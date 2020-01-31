Главные новости 31 января: Помпео в Украине, коронавирус – близко

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Украину с визитом. В его рамках он также встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Вадимом Пристайко. Коронавирус все ближе приближается к Украине. В российском Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивного комплекса неожиданно обвалилась его кровля. Великобритания выходит из ЕС. Такими были главные новости 31 января.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Помпео прибыл в Украину: что об этом известно

Прибыл государственный секретарь США в Украину еще в ночь на 31 января. Первым его заявлением сразу после прилета были слова о неизменной поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов Америки.

Интересно! Госсекретарь США Помпео в Киеве: как отреагировала Россия

Поддержка Украины со стороны США – неизменна. Я намерен отметить это во время встреч с представителями украинской власти. Мы будем обсуждать, каким образом сможем улучшить наше стратегическое партнерство и усилить позиции Украины как свободной и демократической страны,

– отметил дипломат.

Уже днем ​​Помпео почтил память погибших украинских военных на Донбассе. В частности, он возложил цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину", что возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

Помпео, Пристайко и Епифаний почтили память погибших на Донбассе: видео

Что касается официальных встреч, американский чиновник в Киеве встретился с: главой МИД Вадимом Пристайко (обсудили дальнейшее углубление стратегического партнерства США – Украина, развитие военного и экономического сотрудничества, усиление двухпартийной поддержки Украины);

(обсудили дальнейшее углубление стратегического партнерства США – Украина, развитие военного и экономического сотрудничества, усиление двухпартийной поддержки Украины); президентом Владимиром Зеленским (обсудили поддержку и помощь Украине со стороны США, увеличение американских инвестиций, санкции против России, вопрос Крыма, авиакатастрофу МАУ в Иране)

(обсудили поддержку и помощь Украине со стороны США, увеличение американских инвестиций, санкции против России, вопрос Крыма, авиакатастрофу МАУ в Иране) предстоятелем ПЦУ Епифанием (обсудили становление Православной Церкви Украины, ее состояние на оккупированных территориях и расширение международных связей). К теме! При каких условиях США отменят санкции против РФ: заявление Помпео

Угроза коронавируса

Коронавирусная эпидемия понемногу приближается к Украине. В частности, в России этой инфекцией заболели уже два человека. Вирус диагностировали у двух граждан Китая, находящихся в Забайкальском крае и в Тюменской области.

Также больных обнаружили в Италии и Великобритании. В обеих странах – по два случая. В Италии это китайская пара, которая прибыла 23 января в Милан и находилась в Италии примерно десять дней. Далее они переехали в Рим. Относительно двух пациентов в Англии, то это члены одной семьи – пока неизвестно, какое они имеют гражданство и были ли они в китайском Ухане, откуда распространился новый коронавирус. Кроме того, в Германии коронавирусом заболел ребенок – это уже шестой случай в этой стране. Известно, что отец ребенка является работником компании Webasto, который контактировал с инфицированной коронавирусом гражданкой Китая.

Тем временем, во Львове госпитализировали двух человек, которые вернулись из Китая. Их поместили в специальные боксы, которые имеют отдельные выходы. Карантинные мероприятия будут продолжаться, пока лабораторные исследования не опровергнут наличие инфекции. Известно, что один львовянин, который учился в Китае. Другой мужчина уехал в Китай в туристическое путешествие, которое прервал и вернулся во Львов.

Также на карантин отправили девушку, которая обратилась к медикам за помощью, в Ровно. Известно, что ей - 22 года, а к медикам она обратилась после того, как у нее повысилась температура.

Что стоит знать про коронавирус 2019-nCoV:

По состоянию на 31 января, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 213 человек. Общее количество инфицированных – более 9692 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровели 184 человека.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.



Что стоит знать про коронавирус / Инфографика 24 канала

Советуем ознакомиться! Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая

Трагедия в Санкт-Петербурге

В российском Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивного комплекса неожиданно обрушилась его кровля. Под завалами нашли тело погибшего ремонтника. Также есть пострадавшие.

В сети уже появились видео с места инцидента. В частности, на одном из них видно, как один рабочий успевает заскочить в люльку подъемного крана, а другой – летит вниз вместе с фрагментами здания. С этим мужчиной пытаются выйти на связь, однако пока все попытки напрасны.

В Санкт-Петербурге рухнула крыша спорткомплекса во время демонтажа: видео

Также есть видео, снятое беспилотником, на нем можно увидеть масштабы аварии.

Как выглядит спорткомплекс после обрушения: видео

Что известно про этот спорткомплекс?

Это спортивно-концертный комплекс "Петербургский". Он был открыт в 1980 году. СКК перестраивают для проведения в нем матчей чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Обратите внимание! Brexit и безвиз между Украиной и Великобританией: что изменится с 1 февраля

Brexit наконец состоялся

В ночь на 1 февраля Великобритания окончательно должна выйти из Евросоюза. Ранее соответствующее соглашение ратифицировали обе палаты британского парламента, а также королева Елизавета II и сам Борис Джонсон. А 29 числа его ратификацию одобрил Европарламент. Совет ЕС окончательно одобрил выход Британии уже через сутки в четверг, 30 января.

В Британии отмечать ее выход из ЕС начали еще днем 31 января. В частности, в Лондоне перед зданием Вестминстерского аббатства и Биг-Беном произошли два противоположных мероприятия.

В первом случае Brexit праздновали те, кто радовались последним часам членства Британии в ЕС. Они активно размахивали государственными флагами, распевали патриотические песни. Чувствовалось общее настроение подъема людей которые ассоциируют себя, прежде всего с Британией, а потом уже – с Европой.



Сторонники Brexit

Несколько меньше по размерам мероприятие состоялось с другой стороны площади. Его участниками были те, кто скучают по расставанию с ЕС, и считают этот день по-настоящему траурным.



Британцы, которые не поддерживают прекращение членства страны в ЕС

Кроме того, противники Евросоюза сожгли его флаг на Даунинг стрит, где находится резиденция британского премьера.

Brexit: в Лондоне сожгли флаг ЕС – видео

О намерении выйти из Европейского союза британцы объявили еще давно. И в 2016 году состоялся соответствующий референдум. Согласно его результатам, 51,9% граждан поддержали идею Brexit. Предварительно выход страны из ЕС запланировали на 29 марта 2019. Но после нескольких провальных голосований в британском парламенте процедуру по Brexit переносили.