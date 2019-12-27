Главные новости 27 декабря: "Газпром" выплатил Украине 3 миллиарда долга и авиакатастрофа в Алма

Российский "Газпром" заплатил украинскому "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов долга. В Казахстане разбился самолет авиакомпании Bek Air: погибли 12 человек, десятки пострадавших. Такими были главные новости 27 декабря.

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Победа Украины над "Газпромом"

Российская компания "Газпром" наконец выплатила украинскому "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов. Все средства уже перечислены на счета Украины.

Так, Украина получила 2.918 миллиарда долларов США от "Газпрома" во исполнение решения Стокгольмского арбитража!

– сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Президент Владимир Зеленский назвал возвращение денег российским газовым монополистом большой победой для Украины.

Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны – большая. Деньги уже на украинских счетах,

– подчеркнул Зеленский.

О возвращении миллиардного долга договорилась стороны еще 20 декабря в Минске. Согласно подписанному там протоколу, украинская сторона должна отозвать иски из судов на 12 миллиардов долларов, а также требования об аресте активов и имущества российского "Газпрома". В то же время Антимонопольный комитет Украины должен отказаться от претензий к российской компании на 7,4 миллиарда долларов.

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После выполнения всех этих условий "Газпром" и "Нафтогаз" должны заключить договор о транзите российского газа в Европу на 10 лет. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что переговоры о транзите газа еще продолжаются. Украине и России может понадобиться несколько дней, чтобы прийти к согласию в вопросе нового контракта.

Почему "Газпром" был должен деньги Украине?

Украинский "Нафтогаз" и российский "Газпром" начали судиться еще в 2014 году. Российская компания потребовала от Украины выплатить 56 миллиардов долларов за отказ от принципа "бери или плати", по которому "Нафтогаз" обязан выкупать фиксированные объемы газа. Зато требования украинской стороны вкладывались в 44 миллиарда долларов.

В декабре 2017 года "Нафтогаз" выиграл арбитраж против "Газпрома" в деле о поставках газа. Также украинская компания добилась уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз согласно его фактических потребностей в импорте газа с 52 миллиардов кубических метров до 5 миллиардов кубометров.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил еще один иск "Нафтогаза" к "Газпрому" на недостаточный объем транзита. Украинская компания добилась компенсации в 4,67 миллиарда долларов.

Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Из-за пени сумма долга "Газпрома" превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывался возвращать Украине деньги.

Страшная авиакатастрофа в Казахстане

Утром 27 декабря Казахстан всколыхнула страшная новость. Разбился самолет авиакомпании "Бек Эйр", выполнявший внутренний рейс по марштруту Алматы-Нур-Султан.

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После вылета из аэропорта самолет исчез с радаров. Впоследствии стало известно, что он потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора. Авария произошла вблизи города Алматы в районе поселка Альмерек Талгарского района.

Смотрите видео о катастрофе в Казахстане:

Что известно о погибших и пострадавших?

На борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира. Во время авиакатастрофы погибли 12 человек. Среди них –выпускающая редактор издания Informburo.kz Данная Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаро. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил национальный траур по погибшим.

Еще 49 пассажиров рейса попали в больницы, из них 18 – в тяжелом состоянии.

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Фото с места авиакатастрофы возле Алматы / tengrinews.kz

Что известно о пострадавших украинцах?

На борту были двое украинцев – Юрий и Яна Сон. Они выжили во время страшного падения и находятся в больнице в шоковом состоянии.

Особы в сознании. Находятся в шоковом состоянии. Имеют компрессионные переломы позвонков без нарушения проводимости головного мозга. Состояние стабильное,

– сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Также украинцы во время катастрофы потеряли свои паспортные документы, поэтому МИД оказывает им помощь. Также в больнице их уже посетили родственники.



Спасательная операция на месте крушения пассажирского самолета в Казахстане

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Причины авиакатастрофы

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр назвал предварительные версии авиакатастрофы. Окончательные установит специальная техническая комиссия.

Дважды самолет коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы. Это либо ошибка пилота, либо технические причины,

– заявил Скляр.

После старшей авиакатастрофы деятельность авиакомпании Bek Air и все полеты лайнеров Fokker-100 в стране временно прекратили.

Что известно об авиакомпании Bek Air?

Основанная в 1999 году и является первым в Казахстане лоукостером, осуществляющим регулярные внутренние и международные рейсы. Парк компании состоит из семи самолетов типа Fokker-100. Они были выпущены компанией из Нидерландов, которая обанкротилась в 1996 году.

В ГБР новый глава: кто заменил Трубу

Президент Владимир Зеленский утром 27 декабря уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности Ирину Венедиктову.

Ирина Венедиктова – доктор юридических наук и депутат Верховной Рады от "Слуги народа". В парламенте возглавляла правовой комитет. В 2015 году она подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины, но провалила участие в конкурсе. Больше о новой Ирине Венедиктовой – читайте здесь.

Смена руководства ГБР связана с законом о перезапуске бюро. Его Зеленский подписал 24 декабря. Этот закон прекратил досрочно полномочия Трубы и его заместителей в ГБР. Нового директора выберут на конкурсе. До тех пор выполнять его обязанности будет Венедиктова.

Кроме того, отныне директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и несет всю ответственность за результаты деятельности ведомства. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет уволить.

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Труба после известия об увольнении поблагодарил всех за профессиональную работу и отметил, что работой ГБР сегодня можно гордиться. По его словам, впереди перед ГБР будет немало вызовов, но ведомство с ними справится.

Благодаря вере в то, что мы делаем, вопреки многим факторам, политическому влиянию, в Украине заработал новый правоохранительный орган, которым мы можем гордиться. Убежден, что ценности нашей команды, главная из которых – независимость, будет сохранена, а следователи профессионально раскрывают преступления,

– подчеркнул Труба.

В то же время он добавил, что ГБР работает ради того, чтобы привлечь виновных к ответственности, невзирая на должности, связи и ресурсы.

Советы для зимнего отдыха

Сезон активного отдыха и выходных начался! В Украину в ближайшие дни вернется холодная зимняя погода. А уже на выходных 28-29 декабря в большинстве областей выпадет снег, а температура воздуха опустится до -2-4 градусов. Сперва такая погода будет царить в западных областях, где температура воздуха опустится до -2-3 градусов. Потом морозы и шквалы ветра распространятся по всей Украине.

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На Новый Год 2020 погода вообще удивит украинцев. Вместо лапатого снега и морозов во все области придет потепление с плюсовой температурой. Лишь в Карпатах возможны легкие снегопады и минусы на термометрах.

Это хороший шанс, чтобы поехать в горы и покататься на лыжах. Мы подобрали для вас лучшие места, где можно дешево и с удовольствием покататься. Среди них горнолыжные курорты:

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Катание на лыжах в горах / иллюстративное фото