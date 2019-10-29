18:41
29 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін забирає у росіян наркотик. Егор Крід став сатаністом
      Вєсті Кремля
      21:31, 28 жовтня
      Вєсті.UA: Чого Коломойський навчив Зеленського. Як Луценко і Гройсман у політику повертатимуться
      Вєсті.UA
      20:14, 28 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Росія підготувала ґрунт для дестабілізації в Україні , – Клімкін про розведення і план Кремля

      187 Читать новость на русском
      Павло Клімкін має своє бачення механізму розведення військ
      Павло Клімкін має своє бачення механізму розведення військ / gettyimages.com

      Розведення військ і дискусія про формулу Штайнмаєра поляризує українське суспільство, що вигідно Росії. Потрібно вести дискусію за іншою логікою.

      Таку думку в коментарі 24 каналу висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

      Читайте також: Прекрасно, – Зеленський про початок розведення військ у Золотому

      Треба дискутувати не про те, що таке розведення військ і чи це потрібно. А про те – коли і за яких умов це проводити, як це відбуватиметься: як зайде ОБСЄ, яким чином контролюватиме ситуацію, що забезпечить подальшу безпеку, для чого це? І головне що далі?
      – переконаний Павло Клімкін.

      Ексчиновник відзначає: в багатьох українців є відчуття, що це відведення, а не розведення військ. Що, на його думку, є різними речами. Треба бути відвертими і сказати: яка ціна розведення і для чого ми її платимо, каже він.

      Читайте також: Що передбачає розведення військ на Донбасі – карта

      Що відбудеться в результаті нормандської зустрічі? Які можуть бути домовленості? Часові рамки виконання? Ми не знаємо, чи не призведе розведення до нових військових або диверсійних дій Росії. Військові кажуть, що наші позиції не покращилися,
      – зауважує дипломат.

      На переконання колишнього міністра, в цьому питанні краще ніяке рішення, ніж те, яке не підтримується суспільством, і потрібно шукати консенсус. Клімкін вважає, що Росія і Путін досягли певних успіхів у створенні відсутності спільного порядку денного в Україні, поляризації суспільства і підготували почву для подальшої дестабілізації.

      Президент Зеленський не грає за правилами Росії, але іде за логікою її вимог щодо нормандського саміту. І це негативно сприймається суспільством, яке не розуміє, яким буде результат. Зокрема, каже він, якою буде далі стратегія щодо ОРДЛО, як дотягнути до нас цих людей, де половина жителів хочуть у Росію?

      Читайте також: Розведення військ у Золотому: з’явилася реакція Кремля

      В ОРДЛО має бути міжнародна адміністрація. Потрібно йти на компроміси, але не російські. Бо тоді Донбас буде колонією, потім Росія його об’єднає і Путін битиме по українському півдню. Голові питання з Росією: Україна і Крим. Донбас, з точки зору Росії, – це засіб, який для Кремля не має цінності,
      – підкреслив Павло Клімкін.

      Розведення сил на Донбасі:

      розведення військ
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Зеленський сказав Богдану не йти з ним на зустріч до Трампа: причина
      сьогодні
      6573
      Автор: Інна Жолобович, Олексій Печій
      Теги: Новини України Ситуація у Золотому Розведення військ Війна на Донбасі Новини політики Формула Штайнмаєра Володимир Зеленський Павло Клімкін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В России нет другого выбора, кроме как подчинится Украине
      сьогодні , 17:01 В России нет другого выбора, кроме как подчинится Украине
      Злой Одессит 1534
      Свідомо очорнюють, – Яременко про "терористів" з "Азову" і "російського президента" Зеленського
      сьогодні , 16:43 Свідомо очорнюють, – Яременко про "терористів" з "Азову" і "російського президента" Зеленського
      Інна Жолобович 1235
      Як Усик готувався до дебюту у суперважкій вазі, – ексклюзивне інтерв'ю з тренером боксера
      сьогодні , 15:30 Як Усик готувався до дебюту у суперважкій вазі, – ексклюзивне інтерв'ю з тренером боксера
      Станіслав Безушко 537
      Шлях відкрито: перемовини з Путіним і політична криза, – Литвин
      сьогодні , 15:17 Шлях відкрито: перемовини з Путіним і політична криза, – Литвин
      Дмитро Литвин 4334
      Що передбачає розведення військ на Донбасі – карта
      сьогодні , 14:30 Що передбачає розведення військ на Донбасі – карта
      Світлана Попова 3982
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук