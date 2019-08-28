Главные новости за 28 августа: Обвал дома в Дрогобыче, Вышинского выпустили из-под стражи

В Дрогобыче в одном из многоэтажных домов обвалилась стена. Руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского освободили из-под стражи под личное поручительство. В Печерском районном суде Киева избрали меру пресечения главе Министерства здравоохранения времен Януковича Раисе Богатыревой. Что готовит новая Рада. Такими были главные новости 28 августа.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня

Дрогобычская трагедия

В ночь на 28 августа в Дрогобыче в одном из подъездов жилого многоэтажного дома полностью обвалилась стена – с первого по четвертый этаж. Сначала была версия, что это взорвался газ, однако впоследствии ее отвергли спасатели, поскольку в соседних квартирах все стекла остались целыми.

Обратите внимание! Звук приближался, стал четким и выразительным, – пострадавшая о минутах перед обвалом в Дрогобыче

В результате трагедии 2 человека погибли (это мужчина и женщина: сначала под завалами нашли одного погибшего человека, а уже утром спасатели обнаружили под завалами еще одно тело). Еще 7 находятся в больницах – спасателям удалось спасти 6 человек, а один самостоятельно обратился за медицинской помощью. Между тем под завалами остаются 4 человека, в том числе 5-летний ребенок. Спасатели через образовавшиеся в результате завала дыры планируют запустить камеры для наблюдения за ними.

Место обвала дома в Дрогобыче

Жители дома, где произошел инцидент, рассказывают, что здание находилось в ненадлежащем состоянии, а на стенах появлялись трещины.

Дом 61-го года, натуральная "хрущевка". Уже не раз это было слышно. Когда проезжала какая-то большая грузовая машина, то было слышно в доме, что он весь трясется. Постоянно в подвалах вода стоит. Скорее всего, это было подтопление и просто осел грунт,

– отметил мужчина, назвавшийся Иваном.

Кроме того, стало известным, что помещение первого этажа обустроила себе парикмахерская и, вероятно, снесла несущие стены.

На трагедию уже отреагировал президент Владимир Зеленский. В частности, он обнародовал версию, что дом обвалился из-за изношенности деревянного перекрытия. Украинский гарант пояснил, что жилой фонд, особенно в небольших городах, находится в основном в неудовлетворительном состоянии и о капитальном ремонте там не слышали еще с советских времен.

Кроме того, Дрогобычу предложил помощь Львов.

"Львов готов предоставить всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Также предложил помочь техникой или другими ресурсами для скорейшей ликвидации последствий и стабилизации ситуации с жилыми домами, которые размещаются рядом с местом обвала", – заявил львовский мэр Андрей Садовый.

Как спасатели ликвидируют последствия обвала дома в Дрогобыче: смотрите видео

Также оба политика выразили соболезнования семьям погибшим.

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Освобождение из-под стражи Вышинского

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Об изменении меры пресечения просили его адвокаты. Заметим, что Вышинского подозревают в государственной измене.

Теперь, согласно решению судей, Вышинский должен будет являться по требованию суда, не общаться со свидетелями по своему уголовному делу, сообщать об изменении места своего жительства и работы. Журналист согласился на эти требования.

Кроме того, паспорт Вышинского все еще останется в прокуратуре. Однако, его защита будет подавать ходатайство и требовать вернуть ему документ.

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По словам пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган, освобождение Вышинского состоялось в рамках обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной в формате "35 на 35". Также она опубликовала заявление на согласие в участии в процессе обмена, которое Вышинский, по ее словам, подписал.

Подтверждаю свое добровольное участие в процессе взаимного освобождения лиц и готовность к перемещению за пределы Украины (...) Заявляю сознательно, по доброй памяти и воле, без давления или принуждения в отношении меня,

– написал пророссийский журналист в заявлении, датированном 28 августа 2019 года.



Пост Ларисы Сарган в Facebook/ Скриншот

Лариса Сарган удалила свое сообщение через час после опубликования.

Некоторые СМИ сообщают, что Вышинского после освобождения из-под ареста могут обменять на украинского политзаключенного, журналиста Романа Сущенко.

Адвокат Сущенко Марк Фейгин отметил, что с формальной юридической точки зрения, не может быть никаких препятствий для обмена Вышинского на Сущенко, кроме двух решений судов. Потому что Сущенко подписал согласие на отбывание наказания в Украине. Если 2 суда относительно его отправления уже состоялись, то тогда нет никаких проблем.

