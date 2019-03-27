Головні новини 27 березня: вибухи у Кропивницькому, акції "Нацкорпусу" та свавілля ФСБ у Криму

Кропивницький сколихнуло кілька вибухівна газовій заправці, щонайменше троє постраждалих. "Нацкорпус" влаштував нові акції – поїхали до маєтку Медведчука та зустріли Порошенка у Вінниці. В окупованому Криму ФСБ проводить масові обшуки у кримських татар, понад 20 затриманих. Кабмін визначився із кількістю весняних призовників. Такими були головні новини середи, 27 березня, в Україні та світі.

Вибухи у Кропивницькому

На одній із газових заправок Кропивницького 27 березня прогриміли кілька вибухів. Разом з ними спалахнула пожежа. Про це активно пишуть жителі міста у соцмережах – розповідають, що було чутно до 6 вибухів.

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Однак за попередніми даними, на вулиці Київській вибухнула 1 цистерна з газом. На місце прибули 10 пожежних машин, 47 рятувальників та швидка. Пожежа охопила 200 квадратних метрів. Горять 10 легкових авто, 4 вантажівки і дах поруч розташованої будівлі. У напрямку місця інциденту перекрили дорогу.

Речниця місцевих надзвичайників відмовилась коментувати ситуацію 24 каналу. Речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив, що внаслідок інциденту постраждали 3 людей: 2 надзвичайників та водій газовоза.



Фото з місця вибухів у Кропивницькому

У деяких помешканнях та школі №20 вибуховою хвилею вибило вікна. Деякі мікрорайони міста залишилися без світла. Окрім того, виникають проблеми із мобільним зв'язком.



Фото з місця вибуху та пожежі на газовій заправці у Кропивницькому

Очевидець події Сергій розповів, що на газовій заправці зазвичай була одна стаціонарна ємність із газом та кілька тягачів з бочками. Поблизу заправки були вантажівки з дизельним пальним.



"Нацкорпус" знову влаштовує акції

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Активісти "Нацкорпусу" вкотре протестують. Однак однією лише "зустріччю" Порошенка у Вінниці сьогодні не обмежились.

У Медведчука

Члени партії "Національний корпус" приїхали додому до Віктора Медведчука – голови політради "Опозиційної платформи – За життя", кума президента Росії Володимира Путіна.

Перед цим активісти пікетували будівлю СБУ з вимогами покарати Медведчука.



Активісти прийшли до СБУ

Які вимоги "Нацкорпус" передав представнику СБУ:

Перевірити, чи є ознаки кримінальних правопорушень у візиті і переговорах Медведчука та кандидата у президенти України Юрія Бойка з керівництвом Росії, що відбулися 22 березня в РФ.

Відповісти, на підставі чого Медведчук здійснював прямі перельоти до Росії? Адже з 25 жовтня 2015 року Державіаслужба припинила пряме авіасполучення України з Росією.

Ініціювати взяття під варту та арешт майна Медведчука, щоб запобігти його втечі або можливого впливу на свідків. Це пов’язано зі справою щодо ймовірної держзради Медведчука та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яку ГПУ відкрила 5 лютого.

Чому Медведчук і Бойко поїхали в Росію?22 березня політики неподалік Москви зустрілися з російським прем’єром Дмитром Медведєвим. Сторони обговорили як російсько-українські взаємини, так і економічні питання, зокрема контракт на транзит російського газу через територію України. Генпрокурор Юрій Луценко вже пообіцяв відкрити справу за фактом незаконного перетину кордону Бойком та Медведчуком.

Що відомо про ймовірну держзраду Медведчука?У лютому ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом державної зради Медведчука. Усе тому, що на з'їзді політичної організації "Український вибір – право народу" Медведчук заявив про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас".

Вся правда про Віктора Медведчука: дивіться відео

Журналісти встигли приїхати до будинку Медведчука першими. Їм спецпризначенці відразу ж влаштували повний обшук авто та перевірку документів.



Спецпризначенці обшукують журналістів

А ось біля в’їзду до маєтку Медведчука зібрались близько 30 молодиків спортивної статури в камуфляжі без розпізнавальних знаків. Помітивши камери, ці молодики зайшли на територію маєтку політика. Вони відмовилися розмовляти з журналістами.



Невідомі біля маєтку Медведчука

"Нацкорпус" прибув до маєкту кума Путіна вже згодом. Там активісти обмалювали фарбою паркан та запалили фаєри. Один із них закинули за паркан. На цьому завершили свою акцію.

Дивіться відеотрансляцію з місця пікету під будинком Медведчука:

"Нацкорпус" зустрів Порошенка у Вінниці

Активісти не втомлюються "зустрічати" Президента України Петра Порошенка у містах, до яких він приїжджає у межах своєї передвиборчої кампанії. Цього разу неспокійно було Вінниці. Колона активістів намагалась прорватись до місця, де гарант зустрічався із виборцями. Між ними та правоохоронцями виникли сутички, в результаті трьох осіб забрали до відділку.

Що відомо про "Національний корпус"?Українська політична партія, яка з’явилася 14 жовтня 2016 року після об'єднання громадського руху "Чесні справи" і громадської організації "Патріот України". Основою політсили стали активісти ГО Цивільний Корпус "Азов", колишні військові полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань. Лідером партії є Андрій Білецький.

Активісти прийшли із вже традиційними плакатами, цього разу до деяких з них прикріпили відрізані свинячі голови.



