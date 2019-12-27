Головні новини 27 грудня: "Газпром" виплатив Україні 3 мільярди боргу та авіакатастрофа в Алмати

Російський "Газпром" виплатив українському "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів боргу. У Казахстані розбився літак авіакомпанії Bek Air: загинули 12 осіб, десятки постраждалих. Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив тимчасовою виконувачкою обов'язків Ірину Венедіктову. Такими були головні новини 27 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Перемога України над "Газпромом"

Російська компанія "Газпром" нарешті виплатила українському "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів. Усі кошти вже перераховані на рахунки України.

Так, Україна отримала 2.918 мільярда доларів США від "Газпрому" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу!

– повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Цікаво: Чому Росія одночасно з транзитом не уклала договір на поставку газу

Президент Володимир Зеленський назвав повернення грошей російським газовим монополістом великою перемогою для України.

Ще одна перемога. Для когось, може, й маленька. А для країни – велика. Гроші вже на українських рахунках,

– наголосив Зеленський.

Про повернення мілярдного боргу домовилась сторони ще 20 грудня у Мінську. Згідно з підписаним там протоколом, українська сторона має відкликати позови з судів на 12 мільярдів доларів, а також вимоги про арешт активів та майна російського "Газпрому". Водночас Антимонопольний комітет України повинен відмовитися від претензій до російської компанії на 7,4 мільярда доларів.

Важливо: Контракт про транзит газу: Кабмін опублікував текст протоколу зустрічі

Після виконання усіх цих умов "Газпром" та "Нафтогаз" мають укласти договір про транзит російського газу до Європи на 10 років. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, що переговори про транзит газу ще тривають. Україні та Росії може знадобитись кілька днів, аби дійти згоди у питанні нового контракту.

Чому "Газпром" був винен гроші Україні?

Український "Нафтогаз" і російський "Газпром" почали судитися ще в 2014 році. Російська компанія вимагала від України виплатити 56 мільярдів доларів за відмову від принципу "бери або плати", за яким "Нафтогаз" зобовʼязаний викуповувати фіксовані обсяги газу. Натомість вимоги української сторони вкладалися в 44 мільярди доларів.

У грудні 2017 року "Нафтогаз" виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також українська компанія домоглася зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу – з 52 мільярдів кубічних метрів до 5 мільярдів кубометрів.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив ще один позов "Нафтогазу" до "Газпрому" на недостатній обсяг транзиту. Українська компанія домоглася компенсації у 4,67 мільярда доларів.

Відтак за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку та транзит газу – "Газпром" мав доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.

Через пеню сума боргу "Газпрому" перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовлявся повертати Україні гроші.

Страшна авіакатастрофа в Казахстані

Вранці 27 грудня Казахстан сколихнула страшна новина. Розбився літак авіакомпанії "Бек Ейр", що виконував внутрішній рейс за марштрутом Алмати – Нур-Султан.

Важливо: Зеленський відреагував на смертельну авіакатастрофу в Казахстані

Після вильоту з аеропорту літак зник з радарів. Згодом стало відомо, що він втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав біля житлового сектора. Аварія трапилася поблизу міста Алмати в районі селища Альмерек Талгарського району.

Дивіться відео про катастрофу в Казахстані:

Що відомо про загиблих і постраждалих?

На борту літака перебувало п'ять членів екіпажу і 93 пасажири. Під час авіакатастрофи загинули 12 осіб. Серед них –випускова редакторка видання Informburo.kz Дана Круглова та голова ради генералів Казахстану Рустем Кайдаро.

Ще 49 пасажирів рейсу потрапили у лікарні, з них 18 – у важкому стані.

До теми: Повний список загиблих і постраждалих під час авіакатастрофи у Казахстані

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив національну жалобу за загиблими.



Фото з місця авіакатастрофи біля Алмати / tengrinews.kz

Що відомо про постраждалих українців?

На борту також були двоє українців – Юрій та Яна Сон. Вони вижили під час цього страшного падіння і перебувають у лікарні в шоковому стані.

