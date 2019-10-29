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      Главные новости 29 октября: разведение сил в Золотом, плодотворная Рада и радиация в Киеве

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      Новости Украины сегодня 29 октября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 29 октября / коллаж 24 канала

      В Золотом Луганской области началось разведение сил. В Раде поддержали ряд важных законопроектов. Впервые трибуну блокировала крупнейшая фракция парламента едва не всем своим составом. В столичной геофизической обсерватории зафиксировали превышение радиационного фона в 1000 раз. В Киеве зафиксировали третий случай дифтерии. Такими были главные новости вторника, 29 октября.

      Главные новости за сегодня в Украине:

      Начало разведения войск

      В полдень 29 октября на втором участке вблизи Золотого Луганской области началось разведение сил и средств. Оно стало возможным после того, как с обеих сторон был соблюден режим тишины в этом месте.

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      Правда, относительно этого возникли споры: дело в том, что штаб ООС 26 октября отчитался о зафиксированном обстреле Золотого-4 со стороны пророссийских боевиков. Впрочем, представители ОБСЕ этот факт не подтвердили. Их видеокамеры не сняли этот обстрел.

      Что касается обстрела 28 октября, то в штабе отметили: он происходил вне участка разведения сил в Золотом.

      Разведение сил в Золотом началось: видео

      Внимание! Разведение войск в Золотом должно длится 3 суток. Войска отводятся на километр от нынешних позиций. До этого, 30 июня, завершилось разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

      Начало разведения войск приветствовал украинский президент Владимир Зеленский. Он сказал, что это "прекрасно" и добавил: начало процесса приблизит встречу "нормандской четверки".

      Прекрасно. Все спокойно происходит. На этом участке нет никакого обстрела. Мы контролируем четыре "Золотых" и одно "Золотое" пока мы не контролируем. Думаю, что нормандский формат мы очень приблизили,
      - подчеркнул он.

      Кстати, в Кремле тоже радостно встретили весть с передовой Донбасса.

      Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил. Если все здесь получится, нужно сразу начать аналогичные процедуры в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к нормандскому саммиту,
      - заявил помощник Путина Владислав Сурков.

      В то же время, часть украинцев этой новости не обрадовалась. Поэтому на Банковой состоялся многолюдный митинг "Нет капитуляции".



      Акция протеста на Банковой / фото Андрея Костюка, 24 канал

      Акцией люди пытались донести два мнения к власти:

      1. Украинское общество не поддерживает разведение войск, которое все больше выглядит как отступление, без объективных на то причин;
      2. Движение сопротивления капитуляции предупреждает власть, что нельзя игнорировать мнение большинства украинских граждан и действовать вопреки национальным интересам.

      Акция против разведения войск в Золотом на Банковой: видео

      Плодотворная Рада

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      Дали зеленый свет закону о кнопкодавстве

      Ряд важных законодательных инициатив одобрили 29 октября нардепы. В частности, в первом чтении они проголосовали за проект закона об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины.

      Какие штрафы грозят кнопкодавам?
      Проект закона предлагает установить уголовную ответственность за неперсональное голосование депутатов в Раде. С парламентариев будут взимать штраф в размере от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 50 до 85 тысяч гривен).

      Расследования кнопкодавства парламентариями будут осуществлять следственные органы Государственного бюро расследований.

      Более о штрафах депутатам - здесь.

      Поддержали признание добровольцев

      Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №2045-1. В частности, он предусматривает предоставление статуса участника боевых действий и социальных гарантий для добровольцев.

      Поддержал законопроект 321 народный депутат.

      Что предусматривает законопроект?
      Согласно ему, признание участниками боевых действий получат воины, которые в составе добровольческих формирований участвовали в защите территориальной целостности Украины и находились на передовой не менее 30 дней.

      Больше - здесь.

      Ввели штрафы за перевозку детей без автокресла

      Нардепы приняли новые правила перевозки детей. Детей, рост которых меньше 145 сантиметров или не достигших 12-летнего возраста необходимо возить в детских креслах. Иначе - штраф 510 гривен, при повторном нарушении - 850 гривен.

      Больше - здесь.

      Блокирование трибуны "слугами народа"

      Читайте также: Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте

      После выступления пятого президента Петра Порошенко в Раде депутаты от "Слуги народа" всей фракцией вышли к трибуне парламента.

      Один из них - нардеп Никита Потураев - заявил о раздутии огня ненависти в обществе. Речь шла о пожеланиях смерти Зеленскому в авторстве нардепки Федыны и волонтерши Зверобой.

      Как это было: видео

      Радиация в Киеве

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      В Киеве 29 октября зафиксировали превышение уровня радиации в 1000 раз. Случилось это в здании физико-химической лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины. Здание лаборатории располагается в Киеве на проспекте Науки, 39. В ГСЧС заверили, что превышения уровня радиационного излучения снаружи здания нет. Также нет угрозы жизни персонала лаборатории и окружающей среде.

      О том, что радиационный фон на улице находится в пределах нормы, подтвердил в своем фейсбук основатель ресурса dtp.kiev.ua Влад Антонов. По его словам, радиационный фон здесь составляет 0,15 - 0,20 микрозивертов, и это соответствует гигиеническим нормам в Украине.

      Успокаивать киевлян взялся также председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков. На своей фейсбук-странице мужчина уточнил: повышение радиационного фона не связано эксплуатацией исследовательского ядерного реактора НАН Украины. Он также добавил, что для эвакуации населения нет никаких предпосылок.

      Кроме того, Плачков добавил, что повышение радиационного фона в ГСЧС заметили, когда измеряли смог. Зафиксировано оно только в одной комнате лаборатории.

      Внимание! Уровень излучения в помещении, где обнаружен источник, составляет 500 - 600 мкЗв/час, в соседней с данным помещением комнате - 100 - 170 мкЗв/час. Норма - 0,1 мкЗв/ч.

      При обследовании прилегающих территорий специалисты обнаружили еще один источник ионизирующего излучения. По предварительным данным уровень его излучения составляет 480 мкЗв/час.

      Итак, на территории Центральной геофизической обсерватории радиационный фон местами превышен в тысячу раз.

      радіаційний фон
      Плачков о превышении радиационного фона / скриншот

      Специалисты уже изъяли источники излучения из-под фундамента лаборатории. Спасатели говорят: никакой утечкой радиации это не сопровождалось. Опасные предметы уже утилизировали в безопасное место. Что это за источники - не уточняется.


      На месте работали спасатели / фото dtp.kiev.ua

      Дифтерия в Киеве

      Еще важное за 29 октября: Выступление Зеленского на инвестиционном форуме в Киеве: главное

      В Киеве диагностировали третий случай заболевания дифтерией. Вечером, 28 октября, мужчину доставили в инфекционное отделение Александровской больницы.

      Перед этим в Киеве на больную дифтерией пациентку использовали все дозы специальной сыворотки, которые были в столице. Итак, Киев остался без необходимых лекарств.

      Как уберечь себя от опасного заболевания?
      Самым эффективным методом профилактики является прививка. Правда, вакцина не дает 100% гарантии уберечь человека от поражения, однако у больного с прививкой дифтерия протекает в значительно более легкой форме или симптомы могут вовсе не проявляться. Во втором случае человек является только носителем.

      Хороший пример уже показали нардепы из "Слуги народа" Бабак и Радуцкий и спикер парламента Дмитрий Разумков. Они сделали прививки перед напряженным парламентским днем.

      Разумков щеплення
      Дмитрию Разумкову сделали прививку прямо в парламенте / фото из соцсетей

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Разведение войск Ядерная безопасность
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