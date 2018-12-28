Головні новини 28 грудня: заява Епіфанія про перенесення Різдва та вибух автобуса в Єгипті

Митрополит Епіфаній розповів, що Православна церква України може святкувати Різдво не 7 січня, а 25 грудня, якщо на це погодяться українці. У Єгипті вибухнув автобус із туристами, двоє осіб загинуло. У РФ знову відзначилися зухвалими заявами щодо звільнення українських моряків. Львів'янин Олег Скавиш потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Такими були головні новини 28 грудня в Україні та світі.

Коли ПЦУ може перенести святкування Різдва

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній розповів, що новостворена Православна церква України може святкувати Різдво не 7 січня, а за новим григоріанським календарем 25 грудня, якщо на це погодиться український народ.

Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанським, календарем. І ми це можемо робити у майбутньому, якщо це буде сприймати український народ,

– наголосив глава ПЦУ

За його словами, поки важко передбачити, скільки років потрібно для того, аби Україна перейшла на святкування Різдва 25 грудня.

"Якщо церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем", – підсумував Епіфаній.

Додамо, що Православна церква України продовжує поповнюватися новими громадами. Так, 28 грудня до новоствореної церкви перейшли 3 парафії УПЦ Московського патріархату у Вінницькій області.

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Через такі переходи парафіян, у Києві УПЦ Московського патріархату має провести єпархіальні збори священнослужителів на підтримку митрополита Онуфрія. Формальне їхнє завдання – публічне висловлення підтримки митрополиту Онуфрію, проте практика схожих зібрань обумовлена процесом переходів парафій УПЦ МП під юрисдикцію Православної церкви України. Зокрема, УПЦ МП сподівається "придушити" процеси переходів тематичною інформаційною кампанією.

Вибух автобуса з туристами у Єгипті

У Єгипті, проїжджаючи повз піраміди Гізи, був підірваний туристичний автобус. Внаслідок вибуху загинули щонайменше дві людини і десять отримали поранення.



У Єгипті вибухнув автобус

Відомо, що в автобусі перебувало 14 туристів з В'єтнаму, і двоє з них - загинули. Поранення отримали також двоє єгиптян (водій та гід).

Як повідомляє місцева влада, вибухівка була закладена поруч з дорогою, а не в самому автобусі.

BREAKING NEWS: Suspected terror attack on a bus full of tourists near the Pyramids of Giza. At least two killed and 17 injured. #Cairo #Egypt (via @nieuwsschrijver) pic.twitter.com/JasoEBGS2P — Resistance43v3r (@resist43v3r) 28 грудня 2018 р.

Зухвалі заяви РФ щодо полонених українських моряків

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не вважають захоплених у нейтральних водах Чорного моря українських моряків військовополоненими.

Військовополонених тут немає. Я не знаю, які вони давали свідчення, оскільки триває слідство. Ми не можемо постійно відстежувати, як триває слідство. Але я не можу погодитися з тим, що мова йде про військовополонених. Ніяких військовополонених на території Російської Федерації немає,

– сказав Пєсков.

Він додав, що "йдеться про справу, яка розслідує порушення державного кордону РФ іноземними громадянами".

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Згодом, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емануель Макрон виступили зі спільною заявою щодо звільнення українських моряків, які перебувають в полоні РФ. Також, вони закликали РФ забезпечити вільний та безперешкодний транзит для всіх кораблів через Керченську протоку.

У відповідь на таку заяву лідерів ЄС у Росії відзначилися грубою заявою. Зокрема, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін "порадив" Меркель та Макрону слідкувати за своїми справами, та застеріг їх від критики і втручання в справи Росії, через вимоги звільнити українців.

Що стосується вимоги звільнення моряків – є національне законодавство РФ, триває слідство, рішення повинен винести суд. Думаю, лідерам двох демократичних європейських країн добре відомо, що втручання кого б то не було, незважаючи на займані посади, в процес правосуддя – це не просто неприпустимо, але і може бути предметом уваги правоохоронних органів. Хотілося б застерегти від таких заяв на адресу нашої країни, яка входить до Ради Європи, і національне законодавство якої відповідає всім стандартам міжнародного права,

– заявив він.

Російський політик зухвало додав, що замість того, аби критикувати ситуацію з правами людини в окупованому Криму, Меркель та Макрон "повинні розібратися у ситуації в своїх країнах".

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

Відзначимо, що батько полоненого моряка Василя Сороки Віктор розповів журналістам 24 каналу, що вони важко переживали затримання сина, бо після його захоплення 25 листопада, майже 20 днів не було ніякої інформації від нього.

За місяць полону у РФ моряк лише раз зміг зателефонувати дружині. Після – жодного дзвінка, лише зрідка листи.

Останні новини, які ми маємо, це інформація від адвокатів. Синові зняли гіпс з лівої руки, в нього ураження лівого плеча, не працює рука, але сподіваємося, що все буде добре,

– наголосив батько Віктор Сорока.

Він додав, що зараз трохи стало легше, адже є деяка інформація про українських моряків. Проте, Віктор Сорока підкреслив, що "дуже переживає за долю наших дітей".

Дивіться коментар батька полоненого моряка Василя Сороки – Віктора:

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Окрім того, координатор захисників українських військовополонених Микола Полозов розповів, що з деякими моряками у РФ проводили так звані "камерні розмови", аби вони визнали "свою провину".

"Моряки неодноразово заявляли, що до них приходили оперативники ФСБ. З деякими проводилася внутрішньокамерна розробка: тобто, коли з ними спілкувався ув'язнений, з яким вони сидять. І це відбувалося у формі таких бесід, що краще визнати провину, краще обмовити себе. Визнайте провину і поїдете додому. Але, природно, це обман, і, природно, всі адвокати наші проінструктували своїх моряків про те, що подібні розмови без адвокатів вести не можна", – заявив адвокат.

Неймовірний рекорд львів'янина

Львів'янин Олег Скавиш на прізвисько Тягнизуб потрапив до Книги рекордів Гіннеса і став 50-м рекордсменом з України. 30 жовтня він встановив світовий рекорд, протягнувши зубами корабель масою 600 тонн.

"Свій рекорд я присвятив захисту безпритульних тварин і сам раджу всім це робити", – сказав Олег Скавиш.



Львів'янин Олег Скавиш потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Нагороджували спортсмена спеціальною відзнакою в Одесі. Під час цієї події чоловік вкотре вразив усіх своєю силою – на очах десятків людей він раптово зубами підняв у повітря дівчину.

"На підтвердження світових рекордів потрібен рік, а може й більше. Так як Олег вже морально був готовий і знав про всі труднощі, і перешкоди цього процесу, нам вдалося це зробити за два тижні з моменту того, як всі документи були зібрані", – пояснив президент Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін.

Дивіться відео встановлення рекорду: