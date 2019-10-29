Головні новини 29 жовтня: початок розведення сил у Золотому, плідна Рада й радіація у Києві

У Золотому на Луганщині розпочалося розведення сил. У Раді підтримали низку важливих законопроєктів. Вперше трибуну блокувала найбільша фракція парламенту ледь не всім своїм складом. У столичній геофізичній обсерваторії зафіксували перевищення радіаційного фону у 1000 разів. У Києві зафіксували третій випадок дифтерії. Такими були головні новини вівторка, 29 жовтня.

Найголовніші новини за сьогодні в Україні та світі:

Початок розведення військ

Опівдні 29 жовтня на другій ділянці поблизу Золотого Луганської області розпочалося розведення сил і засобів. Воно стало можливим після того, як з обох сторін був дотриманий режим тиші у цьому місці.

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Щоправда, щодо цього виникли суперечки: річ у тім, що штаб ООС 26 жовтня звітував про зафіксований обстріл Золотого-4 з боку проросійських бойовиків. Втім, представники ОБСЄ цей факт не підтвердили. Їхні відеокамери не зняли цього обстрілу.

Що ж до обстрілу 28 жовтня, то у штабі наголосили: він відбувався поза межами ділянки розведення сил у Золотому.

Розведення сил у Золотому почалося: відео

Увага! Розведення військ у Золотому має тривати 3 доби. Війська відводяться на кілометр від теперішніх позицій. До цього, 30 червня, завершилося розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

Початок розведення військ привітав український президент Володимир Зеленський. Він сказав, що це "прекрасно" і додав: початок процесу наблизить зустріч "нормандської четвірки".

Прекрасно. Все спокійно відбувається. На цій ділянці немає ніякого обстрілу. Ми контролюємо чотири "Золотих", і одне "Золоте" поки що ми не контролюємо. Думаю, що нормандський формат ми дуже наблизили,

– наголосив він.

До речі, у Кремлі теж радо зустріли звістку з передової Донбасу.

Хороша новина. На ділянці в Золотому сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил. Якщо все тут вийде, потрібно відразу розпочати аналогічні процедури в Петрівському. Після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до нормандського саміту,

– заявив помічник Путіна Владислав Сурков.

Водночас, частина українців цій новині не зраділа. Тому на Банковій відбувся багатолюдний мітинг "Ні капітуляції".





Акція протесту на Банковій/ фото Андрія Костюка, 24 канал

Акцією люди намагалися донести дві думки до влади:

Українське суспільство не підтримує розведення військ, яке все більше виглядає як відступ, без об’єктивних на те причин; Рух опору капітуляції попереджає владу, що не можна ігнорувати думку більшості українських громадян та діяти всупереч національним інтересам.

Акція проти розведення військ у Золотому на Банковій: відео

Плідна Рада

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Дали зелене світло закону про кнопкодавство

Низку важливих законодавчих ініціатив схвалили 29 жовтня нардепи. Зокрема у першому читанні вони проголосували за проєкт закону про забезпечення особистого голосування народними депутатами України.

Які штрафи загрожують кнопкодавам?Проєкт закону пропонує встановити кримінальну відповідальність за неперсональне голосування депутатів у Раді. З парламентарів стягуватимуть штраф у розмірі від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 50 до 85 тисяч гривень).

Розслідування кнопкодавства парламентарями будуть здійснювати слідчі органи Державного бюро розслідувань.

Більше про штрафи депутатам – тут.

Підтримали визнання добровольців

Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №2045-1. Зокрема, він передбачає надання статусу учасника бойових дій та соціальних гарантій для добровольців.

Підтримав законопроєкт 321 народний депутат.

Що передбачає законопроєкт?Згідно з ним, визнання учасниками бойових дій отримають воїни, які у складі добровольчих формувань брали участь у захисті територіальної цілісності України та перебували на передовій не менше ніж 30 днів.