Особи при тямі. Перебувають у шоковому стані. Мають компресійні переломи хребців без порушення провідності головного мозку. Стан стабільний,

– сказав директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Також українці під час катастрофи втратили свої паспортні документи, тож МЗС надає їм допомогу. Також у лікарні їх вже відвідали родичі.



Рятувальна операція на місці катастрофи пасажирського літака в Казахстані

​Дізнайтеся більше: Паніка, крики, плач дітей, – розповідь пасажирів, які вижили у авіакатастрофі в Казахстані

Причини авіакатастрофи

Заступник прем’єр-міністра Казахстану Роман Скляр назвав попередні версії авіакатастрофи. Остаточні встановить спеціальна технічна комісія.

Двічі літак торкнувся хвостом злітно-посадкової смуги. Це або помилка пілота, або технічні причини,

– заявив Скляр.

Після старшної авіакатастрофи діяльність авіакомпанії Bek Air та всі польоти лайнерів Fokker-100 в країні тимчасово припинили.

Що відомо про авіакомпанію Bek Air? Заснована в 1999 році і є першим у Казахстані лоукостером, які здійснює регулярні внутрішні та міжнародні рейси. Парк компанії складається з семи літаків типу Fokker-100. Вони були випущені компанією з Нідерландів, яка збанкрутувала у 1996 році.

У ДБР нова очільниця: хто замінив Трубу

Президент Володимир Зеленський вранці 27 грудня звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив тимчасовою виконувачкою обов'язків Ірину Венедіктову.

Ірина Венедіктова – доктор юридичних наук і депутатка Верховної Ради від "Слуги народу". У парламенті очолювала правовий комітет. У 2015 році вона подавала свою кандидатуру на посаду судді Верховного суду України, але провалила участь в конкурсі. Більше про нову Ірину Венедіктову – читайте тут.

Зміна керівництва ДБР пов'язана із законом про перезапуск бюро. Його Зеленський підписав 24 грудня. Цей закон і принив достроково повноваження Труби і його заступників у ДБР. Нового директора виберуть на конкурсі. До тих пір виконувати його обов'язки буде Венедіктова.

Окрім того, відтепер директор ДБР отримає повноваження одноосібного прийняття рішень і нестиме усю відповідальність за результати діяльності відомства. Якщо вони будуть незадовільними, його можна буде звільнити.

Біографія: Що відомо про Романа Трубу – ексдиректора Державного бюро розслідувань

Труба після звістки про звільнення подякував усім за професійну роботу та наголосив, що роботою ДБР сьогодні можна пишатися. За його словами, попереду перед ДБР буде чимало викликів, але відомство з ними впорається.

Завдяки вірі в те, що ми робимо, всупереч багатьом факторам, політичному впливу, в Україні запрацював новий правоохоронний орган, яким ми можемо пишатися. Переконаний, що цінності нашої команди, головна з яких – незалежність, буде збережено, а слідчі професійно розкриватимуть злочини,

– підкреслив Труба.

Водночас він додав, що ДБР працює заради того, аби притягнути винних до відповідальності, незважаючи на їх посади, зв'язки та ресурси.

Поради для зимового відпочинку

Сезон активного відпочинку та вихідних розпочався! В Україну найближчими днями повернеться холодна зимова погода. А вже на вихідних 28-29 грудня у більшості областей випаде сніг, а температура повітря опуститься до -2-4 градусів. Спершу така погода пануватиме у західних областях, де температура повітря опуститься до -2-3 градусів. Потім морози та шквали вітру поширяться по всій Україні.

Цікаво: Новий рік-2020 за кордоном: де зустріти у Європі

На Новий Рік 2020 погода взагалі неабияк здивує українців. Замість лапатого снігу та морозів в усі області прийде потепління з плюсовою температурою. Лише у Карпатах можливі легкі снігопади і мінуси на термометрах.

Це хороший шанс, аби поїхати у гори та покататися на лижах. Ми підібрали для вас найкращі місця, де можна дешево і з задоволенням покататись. Серед них гірськолижні курорти:

Славське;

Красія;

Плай;

Пилипець;

Драгобрат;

Ізкі;

Бескид;

Орявчик-Звенів.



Катання на лижах у горах / ілюстративне фото