

      Видео с Telegram-канала "Нацкорпуса"


      Между активистами и правоохранителями произошли столкновения / Источник: Telegram "Нацкопуса"


      Избитый участник акции / Источник: Telegram "Нацкопусу"

      В отделе коммуникаций полиции Винницкой области сообщили, что на участие в сегодняшней встрече Порошенко с избирателями заявлено около 15 тысяч человек. В результате столкновений полиция задержала трех человек.

      27 марта в ходе проведения массовых мероприятий полиция задержала трех человек, которые применили к полицейским газ раздражающего действия, пиротехнические средства, бросали в стражей порядка камни,
      – сообщили там.

      Задержанных доставили в Главное управление Нацполиции в Винницкой области. Под стены здания пришли активисты "Нацкорпуса", требуя их отпустить.

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      Регулярные акции протеста и "встречи" Порошенко в разных городах Украины в пределах его предвыборного тура активисты начали после обнародования журналистами проекта "Наши деньги" коррупционных схем в "Укроборонпроме". Началось из столицы. Несколько активистов "Национальных дружин" и "Национального корпуса" прибыли 3 марта в Козин под Киевом, чтобы пикетировать здание сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского. С тех пор протесты националистов набирают обороты.

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковський вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.

      Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения ими путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала. Гладковский носил фамилию Свинарчук, впрочем, в 2014 году сменил его на фамилию матери.

      ФСБ устроила массовые обыски в оккупированном Крыму

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      В Крыму вспыхнула новая волна преследований, контролируемая оккупантами. Российская ФСБ, полиция и гвардия провели не менее 25 обысков в домах подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Общественное объединение "Крымская солидарность" сообщила, что в первую очередь речь идет о крымских татарах. При этом адвокатов на места обысков не допускают.

      Арестованы по меньшей мере 20 человек. Известно, что арестованных более 20. Все они – крымские татары. Также известно, что в Каменке между жителями и силовиками произошла стычка.

      Напомним, защитники арестованных и осужденных по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированными по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечал, что преследуемые в этом деле русскими – преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, которые исповедуют ислам.

      "Крымская солидарность" опубликовала видео с места одного из обысков:

      Весенний призыв

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      В апреле-июне 2019 года к украинской армии призовут 18 752 граждан Украины. Из них больше всего пополнят ряды Вооруженных сил Украины – 9 тысяч человек.

      В Нацгвардию направят 5152 человек, в Госпогранслужбы – 4 тысячи, в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 марта.

      Кроме того, на одного призывника выделят 3 935 гривен и 13 копеек. Из них 3842 гривен – для выплаты помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу. Еще 93 гривны и 13 копеек предусмотренные на подготовку и проведение призыва. Общий объем расходов для проведения призыва – 73,79 миллиона гривен.

      Как действовать, когда пришла повестка?Призывники, которые получили повестку, обязаны прибыть на призывной участок в срок, указанный в повестке. Неполучение повестки с каким-либо причинам не является основанием для игнорирования призыва. Поэтому сразу после начала нового призыва военнообязанным гражданам дается 10 дней на явку в военный комиссариат. Причинами неявки в военкомат могут считаться только такие форс-мажорные ситуации, как стихийное бедствие, болезнь призывника или смерть близкого родственника. Любые другие причины являются недостаточно весомыми и могут быть приравнены к уклонению от армии.

      Отметим, срок службы – до 18 месяцев. Для украинцев с высшим образованием магистра (специалиста) – до 12 месяцев. Началом военной службы по призыву считается день направления военнослужащих в воинскую часть из районного военного комиссариата.

      Если призывник не явился в указанное время и место либо не сообщил комиссариату об изменении места жительства, законом предусмотрена административная и уголовная ответственность.

      Вакарчук обратился к украинцам перед выборами, чтобы "не по приколу"

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      Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал видеообращение. В нем певец призвал ответственно голосовать на выборах президента.

      Святослав Вакарчук отметил, что будущее нельзя выиграть в лотерею и будущее, и выборы президента – это "не прикол".

      Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать,
      – добавил он.

      Вакарчук призвал не "убивать мечту" и выполнить свой гражданский долг: проголосовать на выборах президента 31 марта.

      Святослав Вакарчук призвал украинцев ответственно голосовать на президентских выборах: смотрите видео

      Сергей Жадан поддержал "флешмоб" Вакарчука. Он у себя на Facebook-странице выложил фото с хэштегом #ГолосуюНепоПриколу.



      Как будут проходить выборы президента Украины

      У Зеленского не замедлили с ответом. Его команда решила посмеяться по этому поводу в своем стиле. Отметим, недавно социальные сети подорвало видео, как Юлия Тимошенко решила стать "ближе к народу" за 2 недели до голосования на президентских выборах. Она похвасталась покупкой хот-дога на одной из автозаправок недалеко от Славянска в Донецкой области.

      "Чтобы не быть "ПО Приколу", решили быть серьезными, как все", – подписал фото Зеленский, сделав недвусмысленный намек.

       

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      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Крымские татары Петр Порошенко Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Кропивницкого Национальный корпус Винница Святослав Вакарчук ФСБ Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме Протесты Виктор Медведчук ГСЧС Полиция Взрыв
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