Активісти принесли відрізані свинячі голови



Взяли також і плакати із вже відомими гаслами

Самі учасники акції повідомляють, що вона була офіційна зареєстрована, поліція знала, однак до місця виступу Порошенка їх все одно не пропустили. Місце проведення зустрічі Порошенка із виборцями – Площа Василя Стуса – взяли під посилену охорону, там працювали кількасот співробітників поліції. ісцеві видання повідомляють, що протестувальників також зібралося кілька сотень.

Відео із Telegram-каналу "Нацкорпусу"



Між активістами та правоохоронцями виникли сутички/ Джерело: Telegram "Нацкопусу"



Побитий учасник акції/ Джерело: Telegram "Нацкопусу"

У відділі комунікацій поліції Вінниччини, що на участь у сьогоднішній зустрічі Порошенка з виборцями заявлено близько 15 тисяч осіб. В результаті сутичок поліція затримала трьох осіб.

27 березня під час проведення масових заходів поліція затримала трьох осіб, які застосували до поліцейських газ дратівної дії, піротехнічні засоби, кидали в правоохоронців каміння,

– повідомили там.

Затриманих доставили до Головного управління Нацполіції у Вінницькій області. Під стіни будівлі прийшли активісти "Нацкорпусу", вимагаючи їх відпустити.

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Регулярні акції протесту та "зустрічі" Порошенка у різних містах України в межах його передвиборчого туру активісти розпочали після оприлюднення журналістами проекту "Наші гроші" корупційних схем в "Укроборонпромі". Почалось зі столиці. Кількасот активістів "Національних дружин" та "Національного корпусу" прибули 3 березня до Козина під Києвом, щоб пікетувати будинок сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. З того часу протести націоналістів набирають обертів.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з’ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



Згідно з даними розслідування, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських , Букіна та інших фігурантів скандалу. Гладковський мав прізвище Свинарчук, утім, у 2014 році змінив його на прізвище матері.

ФСБ влаштувала масові обшуки в окупованому Криму

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У Криму спалахнула нова хвиля переслідувань, контрольована окупантами. Російська ФСБ, поліція та гвардія провели щонайменше 25 обшуків в будинках підозрюваних в участі в діяльності забороненої в Росії релігійної організації "Хізб ут-Тахрір". Громадське об'єднання "Кримська солідарність" повідомила, що насамперед мова йде про кримських татар. При цьому адвокатів на місця обшуків не допускають.

Арештовані щонайменше 20 людей. Відомо, що заарештованих понад 20. Усі вони – кримські татари. Також відомо, що у Кам'янці між мешканцями та силовиками відбулася сутичка.

Нагадаємо, захисники заарештованих і засуджених по так званій "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначав, що переслідувані у цій справі росіянами – переважно кримські татари, а також є українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

"Кримська солідарність" опублікувала відео з місця одного із обшуків:

Весняний призов

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У квітні-червні 2019 до української армії призвуть 18 752 громадян України. З них найбільше поповнять лави Збройних сил України – 9 тисяч осіб.

До Нацгвардії скерують 5 152 осіб, до Держприкордонслужби – 4 тисячі, до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 27 березня.

Окрім того, на одного призовника виділять 3 935 гривень і 13 копійок. З них 3 842 гривень – для виплати допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу. Ще 93 гривні і 13 копійок передбачені на підготовку та проведення призову. Загальний обсяг видатків для проведення призову – 73,79 мільйона гривень.

Як діяти, коли прийшла повістка?Призовники, які отримали повістку, зобов'язані прибути до призовної дільниці в термін, зазначений у повістці. Неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. Тому одразу після початку нового призову військовозобов'язаним громадянам дається 10 днів на явку у військовий комісаріат. Причинами неявки до військкомату можуть вважатися лише такі форс-мажорні ситуації, як стихійне лихо, хвороба призовника або смерть близького родича. Будь-які інші причини є недостатньо вагомими і можуть бути прирівняні до ухилення від армії.

Зазначимо, термін служби – до 18 місяців. Для українців з вищою освітою магістра (спеціаліста) – до 12 місяців. Початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовців до військової частини із районного (міськрайонного) військового комісаріату.

Якщо призовник не з'явився у визначений час і місце або не повідомив комісаріат про зміну місця проживання, законом передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Вакарчук звернувся до українців перед виборами, щоб "не по приколу"

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Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записав відеозвернення. У ньому співак закликав відповідально голосувати на виборах президента.

Святослав Вакарчук наголосив, що майбутнє не можна виграти в лотерею і майбутнє та вибори президента – це "не прикол".

Тисячі наших співвітчизників, в тому числі молодих людей, віддавали своє життя і віддають прямо зараз для того, щоб ми з вами могли вільно обирати,

– додав він.

Вакарчук закликав не "вбивати мрію" та виконати свій громадянський обов‘язок: проголосувати на виборах президента 31 березня.

Святослав Вакарчук закликав українців відповідально голосувати на президентських виборах: дивіться відео

Сергій Жадан підтримав "флешмоб" Вакарчука. Він у себе на Facebook-сторінці виклав фото з хештегом #ГолосуюНепоПриколу.





Як відбуватимуться вибори президента України

У Зеленського не забарилися із відповіддю. Його команда вирішила покепкувати з цього приводу у своєму стилі. Зазначимо, нещодавно соціальні мережі підірвало відео, як Юлія Тимошенко вирішила стати "ближчою до народу" за 2 тижні до голосування на президентських виборах. Вона похвалилася покупкою хот-дога на одній з автозаправок неподалік від Слов'янська у Донецькій області.

"Щоб не бути "ПО Приколу", вирішили бути серйозними, як всі", – підписав фото Зеленський, зробивши недвозначний натяк.