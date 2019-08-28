Головні новини за 28 серпня: Обвал будинку у Дрогобичі, Вишинського випустили з-під варти

У Дрогобичі в одному з багатоповерхових будинків обвалилася стіна. Керівника "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського звільнили з-під варти під особисту поруку. У Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід очільниці Міністерства охорони здоров'я часів Януковича Раїсі Богатирьовій. Що готує нова Рада. Такими були головні новини 28 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні

Дрогобицька трагедія

Уночі проти 28 серпня у Дрогобичі в одному з під'їздів житлового багатоповерхового будинку повністю обвалилася стіна – з першого по четвертий поверх. Спершу була версія, що це вибухнув газ, проте згодом її відкинули рятувальники, оскільки у сусідніх квартирах усі шибки залишилися цілими.

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У результаті трагедії 2 людини загинули (це чоловік і жінка: спочатку під завалами знайшли одну загиблу особу, а вже взранку рятувальники виявили під завалами ще одне тіло). Ще 7 перебувають у лікарнях – рятувальникам вдалося врятувати 6 осіб, а одна самостійно звернулася за медичною допомогою. Натомість під завалами залишаються 4 людини, зокрема 5-річна дитина. Рятувальники через дірки, що утворилися внаслідок завалу, планують запустити камери для спостереження за ними.

Місце обвалу будинку в Дрогобичі

Мешканці будинку, де стався інцидент, розповідають, що будівля перебувала у недбалому стані, а на стінах вже з'являлися тріщини.

Будинок 61-го року, натуральна "хрущовка". Вже не раз то було чути. Коли проїжджала якась велика вантажна машина, то було чути в будинку, що він весь трясеться. Постійно в підвалах вода стоїть. То, скорше всього, що це було підтоплення та просто осів ґрунт,

– зазначив чоловік, що назвався Іваном.

Окрім того, стало відомим, що приміщення першого поверху переоблаштувала собі перукарня і, ймовірно, знесла несучі стіни.

На трагедію вже відреагував президент Володимир Зеленський. Зокрема, він оприлюднив версію, що будинок завалився через зношеність дерев’яного перекриття. Український гарант пояснив, що житловий фонд, особливо в невеликих містах, перебуває здебільшого у незадовільному стані та про капітальний ремонт там не чули ще з радянських часів.

Крім того, Дрогобичу запропонував допомогу Львів.

"Львів є готовим надати всю необхідну медичну допомогу потерпілим. Також запропонував допомогти технікою чи іншими ресурсами для якомога швидшої ліквідації наслідків і стабілізації ситуації з житловими будинками, що розміщуються поряд з місцем обвалу", – заявив львівський мер Андрій Садовий.

Як рятувальники ліквідують наслідки завалу будинку в Дрогобичі: дивіться відео

Також обидва політики висловили співчуття родинам загиблим.

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Звільнення з-під варти Вишинського

Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському. Про зміну запобіжного заходу просили його адвокати. Зауважимо, що Вишинського підозрюють у державній зраді.

Тепер, згідно з рішенням суддів, Вишинський повинен буде з'являтися на вимогу до суду, не спілкуватися зі свідками у своїй кримінальній справі, повідомляти про зміну місця свого проживання та роботи. Журналіст погодився на ці вимоги.

Крім того, паспорт Вишинського все ще залишиться в прокуратурі. Проте, його захист буде подавати клопотання та вимагати повернути йому документ.

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За словами речниці ГПУ Лариси Сарган, звільнення Вишинського відбулося у межах обміну утримуваних осіб між Росією та Україною у форматі "35 на 35". Також вона опублікувала заяву на згоду в участі у процесі обміну, яку Вишинський, за її словами, підписав.

Підтверджую свою добровільну участь в процесі взаємного звільнення осіб і готовність до переміщення за межі України (...) Заявляю свідомо, за доброї пам'яті та волі, без тиску або примусу щодо мене,

– написав проросійський журналіст у заяві, датованій 28 серпня 2019 року.



Допис Лариси Сарган на Facebook/ Скріншот

Лариса Сарган видалила свій допис через годину після опублікування.

Деякі ЗМІ повідомляють, що Вишинського після звільнення з-під арешту можуть обміняти на українського політв'язня, журналіста Романа Сущенка.

Адвокат Сущенка Марк Фейгін зауважив, що з формального юридичного погляду, не може бути жодних перешкод для обміну Вишинського на Сущенка, крім двох рішень судів. Тому що Сущенко підписав згоду на відбування покарання в Україні. Якщо 2 суди щодо його відправки вже відбулися, то тоді немає жодних проблем.