Вместе с тем, защитник добавил, что Вышинский является элементом большого списка из 30 человек, поэтому его освобождение – это часть большой договоренности. Но обменять один на один – это уже будет похоже на какую-то избирательность

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Богатырева оказалась в СИЗО

В Печерском районном суде Киева избрали меру пресечения главе Министерства здравоохранения времен Януковича Раисе Богатыревой – 60 дней содержания под стражей или залог в размере 6 миллионов гривен.

Правда, экс-министр юстиции Елена Лукаш уже заявила, что залог внесет избранный депутат от "Оппоблока" Вадим Новинский.

По словам Богатыревой, она выехала за пределы страны, когда еще не было подозрения.

Поэтому говорить, что я скрывалась, нет оснований. Ни одного дня за этот период не была на территории Автономной Республики Крым. Хочу сказать прокурору, что Крым – это украинская территория

– заявила бывшая глава Министерства здравоохранения.

Суд избрал меру пресечения Раисе Богатыревой

С биографией Раисы Богатыревой Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Первый день новой Рады: что будет происходить

29 августа состоится первое заседание Верховной Рады VIII созыва. В этот день депутаты планируют избрать главу Верховной Рады, его заместителей, премьер-министра Украины и сформировать Кабмин. Кроме того, депутаты будут выбирать председателей, заместителей, секретарей и членов комитетов. Будет также утвержден календарный план работы первой сессии. В общем в повестке дня – 21 пункт.

Также во время первого заседания должны рассмотреть несколько законопроектов, которые касаются комитетов, распределения должностей в комитетах по принципу д'Ондта (принцип пропорционального представительства), оптимизации деятельности комитетов и соотношения предметов их деятельности со сферами деятельности министерств, а также перечень и количественный состав комитетов.

В то же время в повестке дня есть пункты, которые звучат так: "о коалиции депутатских фракций в ВРУ 9-го созыва" и "о внеочередном послании Президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины".



Повестка дня первого заседания Верховной Рады 9 созыва/ Фото: "Украинская правда"



Повестка дня первого заседания Рады/ Фото: "Украинская правда"

Кроме того, в "Слуге народа" заявили, что они готовят 465 инициатив о внесении изменений в Конституцию Украины в той или иной части.

Вопрос заключается в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу. Я думаю, что эти инициативы есть, мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду. Определяем, какие из них будут определены президентом как приоритетные, и на базе этого уже будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты, и что будет принимать Верховная Рада,

– заявил на брифинге представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

По его словам, многие инициативы не найдут поддержки в Раде, потому что это вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу, тех, кто сидит на потоках.

"Мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, этому будет сопротивление", – добавил избранный парламентарий.

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Истерика Скабеевой из-за украинского "Карателя"

На российском пропагандистском телевидении возник ажиотаж из-за яркой речи командира взвода 28-й бригады Вооруженных сил Украины Виктора Егорова по кличке "Каратель". Четкую патриотическую позицию защитник Украины озвучил в интервью "24 каналу".

Чтобы постоянно быть в тонусе, нужно верить в победу! Рано или поздно мы точно зайдем в Донецк, Луганск и Крым. Что меня мотивирует? Признаюсь, мне нравится воевать. Спрашивают, маньяк ли я? Конечно, нет! Потому что я убиваю не людей, а врагов! Это моя обязанность – защищать. Подобно тому, когда нападают на пост, человек в карауле должен применить оружие. Не потому, что он хочет убить человека, а потому что защищает,

– заявил он.

Также он пообещал, что обязательно повесит в освобожденном Донецке или Луганске флаг с вышитым трезубцем, который ему вручили волонтеры.

Конечно, эту пылкую речь обсудили и в пропагандистской программе "60 минут" на канале "Россия 1", где ведущей является известная пропагандистка Ольга Скабеева. И что интересно, смелые слова украинца ее сильно разозлили.

"Я просто покажу вам господина Егорова. Это тот человек, которого боится Зеленский! И это представитель той массы националистической, которая не даст завершить войну на Донбассе!"– подчеркнула она.

Как пропагандисты отреагировали на заявление "Карателя": смотрите видео