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Ввели штрафи за перевезення дітей без автокрісла

Нардепи прийняли нові правила перевезення дітей. Дітей, зріст яких менше 145 сантиметрів або які не досягли 12-річного віку необхідно возити у дитячих кріслах. Інакше – штраф 510 гривень, при повторному порушенні – 850 гривень.

Більше – тут.

Блокування трибуни "слугами народу"

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Після виступу п'ятого президента Петра Порошенка у Раді депутати від "Слуги народу" усією фракцією вийшли до трибуни парламенту.

Один із них – нардеп Микита Потураєв – заявив про роздмухування полум'я ненависті у суспільстві. Йшлося про побажання смерті Зеленському в авторстві нардепки Федини і волонтерки Звіробій.

Як це було: відео

Радіація у Києві

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У Києві 29 жовтня зафіксували перевищення рівня радіації у 1000 разів. Трапилось це у будівлі фізико-хімічної лабораторії центральної геофізичної обсерваторії ДСНС України. Будівля лабораторії розташовується у Києві на проспекті Науки, 39. У ДСНС запевнили, що перевищення рівня радіаційного випромінювання ззовні будівлі немає. Також немає загрози життю персоналу лабораторії та навколишньому середовищу.

Про те, що радіаційний фон надворі перебуває у межах норми, підтвердив у своєму фейсбук засновник ресурсу dtp.kiev.ua Влад Антонов. За його словами, радіаційний фон тут становить 0,15 – 0,20 мікрозівертів, і це відповідає гігієнічним нормам в Україні.

Заспокоювати киян взявся також голова Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков. На своїй фейсбук-сторінці чоловік уточнив: підвищення радіаційного фону не пов’язане експлуатацією дослідницького ядерного реактора НАН України. Він також додав, що для евакуації населення немає жодних передумов.

Окрім того, Плачков додав, що підвищення радіаційного фону у ДСНС помітили, коли вимірювали смог. Зафіксоване воно лише у одній кімнаті лабораторії

Увага! Рівень випромінювання в приміщенні, де виявлено джерело, становить 500 – 600 мкЗв/годину, у сусідній з даним приміщенням кімнаті – 100 – 170 мкЗв/годину. Норма – 0,1 мкЗв/год.

Під час обстеження прилеглих територій фахівці виявили ще одне джерело іонізуючого випромінювання. За попередніми даними рівень його випромінювання становить 480 мкЗв/годину.

Отже, на території Центральної геофізичної обсерваторії радіаційний фон місцями перевищено у тисячу разів.



Плачков про перевищення радіаційного фону/ скріншот

Фахівці вже вилучили джерела випромінювання з-під фундаменту лабораторії. Рятувальники кажуть: жодним витоком радіації це не супроводжувалося. Небезпечні предмети вже утилізували у безпечне місце. Що це за джерела – не уточнюється.



На місці працювали рятувальники/ фото dtp.kiev.ua

Дифтерія в Києві

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У Києві діагностували третій випадок захворювання на дифтерію. Ввечері, 28 жовтня, чоловіка доправили до інфекційного відділення Олександрівської лікарні.

Перед цим у Києві на хвору на дифтерію пацієнтку використали всі дози спеціальної сироватки, які були у столиці. Отже, Київ залишився без необхідних ліків.

Як вберегти себе від небезпечного захворювання? Найефективнішим методом профілактики є щеплення. Щоправда, вакцина не дає 100% гарантії уберегти людину від ураження, однак у хворого із щепленням дифтерія протікає у значно легшій формі або симптоми можуть зовсім не проявлятись. У другому випадку людина є лише носієм.

Гарний приклад вже показали нардепи зі "Слуги народу" Бабак і Радуцький та спікер парламенту Дмитро Разумков. Вони зробили щеплення перед напруженим парламентським днем.



Дмитру Разумкову зробили щеплення прямо у парламенті/ фото з соцмереж