Водночас захисник додав, що Вишинський є елементом великого списку з 30 осіб, тому його звільнення – це частина великої домовленості. Але обміняти один на один – це вже буде схоже на якусь вибірковість

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Богатирьова опинилася в СІЗО

У Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід очільниці Міністерства охорони здоров'я часів Януковича Раїсі Богатирьовій – 60 днів тримання під вартою, або застава у розмірі 6 мільйонів гривень.

Щоправда, екс-міністерка юстиції Олена Лукаш уже заявила, що заставу внесе обраний депутат від "Опоблоку" Вадим Новинський.

За словами Богатирьової, вона виїхала за межі країни, коли ще не було підозри.

Тому казати, що я переховувалась немає підстав. Жодного дня за цей період не була на території Автономної Республіки Криму. Хочу сказати прокурору, що Крим – це українська територія

– заявила колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я.

Суд обрав запобіжний захід Раїсі Богатирьовій

З біографією Раїси Богатирьової Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

Перший день нової Ради: що відбуватиметься

29 серпня відбудеться перше засідання Верховної Ради IX скликання. Цього дня депутати планують обрати голову Верховної Ради, його заступників, прем'єр-міністра України та сформувати Кабмін. Окрім того, депутати обиратимуть голів, заступників, секретарів і членів комітетів. Буде також затверджено календарний план роботи першої сесії. Загалом у порядку денному – 21 пункт.

Також під час першого засідання мають декілька законопроектів, що стосуються комітетів, розподілу посад у комітетах за принципом д'Ондта (принцип пропорційного представництва), оптимізації діяльності комітетів і співвідношення предметів їх діяльності зі сферами діяльності міністерств, а також перелік і кількісний склад комітетів.

Водночас у порядку денному є пункти, які звучать так: "про коаліції депутатських фракцій у ВРУ 9-го скликання" та "про позачергове послання Президента України про внутрішнє та зовнішнє становища України".



Порядок денний першого засідання Верховної Ради 9 скликання/ Фото: "Українська правда"



Порядок денний першого засідання Ради/ Фото: "Українська правда"

Крім того, у "Слузі народу" заявили, що вони готують 465 ініціатив про внесення змін до Конституції України у тій чи іншій частині.

Питання полягає в тому, наскільки вони за рівнем готовності наближаються до ідеалу. Я думаю, що ці ініціативи є, ми зараз визначаємо черговість їх внесення до Верховної Ради. Визначаємо, які з них будуть визначені президентом як пріоритетні та на базі цього уже формуватимемо перелік того, над чим працюватимуть комітети, і що прийматиме Верховна Рада,

– заявив на брифінгу представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

За його словами, багато з ініціатив не знайдуть підтримки у Раді, тому що це речі, які дають можливість вигнати, якщо взяти економічну сферу, тих, хто сидить на потоках.

"Ми хочемо закрити всі корупційні бюджетні дірки. Звичайно, це матиме супротив", – додав обраний парламентар.

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Істерика Скабеєвої через українського "Карателя"

На російському пропагандистському телебаченні виник ажіотаж через яскраву промову командира взводу 28-ї бригади Збройних сил України Віктора Єгорова на псевдо "Каратель". Чітку патріотичну позицію захисник України озвучив в інтерв'ю "24 каналу".

Щоб постійно бути в тонусі, треба вірити в перемогу! Рано чи пізно ми точно зайдемо в Донецьк, Луганськ та Крим. Що мене мотивує? Зізнаюсь, мені подобається воювати. Запитують, чи я – маніяк? Звісно, ні! Бо я вбиваю не людей, а ворогів! Це мій обов'язок – захищати. Подібно до того, коли нападають на пост, людина в караулі має застосувати зброю. Не тому, що вона хоче вбити людину, а тому що захищає,

– заявив він.

Також він пообіцяв, що обов'язково повісить у звільненому Донецьку або Луганську прапор з вишитим тризубом, який йому вручили волонтери.

Звісно, цю палку промову обговорили й у пропагандистській програмі "60 минут" на каналі "Россия 1", де ведучою є відома пропагандистка Ольга Скабеєва. І що цікаво, сміливі слова українця її надто розлютили.

"Я просто покажу вам пана Єгорова. Це та людина, яку боїться Зеленський! І це представник тієї маси націоналістичної, яка не дасть завершити війну на Донбасі!" – наголосила вона.

Як пропагандисти відреагували на заяву "Карателя": дивіться відео