Главные новости 28 декабря: заявление Епифания о переносе Рождества и взрыв автобуса в Египте

Митрополит Епифаний рассказал, что Православная церковь Украины может праздновать Рождество не 7 января, а 25 декабря, если на это согласятся украинцы. В Египте взорвался автобус с туристами, два человека погибли. В РФ вновь отличились дерзкими заявлениями относительно освобождению украинских моряков. Львовянин Олег Скавыш попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Когда ПЦУ может перенести празднование Рождества

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал, что новосозданная Православная церковь Украины может праздновать Рождество не 7 января, а по новому григорианскому календарю 25 декабря, если на это согласится украинский народ.

Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ,

– отметил глава ПЦУ

По его словам, пока трудно предсказать, сколько лет нужно для того, чтобы Украина перешла на празднование Рождества 25 декабря.

"Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", – подытожил Епифаний.

Добавим, что Православная церковь Украины продолжает пополняться новыми общинами. Так, 28 декабря в новосозданную церковь перешли 3 прихода УПЦ Московского патриархата в Винницкой области.

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Из-за таких переходов прихожан, в Киеве УПЦ Московского патриархата должны провести епархиальное собрание священнослужителей в поддержку митрополита Онуфрия. Формальная их задача – публичное выражение поддержки митрополиту Онуфрию, однако практика подобных собраний обусловлена ​​процессом переходов приходов УПЦ МП под юрисдикцию Православной церкви Украины. В частности, УПЦ МП надеется "подавить" процессы переходов тематической информационной кампанией.

Взрыв автобуса с туристами в Египте

В Египте, проезжая мимо пирамиды Гизы, был взорван туристический автобус. В результате взрыва погибли по меньшей мере два человека и десять получили ранения.

В Египте взорвался автобус

Известно, что в автобусе находились 14 туристов из Вьетнама, и двое из них – погибли. Ранения получили также двое египтян (водитель и гид).

Как сообщают местные власти, взрывчатка была заложена рядом с дорогой, а не в самом автобусе.

BREAKING NEWS: Suspected terror attack on a bus full of tourists near the Pyramids of Giza. At least two killed and 17 injured. #Cairo #Egypt (via @nieuwsschrijver) pic.twitter.com/JasoEBGS2P — Resistance43v3r (@resist43v3r) 28 грудня 2018 р.

Дерзкие заявления РФ относительно пленных украинских моряков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают захваченных в нейтральных водах Черного моря украинских моряков военнопленными.

Военнопленных здесь нет. Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идет следствие. Мы не можем постоянно отслеживать, как идет следствие. Но я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных. Никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет,

– сказал Песков.

Он добавил, что "речь идет о деле, которое расследует нарушение государственной границы РФ иностранными гражданами".

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Впоследствии, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмануэль Макрон выступили с совместным заявлением об освобождении украинских моряков, которые находятся в плену РФ. Также, они призвали РФ обеспечить свободный и беспрепятственный транзит для всех кораблей через Керченский пролив.

В ответ на такое заявление лидеров ЕС в России отличились грубым заявлением. В частности, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин "посоветовал" Меркель и Макрону следить за своими делами, и предостерег их от критики и вмешательства в дела России, из-за требований освободить украинцев.

Что касается требования освобождения моряков – есть национальное законодательство РФ, ведется следствие, решение должен вынести суд. Думаю, лидерам двух демократических европейских стран хорошо известно, что вмешательство кого бы то ни было, несмотря на занимаемые должности, в процесс правосудия – это не просто недопустимо, но и может быть предметом внимания правоохранительных органов. Хотелось бы предостеречь от таких заявлений в адрес нашей страны, входящей в Совет Европы, и национальное законодательство которой отвечает всем стандартам международного права,

– заявил он.

Российский политик дерзко добавил, что вместо того, чтобы критиковать ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму, Меркель и Макрон "должны разобраться в ситуации в своих странах".

Как украинские моряки попали в российский плен?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

Отметим, что отец пленного моряка Василия Сороки Виктор рассказал журналистам 24 канала, что они тяжело переживали задержание сына, потому что после его захвата 25 ноября, почти 20 дней не было никакой информации от него.

За месяц плена в РФ моряк только раз смог позвонить жене. После – ни одного звонка, лишь изредка письма.

Последние новости, которые мы имеем, это информация от адвокатов. Сыну сняли гипс с левой руки, у него поражения левого плеча, не работает рука, но надеемся, что все будет хорошо,

– отметил отец Виктор Сорока.

Он добавил, что сейчас немного стало легче, ведь есть некоторая информация об украинских моряках. Однако, Виктор Сорока подчеркнул, что "очень переживает за судьбу наших детей".

Смотрите комментарий отца пленного моряка Василия Сороки – Виктора:

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Кроме того, координатор защитников украинских военнопленных Николай Полозов рассказал, что с некоторыми моряками в РФ проводили так называемые "камерные разговоры", чтобы они признали "свою вину".

"Моряки неоднократно заявляли, что к ним приходили оперативники ФСБ. С некоторыми проводилась внутрикамерная разработка: то есть, когда с ними общался заключенный, с которым они сидят. И это происходило в форме таких бесед, лучше признать вину, лучше оговорить себя. признайте вину и поедете домой. Но, естественно, это обман, и, естественно, все адвокаты наши проинструктировали своих моряков о том, что подобные разговоры без адвокатов вести нельзя ", – заявил адвокат.

Невероятный рекорд львовянина

Львовянин Олег Скавыш по прозвищу Тягнизуб попал в Книгу рекордов Гиннеса и стал 50-м рекордсменомиз Украины. 30 октября он установил мировой рекорд, протянув зубами корабль массой 600 тонн.

"Свой рекорд я посвятил защите бездомных животных и сам советую всем это делать", – сказал Олег Скавыш.

Львовянин Олег Скавыш попал в Книгу рекордов Гиннеса

Награждали спортсмена специальной наградой в Одессе. Во время этого события мужчина в который раз поразил всех своей силой – на глазах десятков людей он внезапно зубами поднял в воздух девушку.

"На подтверждение мировых рекордов нужен год, а может и больше. Так как Олег уже морально был готов и знал обо всех трудностях и препятствиях этого процесса, нам удалось это сделать за две недели с момента того, как все документы были собраны", – пояснил президент Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин.

Смотрите видео установления рекорда: