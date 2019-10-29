Росія підготувала ґрунт для дестабілізації в Україні , – Клімкін про розведення і план Кремля

Розведення військ і дискусія про формулу Штайнмаєра поляризує українське суспільство, що вигідно Росії. Потрібно вести дискусію за іншою логікою.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

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Треба дискутувати не про те, що таке розведення військ і чи це потрібно. А про те – коли і за яких умов це проводити, як це відбуватиметься: як зайде ОБСЄ, яким чином контролюватиме ситуацію, що забезпечить подальшу безпеку, для чого це? І головне що далі?

– переконаний Павло Клімкін.

Ексчиновник відзначає: в багатьох українців є відчуття, що це відведення, а не розведення військ. Що, на його думку, є різними речами. Треба бути відвертими і сказати: яка ціна розведення і для чого ми її платимо, каже він.

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Що відбудеться в результаті нормандської зустрічі? Які можуть бути домовленості? Часові рамки виконання? Ми не знаємо, чи не призведе розведення до нових військових або диверсійних дій Росії. Військові кажуть, що наші позиції не покращилися,

– зауважує дипломат.

На переконання колишнього міністра, в цьому питанні краще ніяке рішення, ніж те, яке не підтримується суспільством, і потрібно шукати консенсус. Клімкін вважає, що Росія і Путін досягли певних успіхів у створенні відсутності спільного порядку денного в Україні, поляризації суспільства і підготували почву для подальшої дестабілізації.

Президент Зеленський не грає за правилами Росії, але іде за логікою її вимог щодо нормандського саміту. І це негативно сприймається суспільством, яке не розуміє, яким буде результат. Зокрема, каже він, якою буде далі стратегія щодо ОРДЛО, як дотягнути до нас цих людей, де половина жителів хочуть у Росію?

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В ОРДЛО має бути міжнародна адміністрація. Потрібно йти на компроміси, але не російські. Бо тоді Донбас буде колонією, потім Росія його об’єднає і Путін битиме по українському півдню. Голові питання з Росією: Україна і Крим. Донбас, з точки зору Росії, – це засіб, який для Кремля не має цінності,

– підкреслив Павло Клімкін.

Розведення сил на Донбасі:



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу