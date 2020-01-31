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      Главные новости 31 января: Помпео в Украине, коронавирус – близко

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      Какими были главные новости 31 января / Коллаж 24 канала

      Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Украину с визитом. В его рамках он также встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Вадимом Пристайко. Коронавирус все ближе приближается к Украине. В российском Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивного комплекса неожиданно обвалилась его кровля. Великобритания выходит из ЕС. Такими были главные новости 31 января.

      Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

      Помпео прибыл в Украину: что об этом известно

      Прибыл государственный секретарь США в Украину еще в ночь на 31 января. Первым его заявлением сразу после прилета были слова о неизменной поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов Америки.

      Интересно! Госсекретарь США Помпео в Киеве: как отреагировала Россия

      Поддержка Украины со стороны США – неизменна. Я намерен отметить это во время встреч с представителями украинской власти. Мы будем обсуждать, каким образом сможем улучшить наше стратегическое партнерство и усилить позиции Украины как свободной и демократической страны,
      – отметил дипломат.

      Уже днем ​​Помпео почтил память погибших украинских военных на Донбассе. В частности, он возложил цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину", что возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

      Помпео, Пристайко и Епифаний почтили память погибших на Донбассе: видео

      Что касается официальных встреч, американский чиновник в Киеве встретился с:

      • главой МИД Вадимом Пристайко (обсудили дальнейшее углубление стратегического партнерства США – Украина, развитие военного и экономического сотрудничества, усиление двухпартийной поддержки Украины);
      • президентом Владимиром Зеленским (обсудили поддержку и помощь Украине со стороны США, увеличение американских инвестиций, санкции против России, вопрос Крыма, авиакатастрофу МАУ в Иране)
      • предстоятелем ПЦУ Епифанием (обсудили становление Православной Церкви Украины, ее состояние на оккупированных территориях и расширение международных связей).

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      Угроза коронавируса

      Коронавирусная эпидемия понемногу приближается к Украине. В частности, в России этой инфекцией заболели уже два человека. Вирус диагностировали у двух граждан Китая, находящихся в Забайкальском крае и в Тюменской области.

      Также больных обнаружили в Италии и Великобритании. В обеих странах – по два случая. В Италии это китайская пара, которая прибыла 23 января в Милан и находилась в Италии примерно десять дней. Далее они переехали в Рим. Относительно двух пациентов в Англии, то это члены одной семьи – пока неизвестно, какое они имеют гражданство и были ли они в китайском Ухане, откуда распространился новый коронавирус. Кроме того, в Германии коронавирусом заболел ребенок – это уже шестой случай в этой стране. Известно, что отец ребенка является работником компании Webasto, который контактировал с инфицированной коронавирусом гражданкой Китая.

      Тем временем, во Львове госпитализировали двух человек, которые вернулись из Китая. Их поместили в специальные боксы, которые имеют отдельные выходы. Карантинные мероприятия будут продолжаться, пока лабораторные исследования не опровергнут наличие инфекции. Известно, что один львовянин, который учился в Китае. Другой мужчина уехал в Китай в туристическое путешествие, которое прервал и вернулся во Львов.

      Также на карантин отправили девушку, которая обратилась к медикам за помощью, в Ровно. Известно, что ей - 22 года, а к медикам она обратилась после того, как у нее повысилась температура.

      Что стоит знать про коронавирус 2019-nCoV:

      • По состоянию на 31 января, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 213 человек. Общее количество инфицированных – более 9692 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровели 184 человека.
      • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
      • Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.
      • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
      • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.
      • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
      • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

      Коронавірус, Україна, епідемія
      Что стоит знать про коронавирус / Инфографика 24 канала

      Советуем ознакомиться! Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая

      Трагедия в Санкт-Петербурге

      В российском Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивного комплекса неожиданно обрушилась его кровля. Под завалами нашли тело погибшего ремонтника. Также есть пострадавшие.

      В сети уже появились видео с места инцидента. В частности, на одном из них видно, как один рабочий успевает заскочить в люльку подъемного крана, а другой – летит вниз вместе с фрагментами здания. С этим мужчиной пытаются выйти на связь, однако пока все попытки напрасны.

      В Санкт-Петербурге рухнула крыша спорткомплекса во время демонтажа: видео

      Также есть видео, снятое беспилотником, на нем можно увидеть масштабы аварии.

      Как выглядит спорткомплекс после обрушения: видео

      Что известно про этот спорткомплекс?
      Это спортивно-концертный комплекс "Петербургский". Он был открыт в 1980 году. СКК перестраивают для проведения в нем матчей чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

      Обратите внимание! Brexit и безвиз между Украиной и Великобританией: что изменится с 1 февраля

      Brexit наконец состоялся

      В ночь на 1 февраля Великобритания окончательно должна выйти из Евросоюза. Ранее соответствующее соглашение ратифицировали обе палаты британского парламента, а также королева Елизавета II и сам Борис Джонсон. А 29 числа его ратификацию одобрил Европарламент. Совет ЕС окончательно одобрил выход Британии уже через сутки в четверг, 30 января.

      В Британии отмечать ее выход из ЕС начали еще днем 31 января. В частности, в Лондоне перед зданием Вестминстерского аббатства и Биг-Беном произошли два противоположных мероприятия.

      В первом случае Brexit праздновали те, кто радовались последним часам членства Британии в ЕС. Они активно размахивали государственными флагами, распевали патриотические песни. Чувствовалось общее настроение подъема людей которые ассоциируют себя, прежде всего с Британией, а потом уже – с Европой.

      Brexit
      Сторонники Brexit

      Несколько меньше по размерам мероприятие состоялось с другой стороны площади. Его участниками были те, кто скучают по расставанию с ЕС, и считают этот день по-настоящему траурным.

      Brexit
      Британцы, которые не поддерживают прекращение членства страны в ЕС

      Кроме того, противники Евросоюза сожгли его флаг на Даунинг стрит, где находится резиденция британского премьера.

      Brexit: в Лондоне сожгли флаг ЕС – видео

      О намерении выйти из Европейского союза британцы объявили еще давно. И в 2016 году состоялся соответствующий референдум. Согласно его результатам, 51,9% граждан поддержали идею Brexit. Предварительно выход страны из ЕС запланировали на 29 марта 2019. Но после нескольких провальных голосований в британском парламенте процедуру по Brexit переносили.

      Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
      31 января
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Коронавирус 2020 Новости России Майк Помпео Помпео в Украине Brexit
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